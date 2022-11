Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: ¿el tamaño es la única diferencia?

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: si no sabes cuál de estas dos consolas es la mejor para ti, no te preocupes, que para eso estamos. Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre ellas, ya que hay algunas importantes, y así podrás decidir cuál se adapta a tus necesidades.

Por empezar sintetizando un poco, la mayor baza de la Nintendo Switch (opens in new tab) es su versatilidad, y es una consola difícil de superar. Desde su lanzamiento en 2017 ha sido un éxito rotundo. La consola atrae a todos los jugadores sin importar cómo quieran jugar, gracias a su capacidad de ofrecer juego en casa, ya sea conectada a la TV o con su propia pantalla, y juego sobre la marcha, además de su fantástica biblioteca de juegos. Sin embargo, no todo el mundo necesita que su consola Nintendo Switch se conecte a su televisor.

De hecho, según las estadísticas, la forma más habitual y popular de usar la Switch es el modo portátil, como consola de mano. Por ello, no nos sorprendió cuando Nintendo lanzó la Nintendo Switch Lite (opens in new tab), que está destinada precisamente a ese uso. Es más pequeña, más ligera y más barata que la Nintendo Switch estándar, y por ello es la opción perfecta para aquellos que no tienen interés en acoplar su consola con la TV. Siempre y cuando les parezca bien algunas cosas que vamos a comentar en esta comparativa.

Por otro lado, no olvidemos que ahora también está la Nintendo Switch OLED (opens in new tab), que se lanzó en 2021 y cuesta un pelín más: si te interesa saber en qué se diferencia de la Switch estándar, puedes leer nuestra comparativa pinchando aquí. (opens in new tab)

Aquí nos vamos a dedicar a comparar punto por punto la Nintendo Switch con la Nintendo Switch Lite, repasando las similitudes y diferencias entre las consolas, comparando diseño, precios y bibliotecas de juegos.

De esta manera, pretendemos responder a la pregunta: ¿Qué modelo te conviene? ¿La Switch Lite puramente portátil? ¿O la consola híbrida original?

Sigue leyendo para ver cómo queda la batalla Nintendo Switch vs Switch Lite.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: precio

Créditos de imagen: Nintendo (Image credit: Enrique Vidal Flores via Unsplash)

La Nintendo Switch se lanzó por 329,99€, y se mantuvo muchos años a ese precio, hasta poco antes de que se lanzara la OLED, momento en el cual la bajaron a 299,99€. Se lanzó por primera vez en 2017, pero luego en 2019 la renovaron un poco y mejoraron la duración de la batería.

Por ese precio, te llevas la consola, dos mandos Joy-Con, un dock y los cables necesarios. Muchas veces también puedes encontrar packs que suelen incluir juegos muy populares como Mario Kart 8: Deluxe o Pokémon Espada y Escudo.

La Nintendo Switch Lite se lanzó en 2019 por un precio más bajo de 219€, que incluye simplemente la consola. Esta consola es de mano, para jugar en modo portátil, por lo que no tiene un dock ni mandos Joy-Con desmontables (más adelante hablaremos de ello). Ahora bien, se pueden encontrar paquetes con los juegos más populares en la mayoría de las tiendas, y los juegos que los acompañan suelen añadir un poco más al coste.

Dejando a un lado los paquetes, si miramos los precios de las consolas por sí solas, vemos que la Switch Lite cuesta, como era de esperar, menos que la versión original. Si no te interesa conectar la Switch a la TV, podrás ahorrar dinero comprando la versión Lite, y con eso que te ahorres, podrás comprar otro juego. Pero es importante que leas bien esta comparativa antes de hacerlo, ya que encontramos otras diferencias importantes, como por ejemplo, en los juegos compatibles.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: diseño

Créditos de imagen: TechRadar (Image credit: Shutterstock/Niphon Subsri)

Como hemos comentado al principio, el mayor punto de venta de la Switch estándar es su versatilidad. Podrás jugar en tres modos distintos. El modo portátil es perfecto para cuando estés viajando o fuera de casa, y se basa en que sujetas la consola con sus mandos acoplados y juegas en su pantalla. Luego está el modo sobremesa, que significa que colocas la consola en su soporte, le quitas los mandos, y puedes jugar con la pantalla de la Switch en la mesa mientras que sujetas los Joy-Con en tus manos. Por último, puedes convertir la Switch en una consola tradicional al conectarla a tu TV.

En el caso de la Switch Lite, Nintendo ha decidido prescindir de esta naturaleza híbrida. La Lite, que es más barata, tiene los mandos incorporados en su propio cuerpo, y no los puedes extraer. Es por lo tanto una consola puramente portátil, y para incentivar esto tiene un tamaño un poco más pequeño y es más ligera. Esto puede ser un impedimento para muchos, pero para otra gente puede ser un atractivo y ser precisamente lo que buscan.

Además, la Switch Lite está disponible en colores más brillantes y llamativos (como amarillo, gris, coral y turquesa), y eso es algo que le da un aspecto más parecido al de un juguete, y por lo tanto, resulta más atractivo para los jugadores más peques.

