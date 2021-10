Los mejores juegos de PC para gritar en Halloween

¡Es Halloween! ¿Quieres tener una buena razón para estar asustado? Muy bien, aquí está nuestra lista de los juegos de PC más terroríficos para saltar de la silla en tu noche de las brujas.

Para algunos, Halloween y el terror es algo cotidiano, un compromiso a tiempo completo. Nos quitamos el sombrero con esos valientes. Si eres de los que estuvo a la puerta de la tienda esperando al lanzamiento de cada juego de miedo para ir corriendo a casa a sumergirte en una peli de miedo interactiva, puede que ya hayas jugado a la mayoría de títulos que vamos a pasar a comentar.

Esta lista es principalmente para aquellos que no juegan a los juegos más macabros continuamente, para quienes los reservan para una noche especial, quizás incluso para jugar acompañados, pues muchos de ellos ya tienen unos cuantos años de antigüedad, pues queremos que los requisitos mínimos no sean un problema de última hora. Y, aunque no tengan la calidad gráfica de Resident Evil Village, damos fe de que pueden hacer que necesites encender la luz antes de lo que crees.

En la selección encontrarás diversos estilos de terror: shooters en primera persona, aventuras gráficas, acción, survival horror... Elige el que más vaya contigo, prepara café, cierra bien la puerta y prepárate para enfrentarte a... bueno, ya sabes, las pesadillas andantes que los programadores han decidido que son las más desagradables que te pueden perseguir por oscuras naves espaciales, tétricos castillos medievales o manicomios con serias deficiencias en el cuidado de sus pacientes.

Outlast

Empezamos fuerte con la saga Outlast, definitivamente dos de los títulos más aterradores de toda la lista. Muchos intentan terminarlos pero no pueden soportar tanta presión.

Outlast y Outlast 2, desarrollados por Red Barrels Studio, son ya juegos imprescindibles en el género de terror. Ambos títulos ponen a los jugadores en la piel de unos periodistas de investigación, pero mientras que el primero está ambientado en un psiquiátrico para locos peligrosos, la secuela tiene lugar en un escenario mucho más abierto, un pueblo habitado por una secta asesina en una ruinosa zona rural del norte de Arizona. ¿No te parecen dos maravillosos sitios donde pasar una docena de horas?

Lo que ayuda a que los juegos de Outlast duren es que siguen la regla de oro de los juegos de terror: no des demasiado poder a los jugadores, de lo contrario ya no es un juego de terror.

Outlast y su secuela, que ofrecen un refrescante descanso de zombis y extraterrestres, son excelentes títulos para jugar si quieres hacer un aterrador descanso de tu típico festival de disparos y monstruos.

Outlast y Outlast 2 están disponibles para su compra en Steam.

Layers of Fear

Desarrollado por Bloober Team y publicado por Aspyr, Layers of Fear es un juego de terror psicológico en primera persona repleto de sonidos aterradores, sustos y retorcidos juegos mentales que te harán cuestionar tu cordura.

Juegas como un pintor esquizofrénico con la misión de crear su gran obra maestra, pero tienes que atravesar los giros psicodélicos de una mansión victoriana.

Aunque no está repleto de horripilantes demonios como otros títulos de esta lista, induce una atmósfera de terror que te mantendrá en vilo de principio a fin.

LoF está disponible en Steam, y hay una versión en VR para los más valientes.

Resident Evil 7: Biohazard

Este título clásico de Capcom es del auténtico estilo survival-horror, que les falta algunos de sus títulos anteriores. Proporciona la atmósfera, la tensión y los adversarios dignos de ser incinerados que uno quiere ver en un juego de miedo.

Inspirado en La matanza de Texas y en juegos de survival horror más recientes como Outlast, RE7 se desarrolla en una granja abandonada de una zona rural de EE.UU. Juegas como Ethan Winters, un civil que busca a su esposa desaparecida.

