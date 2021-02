Los mejores juegos para PC de 2021: títulos imprescindibles que no querrás perderte

REASONS TO AVOID

Los mejores juegos de PC se han vuelto tan inmersivos y tienen tanto detalle que es posible que tu familia no te vea durante una temporada cuando te metas en ellos. Son tan extensos que pondrán a prueba tu imaginación, y ya de paso tu PC gaming, desafiándote con su jugabilidad, su construcción de mundos y sus magníficos gráficos.

Con toda la magia visual que te puede dar la GeForce RTX 2080 Ti de Nvidia, la Super RTX y la línea Navi de AMD, los mejores juegos de PC se pueden disfrutar con un nivel de detalle y resolución inconcebible hace unos años. Si bien eran solo unos pocos géneros los que eran innovadores, hoy puedes encontrar títulos increíbles en casi cualquier género en el que pongas tu pasión de gamer.

Puedes enfrentarte a tus amigos y enemigos en juegos cooperativos, conocer un mundo completamente nuevo en los mejores MMO o MOBA, o descubrir nuevas aventuras en juegos de mundo abierto, solo por nombrar algunos. Hemos recopilado nuestras mejores selecciones, incluidos los mejores juegos de Steam, para que puedas estar al día de los mejores juegos de PC que hay, y para que puedas sumergirte en tu próxima aventura, sin importar la forma que adopte.

La mejor novedad para PC: Ghostrunner

Ultraviolencia y frenesí se dan la mano en este juego basado en un mundo distópico y postapocalíptico. Este FPP (shooter en primera persona) no es para los blandos de corazón: es tenso y estimulante, y probablemente morirás un montón de veces tratando de acabarlo. Si alguna vez has querido un juego que fuera una mezcla de Doom Eternal y Mirror's Edge, lo has encontrado con Ghostrunner.

El juego se desarrolla en Dharma Tower, una especie de último refugio para la humanidad, donde vas ascendiendo a la torre a través de plataformas y carnicería aplicada a base de katanas, para vengarte de un gobernante despiadado. Lo haces despedazando a tus enemigos, esquivando balas y usando una serie de habilidades únicas para seguir subiendo hacia la cima. Este es el tipo de juego que te dejará sin aliento con solo una partida. Y si este es tu estilo de juego, entonces te espera un auténtico placer.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt está envejeciendo como el buen vino. Incluso varios años después de que saliera a la venta, sigue siendo uno de los juegos de mundo abierto más impresionantes que jamás hayan existido: mezcla la escala desmesurada de Skyrim con la increíble profundidad de Grand Theft Auto V. Es un juego súper completo, por lo que ocupa el primer lugar en nuestra lista de los mejores juegos de PC en 2021. Asombroso, hermoso y una auténtica máquina de consumir horas (en el buen sentido) The Witcher 3: Wild Hunt no es simplemente el mejor juego de PC de 2021, ni está porque sí entre los mejores juegos de mundo abierto para PC: podría ser uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

2. Dark Souls 3

Si bien podría decirse que no es tan difícil como los títulos anteriores de la serie, Dark Souls 3 de From Software coge todo lo que te gusta de la serie Souls y lo mejora combinándolo con elementos vistos en Bloodborne, el título más reciente del desarrollador para PS4.

No nos vamos a andar con rodeos: vas a morir en Dark Souls 3, quizás más de una vez. Muchas más veces. Necesitarás paciencia para dominar su complejo sistema de combate, pero también juega limpio, lo que lo hace más accesible para los gamers ocasionales, para que ellos también puedan darse una vuelta por su mundo sombrío y fantástico. Y, por el lado bueno, está mucho mejor optimizado para PC que los dos primeros juegos. Ahora que puedes elegir Dark Souls: Remastered y ver dónde comenzó esta serie apocalíptica, nunca ha habido un mejor momento para tener este mundo al completo.

3. Control

Es fácil ver por qué Control ha arrasado en el mundo de los videojuegos. El equipo creativo de Remedy Entertainment se aseguró de meter en este título muchas cosas que nos encantan, prestando mucha atención a los detalles más sutiles. Es un juego profundamente cinematográfico con acción y aventura, que ofrece a sus jugadores un apartado gráfico excelente, un diseño de entorno inspirador e interpretaciones brillantes, sin mencionar una experiencia de combate realmente satisfactoria.

