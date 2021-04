Mejores teclados gaming de 2021: los mejores teclados para jugar que hemos puesto a prueba

Completa tu plataforma de juegos con el mejor teclado gaming, para poder así alcanzar las mayores puntuaciones. Estos teclados ofrecen mucho más que una llamativa iluminación RGB: te ayudarán a derribar ese muro que te limita a la hora de jugar a los mejores juegos para PC, y te darán ventaja en el juego, además de hacerte disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva.

Si bien los teclados normales te sacan del paso, lo cierto es que te frenan bastante. Los mejores teclados gaming te ayudarán realmente a jugar mejor, dándote mayor precisión, velocidad y rendimiento. Además, también vienen con funciones que aumentan tus posibilidades de ganar, como la característica 'N-key rollover' (que hace que se detecte correctamente cada tecla pulsada, independientemente de cuántas teclas pulses a la vez), un tiempo de respuesta menor al pulsar una tecla y la capacidad de crear y usar macros.

La mejor experiencia de juego no se obtiene solo gracias a los mejores ordenadores gaming o los mejores monitores para jugar. Los mejores teclados gaming también son vitales, gracias a sus características, su calidad de construcción y el rendimiento que ofrecen. Sigue leyendo para averiguar cuál es perfecto para ti. Te recomendamos que también eches un vistazo a nuestra lista de los mejores ratones para jugar y así conseguir la plataforma de juegos perfecta.

Los mejores teclados gaming de 2021

SteelSeries Apex Pro Razer Huntsman Elite Roccat Vulcan 120 Aimo Corsair K95 RGB Platinum Havit Low Profile Mechanical Keyboard Razer Huntsman Tournament Edition SteelSeries Apex 3 Razer Cynosa V2

El SteelSeries Apex Pro consigue nuestra codiciada puntuación de 5 estrellas. (Image credit: SteelSeries)

El elegante diseño y la pantalla OLED inteligente del SteelSeries Apex Pro son solo las guindas del pastel. Este teclado ha obtenido nuestra codiciada puntuación de 5 estrellas por muchas razones, las más importantes son: su impresionante y sólida construcción, la posibilidad de personalizar la sensibilidad de cada tecla y sus cómodas y silenciosas teclas magnéticas. En cuanto al rendimiento, se encuentra entre los mejores teclados gaming que hemos probado hasta ahora, lo que hace que merezca la pena pagar su precio.

Razer Huntsman Elite cuesta una pequeña fortuna, pero merece totalmente la pena. (Image credit: Razer)

Si necesitas velocidad, entonces el Huntsman Elite es tu mejor opción, gracias a su nuevo mecanismo optomecánico para las teclas. Eso suena a algo muy complicado, pero básicamente significa que Razer ha logrado combinar un mecanismo mecánico con sensores ópticos. Esto permite que el Huntsman Elite lleve su rendimiento al siguiente nivel, y es difícil encontrar un teclado más rápido en el mercado. A parte de su mecanismo, este teclado resulta muy cómodo de teclear. Además, tiene más iluminación RGB de la que te puedas imaginar. Es cierto que necesita ser conectado con dos cables USB para la alimentación y que cuesta una pequeña fortuna, pero con tecnología como esta, vale la pena.

Roccat Vulcan 120 Aimo utiliza el mecanismo para las teclas Titán propio de la marca (Image credit: Roccat)

3. Roccat Vulcan 120 Aimo Un teclado de ciencia-ficción Interfaz: Con cable | Teclado retroiluminado: Sí | Teclas programables: Sí Prime 162,21 € Ver en Amazon El tacto al teclear es fantástico Iluminación maravillosa Caro

El Roccat Vulcan 120 debería estar en la parte superior de tu lista de deseos, si buscas un teclado que sea tan agradable a la vista como al tacto. Ofrece un diseño elegante y utiliza un mecanismo para las teclas Titán propio de Roccat, en lugar de usar el de Cherry MX que es el que encontramos en la mayoría de los teclados de esta lista, y podemos dar fe de que el resultado es excelente. Este teclado gaming combina una respuesta táctil increíble con una gran comodidad, además de ser muy silencioso. Realmente resulta muy sencillo ver por qué este es uno de los mejores teclados para juegos del mercado.