Planteado en primera persona (un nuevo enfoque para los juegos RE) RE7, crea una experiencia inmersiva, diferente a cualquier otro título previo de la saga.

RE7: Biohazard está disponible para su compra en Steam y todos los demás títulos de la franquicia, incluyendo el menos terrorífico (pero tenso aun así) Resident Evil 8.

Dead Space

Dead Space, publicado por EA y desarrollado por Visceral Games, es un clásico de los juegos de terror contemporáneos. La historia, ambientada al principio en una nave espacial abandonada (otra vez...), tiene giros y sorpresas aterradoras, la mayoría de las cuales involucran a alienígenas zombis que esperan su turno para darte caza.

Seguir la fórmula establecida por el clásico 'Alien' de Ridley Scott ciertamente ayudó; además, el primer juego de Alien que dio la talla no se lanzó hasta unos años más tarde.

Con todo, Dead Space fue uno de los juegos de terror pioneros de la era moderna, inspirando un renacimiento en el género que aún no se ha extinguido. Eso se reduce a algunos elementos simples: una historia convincente, imágenes creíbles y un ritmo adecuado.

Y aunque recomendamos el primer juego para la experiencia de terror más pura, seguramente también disfrutarás de sus dos secuelas principales.

Puedes conseguir este clásico de los thrillers en tercera persona en Steam.

Monstrum

En este juego de survival-horror de tipo roguelike y generado de forma procedimental, tienes que encontrar herramientas que te ayuden a sobrevivir y a huir de las temibles criaturas que te persiguen.

Desarrollado y publicado por Team Junkfish, el estudio indie ha dado al género de terror una bienvenida renovación.

Hay monstruos manejados por la IA y muerte permanente, así que sobrevivir significa sobrevivir. Y si no, volverás al principio, pero probablemente en otra ubicación y con monstruos diferentes. En poco tiempo estarás pidiendo a gritos que alguien te salve, pero nadie vendrá, así que... ¡sobrevive!

Monstrum está disponible en Steam. Ah, y si te crees muy valiente, juégalo en VR.

Alien: Isolation

Discutiblemente, el juego más aterrador de la lista. Alien: Isolation, es un juego de terror y survival horror del 2014 desarrollado Feral Interactive y publicado por SEGA para PC.

De los incontables títulos que han usado esta preciada licencia creativa a lo largo de los años, este es el primero que está a la altura. El juego tiene lugar 15 años después de los eventos de la película de Ridley Scott de 1979, poniendo a los jugadores en las botas espaciales de la hija de Ellen Ripley, Amanda.

Tomando una perspectiva en primera persona y enfrentándote a un solo xenomorfo que te persigue en la oscuridad a través de una enorme estación espacial, Isolation clava lo que se siente al ver la película por primera vez. El ambiente es en gran medida lo que hace que un juego de terror sea increíble, y hace que te sientas como si estuvieras jugando a través de la película, con un alien que no aparece solo cuando lo indica un script, sino que te busca activamente, siguiendo los sonidos que emites y tu olor. Además, la criatura aprende de las tácticas que usas para esquivarla, así que mucha suerte la segunda vez que te escondas en el mismo armario.

Añade a todo esto la inteligencia artificial tan insoportablemente brillante que se le ha dado al extraterrestre, junto con un experimento de realidad virtual apasionante, y tendrás los ingredientes de un gran clásico de terror moderno.

Píllate una copia en Steam.

Phasmophobia

¡Todavía en Steam Early Access! Este juego de terror psicológico cooperativo para cuatro jugadores desarrollado y publicado por Kinetic Games te pone a sudar. Y no, tener otros tres amigos con los que jugar no lo hace menos aterrador.

Persigue fantasmas en esta experiencia inmersiva. Apoya a tu equipo vigilando las cámaras de seguridad desde tu furgoneta, o métete de lleno en el asunto y recoge datos y pruebas paranormales para venderlas a un equipo de eliminación de fantasmas.

