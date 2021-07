Mejores auriculares gaming para PC de 2021: consigue la mejor experiencia de juego con estos cascos gaming

REASONS TO AVOID

Sentirás que estás en medio de la acción con uno de los mejores auriculares gaming, gracias a su sonido envolvente, su audio claro y un micrófono de alta gama. Además, toda esta funcionalidad viene con un estilo fantástico donde tendrás varios diseños y colores a elegir. Unos buenos auriculares gaming son vitales para sacar ventaja a tus enemigos, por lo que ya tengas uno de los mejores portátiles gaming o un PC gaming, deberías considerar hacerte con unos: te aseguramos que no te arrepentirás.

No importa si juegas a juegos shooter, eSports o indies, solo con unos auriculares gaming podrás oírlo todo de forma excepcional. Si bien unos altavoces te permitirán escuchar bien, solo con unos auriculares gaming podrás abstraerte de todo lo que te rodea y obtener la experiencia más inmersiva posible. Además, algunos auriculares cuentan con funciones específicas enfocadas al gaming, tales como un buen micrófono, iluminación RGB y sonido envolvente virtual.

Probablemente ya sepas que en el mercado hay una barbaridad de modelos distintos, y puede resultar complicado decidir cuál es la mejor compra. Por eso hemos creado este ranking de mejores auriculares gaming, para que sepas que estarás invirtiendo bien tu dinero y que obtendrás todo lo que deseas, y más.

Mejores auriculares gaming, en un vistazo:

Mejores auriculares gaming de 2021

(Image credit: Razer)

1. Razer BlackShark V2 Pro Auriculares gaming inalámbricos premium Especificaciones Interfaz: Inalámbrica 2.4GHz USB, con cable jack 3.5mm Funciones: THX Spatial Audio, cancelación de ruido, drivers TriForce Titanium 50mm, micrófono supercardioide Razer HyperClear extraíble LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 186,80 € Ver en Amazon Low Stock 199,99 € Ver en PcComponentes ES Pros + Calidad de sonido fantástica + Cuenta con la app THX Spatial audio de Razer para personalizar el audio + La calidad de la batería Contras - No son al 100% compatibles con consolas - Podrían tener un indicador de batería mejor

Con tres pilares destacados: audio posicional, claridad de comunicación y cancelación de ruido, los Razer BlackShark V2 Pro son unos auriculares gaming inalámbricos premium en todos los sentidos. Cuentan con fantásticas funciones, una duración notable de la batería, una excelente calidad de construcción y una calidad de sonido impresionante, y todos esos aspectos trabajan de forma conjunta para ofrecerte una experiencia de audio maravillosa tanto para el gaming como para ver películas. Por último, son realmente cómodos, lo cual es la guinda del pastel.

(Image credit: Corsair)

2. Corsair HS60 Haptic Sin duda uno de nuestros auriculares preferidos de todos los tiempos Especificaciones Interfaz: Con cable (USB) Funciones: Taction Technology para los efectos hápticos, drivers de neodimio personalizados de 50mm, micrófono con cancelación de ruido unidireccional LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 129,95 € Ver en Amazon 129,95 € Ver en CoolMod Low Stock 129,99 € Ver en PcComponentes ES Pros + Sonido excelente + La retroalimentación háptica es como envolverse la cabeza con un subwoofer + Micrófono con cancelación de ruido excelente Contras - En teoría, podrías perder el micrófono extraíble - Algunos podría preferir unos auriculares inalámbricos

Los Corsair HS60 Hápticos son fácilmente unos de los mejores auriculares que hemos probado. Cuentan con retroalimentación háptica que te permite sentir cada tono bajo, situándote en el centro de la acción. De hecho se siente como si te hubieras atado un subwoofer a la cabeza, y todo esto lo hace sin comprometer la calidad de sonido. Son cableados, por lo que no tendrás que preocuparte por problemas de conexión Bluetooth ni nada por el estilo. Para aquellos a los que les guste jugar campañas en multijugador con los amigos, el micrófono de estos auriculares no ofrece solo una voz increíblemente clara, sino que también cuenta con controles para silenciarlo y ajustar la intensidad háptica. Lo mejor de todo es que, aunque no sean los más económicos del mercado, no son demasiado caros, por lo que ofrecen una relación calidad-precio fantástica.

(Image credit: Corsair)

3. Corsair Virtuoso RGB Wireless XT Auriculares gaming casi perfectos Especificaciones Interfaz: Inalámbricos 2.5GHz y Bluetooth Funciones: Dolby Atmos, conectividad simultánea LAS MEJORES OFERTAS DE HOY 279,95 € Ver en CoolMod Low Stock 279,99 € Ver en PcComponentes ES Comprobar Amazon Pros + Audio y micrófono fenomenal para gaming + Auriculares fantásticos también para escuchar música + Construcción bonita y robusta Contras - Corta duración de la batería - Rango USB-2.5GHz corto

Los Corsair Virtuoso RGB Wireless XT son unos auriculares realmente ricos en funciones y ofrecen fantásticos extras; desde su conectividad tanto inalámbrica (2.5GHz) como Bluetooth, hasta su soporte Dolby Atmos y su iluminación RGB minimalista. También tienen mucho que ofrecer en cuanto al audio. La calidad del sonido es fenomenal y el micrófono es excelente, por lo que son ideales tanto para jugar como para escuchar música. No son perfectos, ya que la duración de su batería es más justa de lo que nos gustaría y el rango inalámbrico algo limitado, pero aun así son fantásticos.