Por otro lado, el precio más bajo de la Nintendo Switch Lite es ideal para aquellos que buscan un segundo dispositivo para un niño más pequeño, o simplemente una consola para jugar mientras están fuera de casa. También hay que tener en cuenta que la Lite parece más resistente debido a su aspecto de plástico y a que tiene menos piezas móviles que su hermana mayor.

A pesar de que los mandos de la Switch Lite son fijos, y no se pueden extraer, ofrecen en su mayoría los mismos botones que la Switch original (menos los botones A, Y, B y X de la izquierda que se sustituyen por una cruz de direcciones). Por otro lado, se han eliminado algunas funcionalidades en la Lite, de las que hablaremos en breve. Ambos modelos permiten la conectividad inalámbrica, Bluetooth y una tarjeta MicroSD para aumentar los escasos 32GB de almacenamiento de la consola.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: pantalla

Créditos de imagen: Nintendo (Image credit: Nintendo)

La Nintendo Switch tiene una pantalla LCD de 6,2 pulgadas con una resolución máxima de 720p. Teniendo en cuenta que la PlayStation y la Xbox cada vez ofrecen una mayor resolución, 720p se sienten muy poco ambiciosos. Por supuesto, también se puede acoplar la consola a la TV para que la imagen salga a 1080p: no es 4K, pero bueno, es más nitidez para cuando la imagen se amplía en una televisión o un monitor.

El precio más bajo de la Switch Lite significa que el sistema tiene que hacer algunos recortes. Aunque la pantalla sigue siendo una LCD con funcionalidad táctil capacitiva (y alcanza la misma resolución de 720p), es ligeramente más pequeña que en la Switch original; concretamente de 5,5 pulgadas. Aun así, será ideal para que los más pequeños puedan pescar en Animal Crossing: New Horizons mientras se desplazan.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: juegos

Créditos de imagen: Nintendo (Image credit: Nintendo)

Aquí es donde las cosas se complican un poco, dada la discrepancia entre las características de ambas consolas. Dado que los mandos de Switch Lite son fijos, no ofrecen la función Vibración HD, controles de movimiento, ni la cámara de movimiento IR de los Joy-Con del modelo estándar. Esto significa que cualquier juego que requiera alguna de estas cosas requerirá que conectes unos mandos Joy-Con adicionales a través de la conexión inalámbrica en la Nintendo Switch Lite.

Por ejemplo, esto significa que el juego Snipperclips – ¡A recortar en compañía! (opens in new tab) y el Mario Tennis Aces (opens in new tab)requieren mandos adicionales para los que jueguen en la Nintendo Switch Lite. Pero eso no es todo. Dado que muchos juegos requieren mandos Joy-Con independientes, hay títulos como el Nintendo Labo (opens in new tab)y Super Mario Party (opens in new tab) que no son compatibles con la Lite.

Quizás en este sentido la mayor preocupación es que existe la posibilidad de que se lancen muchos juegos que no sean compatibles con el modo portátil de Switch, lo que significa que no podrás jugarlos en la Switch Lite. Parece poco probable, pero si por lo que sea el próximo gran juego de plataformas de Mario requiere compatibilidad total con los Joy-Con, te estarías perdiendo algo si solo tuvieras la Switch Lite.

Además, ten en cuenta que los Joy-Con se cargan mediante la conexión a la Nintendo Switch o mediante el soporte de carga. Si solo tienes la Lite, tendrás que invertir en el soporte de carga.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: software e interfaz

Créditos de imagen: Nintendo Switch (Image credit: Shutterstock/Proxima Studio)

Hablar sobre la interfaz de las consolas es mucho más fácil. La Switch ofrece una interfaz de usuario limpia y sencilla, que solo ha recibido actualizaciones pequeñas en los últimos años, y la Lite ofrece la misma funcionalidad. Puedes compartir capturas de pantalla, ponerte al día con las últimas noticias de Nintendo y acceder a tus ajustes, igual que lo haces con la Switch estándar. Esto significa que tendrás tu lista de amigos, tus juegos y la Tienda al alcance de un botón.

Puedes jugar a juegos multijugador como Splatoon 3 con tus amigos independientemente del modelo de Switch que tengáis, aunque se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online (opens in new tab). Actualmente cuesta 3,99€ al mes, 7,99€ para 90 días o 19,99€ al año. Por otro lado, un plan familiar que sirve para hasta ocho cuentas te costará 34,99€ al año.

También hay una suscripción más cara que te da acceso a todas las ventajas de la suscripción normal, pero además incluye un catálogo creciente de juegos clásicos de Nintendo 64 y SEGA Mega Drive, y contenido descargable de pago para una selección de juegos de Nintendo Switch.

Tanto si tienes una Nintendo Switch como una Nintendo Switch Lite, podrás jugar online, guardar en la nube y aprovechar ofertas exclusivas para socios.

Con esto llegamos al final de la comparativa. Aquí tienes todas las diferencias, y dos modelos de Nintendo Switch donde elegir, según tus necesidades. ¿Con cuál te vas a quedar? Por suerte, elijas la que elijas, podrás jugar a una enorme biblioteca de juegos excelentes.