¿Qué es lo mejor de Phasmophobia? Que es multiplataforma y está disponible en VR. Así que hazte con una copia para ti y tu equipo en Steam.

Little Nightmares

Little Nightmares es un juego de terror atmosférico desarrollado por Tarsier Studios y publicado por Bandai Namco Entertainment. Aunque no es necesariamente de los más aterradores de nuestra lista, resulta muy desconcertante.

Tienes que navegar por un lugar tétrico llamado las Fauces, lleno de monstruosidades hambrientas y seres retorcidos que intentan devorar a un pequeño niño inocente llamado Six.

Como Six, tienes que evitar los numerosos peligros de las Fauces mientras esquivas constantemente nuevos peligros.

Una de las cosas más destacadas de Little Nightmares, especialmente para un juego de terror, es su impresionante estilo artístico.

Little Nightmares está disponible en Steam.

Pacify

Elijas lo que elijas para jugar y conservar el espíritu de Halloween, asegúrate de haber cerrado con llave y correr las cortinas, ya que nunca sabes quién o qué puede estar acechando fuera.

Lanzado en 2019 por Hitchcock Games y desarrollado por Shawn Hitchcock, Pacify es un juego de survival horror multijugador y cooperativo que es genuinamente retorcido y aterrador.

Pacify se divide en tres misiones con historias, jugabilidad, monstruos y entornos únicos. Tienes que capturar entidades paranormales para ayudar a una organización llamada PAH Inc a lidiar con ellas.

En Pacify, hay un modo cooperativo y otro para un solo jugador, y curiosamente, también tiene un modo Player Versus Player.

Si quieres pegarte unos buenos sustos, lo tienes Steam a un precio genial.

Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's es, sin duda, un tipo diferente de juego de terror. Con la premisa de ver a los jugadores "sobrevivir" una noche en una pizzería con temática infantil, es diferente a casi cualquier otra cosa en el género.

Sin embargo, es un título sorprendentemente divertido de jugar, una vez que te recompones tras ver en tu cara el rostro aterrador de un oso animatrónico de peluche, que cobra vida en la oscuridad de la noche. Generalmente, los jugadores combaten a estas figuras retorcidas y poseídas con cámaras de seguridad... ¿Cómo? ¡Ah! Porque a los poltergeists no les gusta dejar pruebas.

El juego es obra de Scott Cawthon, un desarrollador independiente, que lo lanzó en el 2014. Desde entonces, ha habido tres secuelas directas más, todas las cuales han recibido críticas positivas. Un original juego sobre el terror de la inmovilidad.

Lo puedes conseguir en Steam por menos de 4 míseros euros.

Amnesia

Vamos a acabar con otra historia para no dormir. Amnesia es una de las mejores series de suvival horror de todos los tiempos, con el primer juego de la serie, Amnesia: The Dark Descent, demostrando ser uno de los juegos más terroríficos que hemos jugado.

Imagínate, si te atreves, que estás siendo perseguido por una sombra monstruosa y no tienes forma alguna de defenderte. Todo lo que puedes hacer es correr por tu vida y, en el mejor de los casos, cerrarle algunas puertas en la cara para ralentizar su avance. Quizá puedas atrincherarte si tienes las herramientas adecuadas, pero básicamente sabes que si te atrapa, vas a morir. Esa es la esencia aterradora de Amnesia: The Dark Descent, un juego que también drena la cordura del jugador si está expuesto a la oscuridad durante demasiado tiempo u observa sucesos perturbadores (y alguno de esos hay, la verdad). Menos mal que hay mucha luz para protegerte de la oscuridad. Oh, espera, estás en un castillo del siglo XVIII... no la hay.

La Colección Amnesia está compuesta por Amnesia: The Dark Descent (especialmente recomendado), su expansión Amnesia: Justine, la secuela, A Machine for Pigs, y la última entrega hasta la fecha, Amnesia: Rebirth.

Lo tienes disponible en Steam.