(Image credit: Logitech)

4. Logitech G Pro X Wireless Libertad inalámbrica Especificaciones Interfaz: Inalámbricos Funciones: hasta 20 horas de batería, Micrófono extraíble con almohadilla anti-viento, cable de carga de 1.8m USB A a USB C LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 149,99 € Ver en Amazon Low Stock 199 € Ver en PcComponentes ES Pros + Excelente calidad de sonido + Calidad de construcción fantástica + Cómodos Contras - Precio elevado - Micrófono algo débil

Con los Logitech G Pro X Lightspeed, atrás quedaron los tiempos en los que los auriculares inalámbricos tenían demasiada latencia: han establecido un nuevo estándar para el audio sin cables. Son uno de los mejores auriculares gaming del mercado, y te dan la libertad de la conexión inalámbrica junto con una latencia baja, una calidad de construcción robusta y lo más importante: un sonido excelente. También ofrecen 20 horas de duración de batería y un rango inalámbrico de 13 metros. El micrófono podría ser mejor, y también podrían ser algo más económicos. Sin embargo, si te los puedes permitir y no vas a usar demasiado el micrófono, son una gran opción.

(Image credit: SteelSeries)

La marca SteelSeries es conocida por ofrecer un audio impecable, pero el modelo SteelSeries Arctis Pro lleva las cosas a un nuevo nivel. Estos auriculares no solo ofrecen un sonido envolvente realmente inmersivo que te permite disfrutar al máximo de esa acción explosiva de tus juegos favoritos, sino que también, gracias a su DAC (conversor de audio digital a analógico) incluido, los Arctis Pro son fantásticos para escuchar tu música preferida. Son sin duda uno de los mejores auriculares gaming del mercado, aunque también son bastante caros, pero lo cierto es que si te fijas en lo cómodos que son y en la excepcional calidad de sonido que te ofrecen, está claro por qué son uno de los mejores auriculares gaming que puedes comprar.

(Image credit: Astro)

Los Astro A50 Wireless no son solo unos auriculares gaming llamativos por su estética angulada (si te gusta ese estilo). Son unos auriculares multiuso que ofrecen una calidad de sonido excelente e inmersiva (aunque no a nivel audiófilo), así como una conectividad inalámbrica fantástica por lo que la latencia no será un problema.

En cuanto a su conjunto de funciones, la pieza que va sobre el oído es fácil de cambiar y cuenta con una base de carga; la idea es facilitar la vida en todo lo posible. Lamentablemente, estos auriculares gaming tienen un precio muy elevado por lo que son más bien para los amantes del lujo.

(Image credit: SteelSeries)

7. SteelSeries Arctis 9 Wireless Sonido excelente tanto para PC como para PS5 Especificaciones Interfaz: 2.4 GHz inalámbrica, Bluetooth Funciones: Micrófono certificado por Discord, más de 20 horas de batería, controles sobre la oreja ChatMix, DTS Headphone:X v2.0 LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 199,99 € Ver en Amazon Pros + Calidad de sonido excelente + Sin ningún lag Contras - Precio elevado

Si hablamos de sonido, la línea Arctis de SteelSeries nunca te decepcionará. Ofrecen una calidad de sonido que les encantará tanto a los gamers como a los amantes de la música. Y al ser inalámbricos, te ahorrarás los líos de cables, sin sacrificar rendimiento para ello. De hecho, si los conectas mediante Bluetooth o red inalámbrica 2.4GHz, obtendrás una experiencia sin lag, por lo que son una opción excelente para el gaming. Por si fuera poco, ofrecen una duración de batería de 20 horas y un micrófono certificado por Discord.

(Image credit: Beyerdynamic)

8. Beyerdynamic Custom Game El gaming nunca sonó tan bien Especificaciones Interfaz: Con cable (3.5mm) Funciones: Control deslizante de sonido; almohadillas para las orejas muy suaves; diseño de fundas intercambiables; cable extraíble LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 179 € Ver en Amazon Pros + Extremadamente cómodos + Calidad de sonido impresionante Contras - Precio elevado

Aunque no son los más económicos del mercado, los Beyerdynamic Custom Game son unos de los mejores auriculares gaming para PC que hemos probado en bastante tiempo. Es cierto que no cuentan con un llamativo sonido envolvente, pero destacan sin lugar a dudas en las dos áreas más importantes: el sonido y la comodidad. Francamente, una vez que experimentas el gaming con estos auriculares, ya no habrá vuelta atrás.