Control te pone en la aguerrida piel de Jesse Faden. Su misión es buscar The Oldest House, un edificio en la ciudad de Nueva York que se encuentra en un estado de cambio arquitectónico constante y solo aparece para aquellos que desean encontrarlo, y así localizar a su hermano desaparecido. Todo mientras dirige la Oficina de Control Federal y supervisa la contención de entidades paranormales.

No hay nada parecido a Control en el mercado, y es sin duda uno de los mejores juegos de PC en este momento.

4. Microsoft Flight Simulator

Más allá de sus gráficos impecables y su excelente soporte de periféricos, no tardarás en darte cuenta de que Microsoft Flight Simulator está hecho con amor. Tiene una grandísima atención a los detalles, así como un nivel de realismo e inmersión que no encontrarás en ningún otro título. Tanto es así que si no eres fan de los simuladores de vuelo, quizá empieces a serlo con este. Aunque eso también significa que este juego no es para todos.

De todos modos, si te encantan los simuladores de vuelo o simplemente los aviones y volar, disfrutarás de la oportunidad de estar a los mandos de jets icónicos en algunos de los lugares más hermosos del mundo en las condiciones más peligrosas.

5. Monster Hunter World

Monster Hunter es una de las franquicias de juegos más grandes de las que posiblemente nunca hayas oído hablar. Con Monster Hunter: World, la serie se puso bajo el foco y llegó a PC (para alivio de muchos jugadores), y ahora es uno de los mejores juegos de PC que puedes jugar hasta la fecha.

Monster Hunter: World te pone en la piel de un cazador de monstruos, y los cazarás cada vez más grandes y malvados, los desmembrarás, y crearás armaduras más grandes y resistentes. Es un bucle de juego extremadamente simple que acaba siendo uno de los juegos de PC más atractivos y reconfortantes que puedes jugar en este momento.

Hay una avalancha interminable de contenido en este juego, y Capcom, los desarrolladores de este éxito de caza-monstruos, se han comprometido a traer una gran cantidad de contenido descargable gratuito al juego, y además una nueva expansión en un mundo helado en Monster Hunter World: Iceborne. Si estás buscando un juego adictivo, inmersivo y, lo más importante, divertido para jugar solo o con tus amigos más cercanos de forma cooperativa, Monster Hunter: World es el juego de PC de tus sueños. Sin duda es uno de los mejores juegos de PC que puedes comprar hoy.

6. Death Stranding

Si el nombre Norman Reedus es lo que llamó tu atención cuando escuchaste mencionar el Death Stranding, entonces te espera un regalo. Sin embargo, este juego está recibiendo mucha atención por algo más que los grandes nombres vinculados a él, que por cierto también incluyen a Mads Mikkelsen y Léa Seydoux. Como el porteador Sam Bridges, atravesarás con valentía un Estados Unidos apocalíptico para entregar valiosos cargamentos, moviéndote por tierras invadidas por terroristas, bandidos y unas criaturas invisibles llamadas Beached Things. Este galardonado juego de acción es un placer para todos los sentidos, gracias a su gran historia, que puede recordar a la pandemia actual, buena jugabilidad, misiones divertidas, y un sonido y efectos visuales impresionantes.

7. Red Dead Redemption 2

El último lanzamiento de Rockstar Games fue un éxito automático tras su salida. Red Dead Redemption 2 es un maravilloso western que sigue a Arthur Morgan y su banda mientras intentan sobrevivir al ocaso del salvaje oeste como forajidos de la justicia. Sin embargo, el juego es mucho más que eso.

Tanto si te estás metiendo en la historia, siguiendo todas las misiones secundarias hasta acabarlas o simplemente mejorando el vínculo con tu caballo, RDR2 es uno de esos juegos en los que puedes sumergirte fácilmente más de 50 horas y aún tener cosas que hacer. La jugabilidad es estelar y los gráficos son magníficos. Incluso puedes jugar en 8K, si tienes el hardware. Asegúrate de echarle un vistazo si aún no lo has hecho.

