Desde el momento que tuvimos la Nintendo Switch OLED en nuestras manos, supimos que si queríamos seguir jugando a títulos de la Switch en modo portátil o de mesa, necesitábamos la nueva versión. No, no es la legendaria Nintendo Switch 4K, pero esta actualización que llega el 8 de octubre es la buena si juegas lejos de la tele.

Nos convencimos de esto en el tiempo que pasamos probando la nueva consola de Nintendo, abriéndonos camino a través de los primeros niveles del Metroid Dread. El juego, que también saldrá el 8 de octubre, es compatible con la antigua Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, lo cual es una buena noticia, ya que las ventas anticipadas de la OLED de Nintendo Switch harán que la nueva consola sea difícil de conseguir al principio.

(Image credit: Future)

La pantalla OLED Switch de 7 pulgadas me pareció más grande e inmersiva de lo que me esperaba antes de probarla y, tras cuatro años y medio de usar la Switch original de 6.2 pulgadas con su bisel grueso pesado y su antigua pantalla LCD, no me veo volviendo a lo de antes. Eso sería como pedirme que deje de usar mi iPhone 13 Pro Max y vuelva al iPhone 5. No, gracias.

También busqué la relación de contraste más alta, ideal para juegos más oscuros. Es por eso que Metroid Dead es una gran presentación para la Switch OLED: tiene colores brillantes entre los escenarios profundamente oscuros ambientados en el espacio. La resolución de la pantalla sigue siendo de 720p y no de 1080, pero en un tamaño de pantalla como este, que aún no estira los píxeles, Samus Aran de Metroid se ve nítido y los colores de su traje resaltan muy bien en el brillante panel OLED. Siempre me pregunto si todo se vería mejor con un poco más de densidad de píxeles en una pantalla Full HD de 7 pulgadas.

La Switch OLED conserva un aspecto familiar con dimensiones casi idénticas a la Switch original a pesar de su tamaño de pantalla visiblemente más grande. Esto quiere decir que es compatible con el sistema que permite que los Joy-Con desmontables se conecten a los lados de la pantalla. El modelo que he probado venía con esos Joy-Con blancos de aspecto fresco, aunque Nintendo también está lanzando un modelo con los colores originales Neon Red y Neon Blue Joy-Con.

(Image credit: Future)

El soporte trasero rediseñado, ahora más ancho y más duradero, me pareció útil por primera vez en el modo de mesa y los altavoces son lo suficientemente potentes como para no pensar en los auriculares que Nintendo nos dejó para las pruebas. Otras ventajas, como 64GB de almacenamiento interno (en lugar de los 32GB de la anterior) y la compatibilidad con LAN Ethernet debería ser buena para todos, ya juegues en modo portátil, en modo de mesa o en modo TV.

La mayoría de las actualizaciones en la Nintendo Switch OLED están diseñadas para gamers que juegan lejos de la TV, lo que todavía tiene un límite de 1080p. Esta no es la Nintendo Switch Pro que muchos esperaban, pero es un término medio: una consola portátil familiar y visiblemente mejorada, que es la mejor forma de jugar todas las exclusivas de Nintendo en el futuro cercano.

Switch OLED: precio y fecha de lanzamiento

Vas a pagar más por esa pantalla mejorada y más grande, el almacenamiento adicional y el fiable pie de apoyo, pero no mucho más. El precio de Nintendo Switch OLED en España es de 349 euros. Creemos que se venderá genial entre los que aún no tienen una Switch.

(Image credit: Future)

Son unos50€ más que la Nintendo Switch del 2017, que todavía se vende (y se agota) a 299€. La Nintendo Switch Lite sigue estando arededor de 200€ en diferentes minoristas, pero sin la capacidad de acoplarla y poder jugar en una tele..

La fecha de lanzamiento de la Switch OLED es el viernes 8 de octubre y la venta anticipada se está complicando. Salió a la venta a mediados de julio en la mayoría de países y se agotó en minutos. La buena noticia es que ha habido muchas cancelaciones durante los últimos dos meses y medio que liberarán el stock de las tiendas pronto, al menos para los más madrugadores.