Corsair K95 RGB Platinum es uno de los mejores teclados gaming que hemos probado. (Image credit: Corsair)

El precio de este teclado puede ser algo elevado, pero el Corsair K95 RGB Platinum es uno de los mejores teclados gaming que hemos probado en el último año, y realmente te da mucho por cada euro invertido. Y no lo decimos por sus maravillosos detalles, como su iluminación RGB, que por cierto tiene muchísima, o por su barra de luz integrada de 19 zonas, o sus más de 16.8 millones de colores disponibles. Más bien nos referimos a sus 6 teclas macro dedicadas, sus 8MB de almacenamiento incorporados y su marco revestido de aluminio cepillado de calidad aeronáutica.

Havit Low Profile Mechanical Keyboard es extremadamente cómodo tanto para escribir como para jugar. (Image credit: Havit)

5. Havit Low Profile Mechanical Keyboard Perfil bajo. Rendimiento alto Interfaz: Con cable | Teclado retroiluminado: Sí | Teclas programables: Sí Comprobar Amazon Visit Site Teclas totalmente programables Diseño fino y elegante No tiene botones multimedia

Puede que pienses que una vez que has visto el mejor teclado gaming, ya lo has visto todo: dispositivos de metal grandes y llamativos con iluminación RGB brillante. Pues bien, el teclado mecánico de perfil bajo de Havit te sorprenderá. Si bien, por supuesto, tiene la iluminación RGB (sinceramente, ¿cómo podría no tener?), este teclado deja el resto de los clichés en el pasado, donde pertenecen. Es atractivo y responde perfectamente, a la vez que es tan grande como debe ser y, por lo tanto, es extremadamente cómodo para escribir y jugar. No hay botones multimedia, pero no nos importa prescindir de ellos si a cambio obtenemos un teclado tan bueno a un precio tan bajo.

Razer Huntsman Tournament Edition logra ofrecer un rendimiento rápido sin ser demasiado caro. (Image credit: Razer)

Es de esperar que tengas que gastarte más de 100€ en un teclado gaming si quieres obtener el mejor rendimiento en tus juegos. Pero precisamente, lo atractivo de este teclado Razer Huntsman Tournament Edition es que logra ofrecer un rendimiento rápido, sin ser el teclado más caro del mercado. Es cierto que no tiene todas las funciones que tienen otros teclados, por lo que está detrás de esos rivales en esta lista, pero lo compensa siendo pequeño, además de dar la posibilidad de extraer el cable, convirtiéndose así en un dispositivo portátil que te permite jugar vayas donde vayas.

El teclado SteelSeries Apex 3 está dirigido a las personas con un presupuesto limitado, tiene algunos recortes pero también ofrece funciones impresionantes. (Image credit: SteelSeries)

No todos los teclados gaming tienen que tener teclas mecánicas, tal y como demuestra este asequible teclado de Apex. El SteelSeries Apex 3 está dirigido a las personas con un presupuesto más limitado, es cierto que tiene algunos recortes, pero también cuenta con algunas características impresionantes que lo compensan con creces. Una de esas características es su resistencia al agua IP32 que te protege de derrames de líquido, porque ¿a quién no le ha pasado alguna vez que accidentalmente haya volcado un refresco mientras juega? Otro aspecto destacable es su iluminación RGB de 10 zonas reactiva y personalizable, que hace que la experiencia de juego sea aún más impresionante. Y, si eres de los que no soportan esos típicos ruidos de clics de los teclados mecánicos, apreciarás muchísimo las silenciosas teclas de este.

(Image credit: Razer)

Razer puede tener su gama de productos caros, pero también tiene la habilidad de fabricar dispositivos económicos de calidad. Y, si hay algo que este teclado Razer Cynosa V2 demuestra, es que no tienes que gastar una cantidad desmesurada de dinero en periféricos para obtener lo mejor. De los mejores teclados gaming con los que hemos jugado este año, este es el mejor de su clase, mejorando el diseño de su predecesor, al tiempo que agrega más funciones, personalización de teclas y un nuevo conjunto de teclas multimedia. Aunque nunca hayas sido un fanático de las teclas de membrana, este teclado podría hacerte cambiar de opinión, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