8. Doom: Eternal

Doom: Eternal ha tomado todo lo bueno del Doom remasterizado de 2016 y ha subido el nivel hasta 11. El juego es intenso, visual y sonoramente abrumador, y es exactamente lo que imaginábamos que se sentía en un sueño loco inspirado por Doom.

Es un juego de disparos en primera persona sin pausas, en el que viajas al infierno para luchar contra un sinfín de diferentes demonios y reconquistar una tierra invadida. Recuperar tu salud a veces requiere literalmente destrozar monstruos, y hay que ser creativo al elegir el arma, ya que tienen diferentes efectos dependiendo del demonio al que te enfrentes. Sin embargo, este juego se trata de crear estragos y lanzarse a la batalla tan ensordecedora y demencial como sea posible.

Doom: Eternal no es solo un infierno de diversión (ojito al chiste), es un título de aspecto magnífico que aprovecha bien el hardware más nuevo. Además tiene un modo multijugador 2v1 donde un jugador toma el control del "asesino" y se enfrenta a dos demonios más, controlados por otros jugadores.

9. Half-Life: Alyx

Ningún juego ha sido tan esperado durante tanto tiempo como Half Life 3. Y como, de momento, los jugadores van a tener que esperar un poco más, Valve nos ha honrado con lo que puede ser la razón más convincente para comprar un visor de realidad virtual con Half-Life: Alyx.

Esta historia se desarrolla 5 años antes que Half-Life 2. Lo que comienza como una misión de rescate para el padre de la protagonista se convierte en un intento de robar una superarma alienígena. Desde los puzzles interactivos, al buen sistema de combate y pasando por un argumento fantástico, esta precuela es una inmersión de bienvenida al mundo Half-Life, que ha sido elogiado universalmente por su calidad.

Si estás buscando una excusa para empezar con los juegos de realidad virtual, esta podría ser la adecuada para ti. La atención a los detalles de Half-Life: Alyx demuestra lo que se puede hacer con la realidad virtual cuando se toma en serio.

10. Horizon Zero Dawn

Cuando Horizon Zero Dawn llegó a Playstation 4 en 2017, fue aclamado instantáneamente como uno de los mejores juegos del año. Y con su reciente estreno para PC, Guerilla Games ha llevado este increíble título a una audiencia completamente nueva. A pesar de que el juego técnicamente ha estado a la venta ya varios años, sigue siendo absolutamente magnífico y ahora puede aprovechar las plataformas de PC de gama alta para una resolución más alta y con más frames.

El juego sigue la historia de Alloy en un mundo post-apocalíptico donde tiene que luchar contra dinosaurios robot y cultos humanos mientras desentierra una historia que es tan intrigante y compleja como hermosa. Si bien un juego de mundo abierto con una protagonista femenina que usa un arco y una flecha puede recordar bastante a Tomb Raider, Horizon Zero Dawn rápidamente propone su propio estilo para una experiencia única e inmersiva.

11. Forza Horizon 4

La saga de carreras de Microsoft solo mejora con cada lanzamiento y, en muchos sentidos, este spin-off ha superado la línea principal de Forza Motorsport como mejor juego de carreras para PC en la actualidad. Definitivamente es más divertido, agregando un toque de diversión arcade a los coches y pistas de carreras detalladamente replicadas que se esperan de Forza.

Forza Horizon 4 es fácilmente uno de los mejores juegos de PC que puedes comprar hoy, y este estreno lleva las carreras al Reino Unido después de haber explorado Estados Unidos, Francia, Italia y Australia en las tres entregas anteriores de la franquicia. Ahora, puedes atravesar encantadores pueblos, ciudades costeras y la ciudad de Edimburgo a través de muchos kilómetros de carreteras, caminos rurales y de tierra. Es rápido, frenético y muy divertido.

Puedes comprar Forza Horizon 4 a través de Microsoft Store. También está disponible como parte del Xbox Game Pass para PC, o puedes comprar la versión de Xbox One y conseguir un código de descarga para PC usando la función Xbox Anywhere.