Es importante tener en cuenta: la Nintendo Switch OLED en blanco fue la primera que se agotó durante la fase de venta anticipada, lo que la hará más difícil de conseguir que la versión con los Joy-Con de Neon Red y Neon Blue.

Una pantalla más grande y mejor

El apellido OLED de la nueva Nintendo Switch ya indica por qué querrás comprarla: la nueva pantalla OLED es sin duda mejor que el panel LCD que tiene la Switch original, por su tamaño y claridad, en ese orden, según nuestras primeras impresiones con la nueva consola.

(Image credit: Future)

El salto a una OLED de 7 pulgadas es significativo cuando estás acostumbrado a una pantalla LCD de 6.2 pulgadas y, además del tamaño, tienes todos los beneficios de cambiar a la tecnología de pantalla más nueva. La OLED es superior a la pantalla LCD en muchas cosas, pero no en todas, ya que sus píxeles esencialmente pueden apagarse para exhibir negros auténticos. Es por eso que la tecnología OLED ha reemplazado a la pantalla LCD en la mayoría de móviles de gama alta.

Efectivamente, los negros más profundos marcan la diferencia aquí: los muchos niveles 2D de desplazamiento lateral como en Metroid Dread están envueltos en la oscuridad y se ven fantásticos en la Switch OLED. Los colores resaltan de forma espectacular contra entornos negros como la tinta.

(Image credit: Future)

No pudimos probar el Metroid Dread en la Nintendo Switch original para apreciar la diferencia con el modelo OLED, pero lo haremos en nuestro análisis completo de la OLED de Nintendo Switch.

Pero la tecnología OLED no es perfecta: las pantallas a menudo no llegan al brillo de los paneles LCD y siempre existe la posibilidad de que se quemen. Las buenas noticias sobre esto es que no hay problema para aumentar el brillo en el control deslizante de la Switch OLED. De hecho, tuve que bajar el brillo para hacer fotos. Sin embargo, nuestras pruebas aún no han terminado. Nos llevaremos la Nintendo Switch OLED al aire libre para verificar cómo es de buena.

Nuevo color y apoyo trasero mejorado

Nintendo está promocionando los nuevos mandos Joy-Con blancos en su publicidad para el modelo Switch OLED, y el color de aspecto fresco tiene un tono más adulto en comparación con el tono azul y rojo. Aunque los Joy-Con Neon Red y Blue vuelven como una opción de color a la consola OLED, pero la versión blanca ha sido la más popular durante la venta anticipada, ya que ofrece algo diferente.

(Image credit: Future)

El apoyo trasero de la Switch original ha recibido un cambio de imagen muy necesario con la Switch OLED, y no podríamos estar más felices con esa decisión. La Switch original funcionaba en modo portátil, modo TV pero el modo sobremesa estaba muy infrautilizado. ¿Cuál era el problema? Un pie de apoyo endeble. Hacía su papel, con el Joy-Con por separado, pero el pie de apoyo del tamaño de un dedo colocado a la derecha no dejaba de ceder.

Nintendo soluciona ese problema con el pie de apoyo en la Switch OLED que abarca casi toda la parte posterior de la pantalla y usa una bisagra más fuerte para permitir que se abra en múltiples ángulos. El pie de apoyo tiene buena resistencia y se oye un clic sólido cuando se fija contra la parte trasera de la nueva Nintendo Switch. Puedes empezar a jugar en la mesa sin problemas.

No encontrarás muchos otros cambios de diseño importantes emtre la Switch y la Switch OLED. Los botones y los joysticks analógicos son los mismos (no sabemos si los problemas del Joy-Con están realmente solucionados), el sistema de anclaje único para conectar el Joy-Con no ha cambiado y las dimensiones son aproximadamente idénticas: el nuevo modelo OLED es solo 0.1 pulgadas más ancho que el original. Esto significa que todos tus accesorios de la anterior Nintendo Switch deberían funcionar bien en la Switch OLED.