(Image credit: Corsair)

Normalmente, cuando compras un accesorio gaming, recibes algo al nivel de lo que pagas. Pero estos auriculares gaming Corsair cambian las reglas. Los Corsair HS50 son sin lugar a dudas los mejores auriculares gaming asequibles que un gamer puede comprar. Su fantástico precio ronda los 50€, y ofrecen una calidad de sonido y rendimiento de micrófono que hacen la competencia a otros auriculares que cuestan el doble. Todo, incluidos los materiales de construcción, irradia calidad. Si no te importa prescindir de algunos extras adicionales, tales como sonido envolvente 7.1 y conectividad Bluetooth, tienes que echar un vistazo a los Corsair HS50 sí o sí.

(Image credit: SteelSeries)

A nadie le gustan los recortes y tener que prescindir de ciertos aspectos. Por suerte, no tendrás que hacerlo con los SteelSeries Arctis Pro Wireless. Con estos auriculares disfrutarás de audio de alta calidad sin pérdidas en unos auriculares inalámbricos. Si a esto además le sumas su único y realmente útil sistema de carga de batería dual, obtienes como resultado unos auriculares gaming para PC que son lo mejor de lo mejor. Si te los puedes permitir, y quieres tener los mejores auriculares posibles que tengan conectividad inalámbrica, hazte con estos.

(Image credit: Turtle Beach)

11. Turtle-Beach Elite Atlas Aero ¿Hasta qué punto los Elite Atlas Aero son de la élite? Especificaciones Interfaz: Inalámbricos Funciones: Diadema de metal; software potente; permite Waves NX 3D Audio; sistema para más comodidad para las personas con gafas LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Low Stock 159,80 € Ver en PcComponentes ES Prime 169,96 € Ver en Amazon Pros + Sistema 'ProSpecs Glasses Relief' para más comodidad en personas con gafas + Plenitud de funciones Contras - Estética cuestionable

Hay un par de cosas que separan a los Turtle Beach Elite Atlas Aero de ser perfectos, tales como su ajuste demasiado apretado y su apariencia, que no es tan llamativa. Pero estos auriculares gaming dan la talla en lo más importante. Para empezar, la calidad de sonido es fantástica, y vienen con un sistema para hacerlos más cómodos para las personas con gafas. Además, vienen con muchas funciones extra y un software realmente potente. Por esto, nos parecen unos de los mejores auriculares gaming que hayamos probado, y compensarán el precio que tienes que gastar por ellos.

(Image credit: Beyerdynamic)

12. Beyerdynamic Tygr 300 R Sin trucos, simplemente un sonido excelente Especificaciones Interfaz: Con cable (jack 3.5mm con adaptador 6.35) Funciones: Diseño abierto, respuesta en frecuencia extendida LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 299 € Ver en Amazon Pros + Calidad de sonido impresionante + Cómodos Contras - No tienen micrófono - Muy caros

Los Beyerdynamic Tygr 300 R se salen de lo típico en el campo de los auriculares gaming. No cuentan con USB para audio digital ni tienen micrófono incorporado para que puedas hablar con tus amigos. Su diseño es abierto, cosa que no se suele encontrar en el mundo gaming, pero eso precisamente es lo que los hace especiales. Ese diseño, junto con una respuesta en frecuencia extendida, te dan un rango de sonido más amplio y una experiencia auditiva realmente placentera al jugar a juegos de un jugador como Metro Exodus. No cuentan con sonido envolvente virtual, pero su calidad de sonido está a la altura de los mejores, incluso son fantásticos para escuchar música, área donde suelen flaquear los auriculares gaming.

(Image credit: Razer)

Cualquiera puede limitarse a escuchar sus juegos, pero con los Razer Nari Ultimate, también los sentirás. Estos auriculares gaming cuentan con motores hápticos que hacen vibrar tus oídos. Eso es más que suficiente para hacer que este modelo sea al menos curioso, pero si además sumamos el hecho de que tienen una duración de batería increíble, su impresionante calidad de sonido y que son realmente cómodos... está claro que los Razer Nari Ultimate son unos de los mejores auriculares gaming del mercado. Hazte un favor a ti mismo, y activa la retroalimentación háptica, incluso mientras escuchas música.

(Image credit: Asus)

Con su marca Republic of Gamers, la compañía Asus se ha creado una reputación de crear algunos de los mejores accesorios gaming del mercado que siempre satisfacen a los consumidores. Los Asus ROG Strix Fusion 700 forman parte de esto. Estos auriculares gaming, que cuentan con drivers de neodimio de 50mm y son compatibles con Bluetooth, ofrecen una calidad de sonido fantástica sin necesidad de conectar ningún cable. Incluso son compatibles con otras plataformas de juegos (además de con PC), por lo que podrás usarlos todo el tiempo, independientemente de dónde vayas a jugar. Su precio es elevado, pero sin duda merece la pena, teniendo en cuenta lo buenos y versátiles que son.