12. Thimbleweed Park

Los fans de los juegos clásicos de "point & click" como Monkey Island y Day of the Tentacle, que son algunos de los mejores juegos de PC jamás creados, deberían añadir Thimbleweed Park a su lista de imprescindibles. Creado por Ron Gilbert y Gary Winnick, dos de las personas detrás de los clásicos de PC Monkey Island y Maniac Mansion, Thimbleweed Park funciona como una carta de amor a los clásicos juegos de aventuras gráficas.

Thimbleweed Park merece su lugar en nuestra lista de los mejores juegos de PC por muchas razones, desde la espléndida obra de arte retro, hasta los diálogos entretenidos, pasando por los rompecabezas desconcertantes, y combinando lo mejor del diseño de juegos de PC de la vieja escuela con la tecnología moderna.

13. Sekiro: Shadows Die Twice

From Software es un nombre familiar si hablamos de grandes diseñadores de juegos para PC. Las mentes detrás de la serie Dark Souls, elogiado por la crítica, han transportado a los jugadores de PC a algunos de los paisajes más abandonados y a algunos de los títulos más difíciles pero reconfortantes. From Software está de vuelta una vez más, con Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro te pone en la piel de Young Wolf, un shinobi encargado de rescatar a su joven maestro. El juego te llevará por el Japón del siglo XVI, pero las cosas se pondrán espeluznantes y sobrenaturales: estamos hablando de From Software.

Y aún así, no esperes que te den un respiro. Sekiro: Shadows Die Twice es un juego tremendamente difícil de dominar, y necesitarás reflejos rápidos para bloquear los ataques enemigos, así como para dominar el sigilo. No podrás esconderte detrás de un escudo todo el día, como hacías en Dark Souls III.

14. Minecraft

La frase "sobre esta piedra edificaré mi reino" suena más real que nunca con Minecraft, el juego de rol sandbox basado en supervivencia que ha vendido más de 100 millones de copias desde su lanzamiento en 2009. En él, puedes construir tus propios mundos usando recursos que encuentres en la naturaleza, o descubrir los mundos existentes creados por otros jugadores online.

En Minecraft, puedes limitarte a las numerosas herramientas y bloques que te ofrece la compañía (Mojang), o puedes instalar mods para rentabilizar realmente tu inversión. Además, en algún momento de 2021, podrás instalarte el paquete de gráficos Super Duper, un paquete opcional de contenido descargable que ofrece efectos de iluminación y texturas más realistas para un juego ya de por sí asombroso.

15. Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier's Civilization VI es la última entrega del icónico juego de estrategia por turnos, y sin duda se encuentra entre los mejores juegos de PC de hoy en día. Una de las cosas que hacen del PC la mejor plataforma para jugar es la gran variedad de géneros diferentes que hay. Y lo que Civilization VI tiene para ofrecer es su alcance masivo, a pesar de que se le supone un ritmo más lento al lado de Fortnite.

Extiende tu imperio por el mapa y aplasta a tus enemigos. Construyes tu imperio desde un simple asentamiento hasta una potencia mundial, y puedes decidir hacerlo a través del poder militar, la supremacía tecnológica o la influencia cultural. Desde su lanzamiento en 2016, ha tenido dos paquetes de expansión que realmente consolidan este juego como una entrada épica en nuestra lista de mejores juegos de PC. Civilization VI: Rise and Fall se lanzó en febrero de 2018, y Civilization VI: Gathering Storm se lanzó en febrero de 2019.

16. Fortnite Battle Royale

Aún entre los juegos más grandes del mundo unos años después de su lanzamiento, Fortnite Battle Royale tenía que estar naturalmente en esta lista. Después de todo, es un fenómeno global y uno de los mejores juegos de PC ahora mismo, si te gustan los juegos online súper competitivos. Este es un juego al que la gente sigue volviendo, y eso se debe principalmente a su mecánica adictiva y las actualizaciones periódicas de Epic.

Fortnite Battle Royale es en realidad un modo de juego para el Fortnite en sí, pero este modo se ha vuelto tan popular que muchas personas lo consideran un juego separado por derecho propio. Al igual que con otros juegos de Battle Royale, el objetivo de Fortnite Battle Royale es abrirte camino a través de un mapa cada vez más pequeño hasta que seas el último jugador en pie. Si bien eso puede parecer bastante sencillo, hay mucha profundidad en este juego una vez que empiezas a entenderlo.