Altavoces, Ethernet, soporte y especificaciones

Nuestra unidad de prueba de la Nintendo Switch OLED venía con auriculares gaming, pero queríamos pasar algo de tiempo con los nuevos altavoces estéreo integrados. Resulta que los altavoces ahora son lo suficientemente potentes como para no necesitar echar mano a los auriculares durante toda la sesión. Los tonos más sutiles del Metroid Dread se abrieron paso entre el resto de sonidos durante el juego.

(Image credit: Future)

Los altavoces estéreo de salida frontal, que son más anchos en la Nintendo Switch OLED, son otra actualización sólida para los modos de mesa y portátil. Sin embargo, no encontrarás nada parecido a la compatibilidad con Dolby Atmos en el modo TV. La mayor ventaja del modo TV está diseñada para juegos multijugador online: la Switch OLED ahora contiene un puerto Ethernet para conexiones a Internet por cable, mucho más fiable que el Wi-Fi, que a veces da problemas.

Nintendo ha aumentado el tamaño de almacenamiento interno con la Switch OLED, llevándolo hasta los 64GB desde los 32GB y, por supuesto, puedes (y debes) usar una tarjeta microSD para el almacenamiento ampliable. La ranura para tarjetas microSD todavía se encuentra detrás del pie de apoyo, esta vez en una posición más centrada.

El resto de las especificaciones de la Nintendo Switch OLED son las mismas que tenía la Switch original, que se anunció hace casi cinco años en este momento. Tiene el mismo procesador Nvidia Custom Tegra X1 y 4GB de RAM, por lo que no contará con una ejecución más rápida de gráficos 3D ni añadirá texturas extra en juegos nuevos o ya existentes.

¿Y qué tal el Metroid Dread en la Switch OLED?

La demo del Metroid Dread de 90 minutos nos enseñó tres cosas: primero, ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos un nuevo juego de desplazamiento lateral en 2D protagonizado por nuestro cazarrecompensas espacial favorito, Samas Aran. Esta es una secuela directa de Metroid Fusion de 2002, que se lanzó por primera vez en Game Boy Advance, hace 19 años.

En segundo lugar, la Nintendo Switch OLED es la mejor manera de experimentar este juego en modo portátil o de mesa. La pantalla más grande combinada con negros profundos en la pantalla OLED son geniales para los niveles tan oscuros del planeta ZDR. No pudimos jugarlo en el modo TV de Nintendo Switch durante el tiempo de juego de la demo, pero eso es algo que estamos ansiosos por probar cuando se lance el juego completo el 8 de octubre.

En tercer lugar, Metroid Dread es un buen desafío dirigido a la audiencia de Nintendo que no quiere o necesita un modo fácil. Con el clásico cañón de brazo de Samus disparamos rayos de energía y misiles intentando destruir a los implacables robots EMMI tipo Terminator. La mecánica de deslizamiento de Samus suele ser el mejor movimiento contra estos enemigos primarios hasta que aprendes un nuevo movimiento o utilizas el entorno para superarlos. Los movimientos de Samus son ágiles en la Switch OLED, y resolver los acertijos en las profundidades del planeta ZDR te hace tener la impresión que este Metroid es una obra maestra, incluso con solo 90 minutos de juego.

Primeras conclusiones

La Nintendo Switch OLED es la actualización de la consola que gusta más de lo que sorprende. Su pantalla OLED de 7 pulgadas más grande y su sistema de altavoces más potente que la Switch de hace cuatro años y medio son un buen impulso audiovisual que nosotros, como gamers que a menudo jugamos con la Switch, valoraremos. El pie de apoyo más ancho también facilita esas quedadas multijugador en el modo de mesa.

(Image credit: Future)

Cualquiera que juegue exclusivamente con la Switch conectada a la TV en este momento encontrará que el modelo OLED no ofrece mejoras importantes. El soporte de Ethernet es bueno y los 64GB de almacenamiento interno podrían evitarte comprar una tarjeta microSD más grande, pero esa no es razón suficiente para gastar 349€, si ya tienes una Nintendo Switch.

Esta no es la Switch 4K, pero es un buen medio para jugar a nuevos títulos como Metroid Dread y The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 del próximo año, y clásicos como Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country: Tropical Freeze y Mario Kart 8 Deluxe.