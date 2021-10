Los mejores juegos de PS5: los títulos de PlayStation 5 a los que debes jugar

A medida que la PlayStation 5 se acerca a su primer cumpleaños, la lista de los mejores juegos de PS5 empieza a coger forma. Si eres uno de los afortunados que han conseguido una PS5 en esos escasos momentos que ha habido stock, te alegrará saber que ya hay una gran cantidad de títulos imprescindibles ya disponibles en el último hardware de Sony. Aquí te vamos a contar cuáles son.

Desde increíbles lanzamientos exclusivos, como Marvel's Spider-Man: Miles Morales, hasta éxitos de terceros, como Assassin's Creed: Valhalla, hay juegos de PlayStation 5 para todos los gustos, preferencias, niveles de experiencia y estado de ánimo, y la oferta solo va a aumentar en el futuro.

Sin embargo, la gran cantidad de títulos de PS5 disponibles en este momento puede hacer que sea difícil decidir cuáles valen tu valioso tiempo y dinero. Por eso estamos aquí para ayudarte. A continuación, hemos reunido los mejores juegos de PlayStation 5 disponibles en este momento, y continuaremos añadiendo más a esta lista a medida que se lancen otros esperados títulos más adelante, como Final Fantasy 16, Horizon Forbidden West y God of War: Ragnarok, entre otras novedades de PS5 que esperamos se unan a nuestra lista.

¿No estás seguro de por dónde empezar? A continuación, encontrarás nuestra selección de los mejores juegos de PS5 a los que debes jugar ya mismo. Si bien algunos de estos títulos son completamente nuevos para la plataforma, otros de la era de PS4 han tenido una actualización de actual generación en su lanzamiento en PlayStation 5.

Sigue leyendo para conocer nuestra lista de los mejores juegos de PS5.

Los mejores juegos de PS5

Assassin's Creed Valhalla Una aventura vikinga LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + El juego más divertido de la saga + Eivor es un protagonista brillante + Cada rincón está lleno de vida Contras - Un mundo abierto que puede parecer limitado - La trama nunca te hace involucrarte - El combate puede resultar complicado

Ya estés navegando hacia la costa o saqueando un pueblo, Assassin's Creed Valhalla recrea la era vikinga de forma valiente. Si eres fan del folclore nórdico o simplemente disfrutas clavando un hacha en el pecho de otro guerrero, Valhalla promete estar a la altura.

El juego se ejecuta a 60fps en PS5 y promete tiempos de carga mejorados con respecto a la versión de PS4. Si eso no fuera suficiente, hay concursos de beber en los que intentas que tu oponente acabe bajo la mesa. Skål!

Astro's Playroom Disfrutando del DualSense LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + Presume de DualSense + Diversión para toda la familia + Viene precargado Contras - Muy corto

Astro's Playroom es el mejor juego integrado desde Wii Sports, ya que demuestra perfectamente lo que puede hacer el nuevo sistema de Sony. Desde las hermosas y nítidas imágenes 4K hasta el agradable audio 3D, esta es una joya de plataformas y está instalada en todas las PS5.

Sin embargo, es la forma en que Astro's Playroom usa el mando DualSense lo que realmente roba el espectáculo. Sentirás sensaciones que antes no conocías gracias a la nueva tecnología de retroalimentación háptica y gatillos adaptativos de Sony, como lo que se siente al caminar por diferentes superficies o disparar una ametralladora Gatling. Es una experiencia mágica y surrealista, y recomendamos probar Astro's Playroom antes de jugar a cualquier otra cosa. Puede que sea gratis, pero es realmente una de las mejores exclusivas de PS5.

Otro año, otro Call of Duty. Pero, ¿qué hace que valga la pena comprar Call of Duty: Black Ops Cold War? Bueno, por ejemplo, la versión de PS5 aprovecha al máximo los gatillos adaptativos del DualSense, recreando el retroceso de cada arma. Eso significa que cuando disparas una ametralladora, los gatillos responden de manera apropiada. Y mola.

Por supuesto, Call of Duty: Black Ops Cold War no estaría completo sin los muertos vivientes, así que te alegrará saber del regreso de los zombis. También puedes jugar Call of Duty a 120fps por primera vez en una consola, lo que debería hacer el modo online aún más competitivo.

El juego revelación del 2019, Control de Remedy Entertainment es una aventura de acción con un toque diferente. Y si pensabas que ya era bueno en PS4, espera a probarlo en PS5.

Control te pone en la piel de Jessie Faden, la última directora de la Oficina Federal de Control (FBC) clandestina, una agencia gubernamental que investiga y controla la actividad paranormal. Pero el nuevo papel de Jessie tiene algunos problemas que no venían en la descripción del trabajo, incluyendo enfrentarse a una fuerza paranormal conocida como el Hiss.

Es increíble habilidad con la que Remedy ha combinado varios géneros complicados tanto en el cine como en los juegos con Control y aun así ofrece una historia alucinante que evoca True Detective y Twin Peaks.

Control: Ultimate Edition te permite tener el juego base y las dos expansiones, AWE y The Foundation, que también vienen en el pack. Además, esta es la única versión del juego con la actualización gratuita de PS5, que te permite jugar en dos modos: Gráficos o Rendimiento. El modo de rendimiento mantiene el juego a 60fps constantes con imágenes de menor resolución, mientras que el modo de gráficos reduce el rendimiento a 30 fps pero aumenta enormemente la calidad visual, lo que habilita funciones como el trazado de rayos.

Deathloop Feliz día de tu muerte LAS MEJORES OFERTAS DE HOY 68,78 € Ver en GamersGate Prime 108,93 € Ver en Amazon Pros + Emocionantes misterios para descubrir + Disparar es realmente divertido + El modo multijugador tiene potencial Contras - Un poco repetitivo cerca del final - Se centra demasiado en el sigilo - Los enemigos son en su mayoría idénticos

Deathloop es un gran candidato para juego del año del 2021, y ofrece una atractiva combinación de disparos y sigilo en un día interminable.

En Deathloop eres Colt, quien se despierta en la isla Blackreef y se encuentra atrapado en un bucle temporal. Para romper el ciclo, Colt debe matar a ocho 'Visionarios' el mismo día antes de la medianoche. Aunque puede parecer una tarea sencilla, no lo es en absoluto, y ahí es donde empieza la diversión.

Depende de ti encontrar nueva información, armas y habilidades que te ayuden con tus tareas de asesinar, haciendo de Deathloop una mezcla entre un juego de detectives y un shooter en primera persona, con algo de sigilo. Los tiroteos son inmersivos y divertidos (en especial por las funciones de DualSense), lo que lo convierte en un juego que puede no ser para todos, pero es innegable que ofrece algo diferente.

Demon's Souls Deliciosamente diabólico LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 85,68 € Ver en Amazon Prime 98 € Ver en Amazon Pros + Gráficos de última generación + Tiempos de carga súper rápidos + Ubicaciones bien ambientadas Contras - La dificultad extrema puede disuadir a muchos - Sistema de bloqueo torpe - Puede parecer abrumador

Un título realmente exclusivo de Sony, Demon's Souls es posiblemente el juego más atractivo de PlayStation 5. Desde la iluminación espectacular y los jefes descomunales hasta sus fenomenales texturas detalladas, es algo realmente bonito de ver. Los tiempos de carga también son prácticamente inexistentes, y las transiciones de nivel tardan alrededor de tres segundos como máximo.

Demon's Souls, una nueva versión del juego de PlayStation 3 de 2009, pondrá a prueba tus habilidades de gamer con su enorme dificultad. Sin embargo, si tienes la fuerza para perseverar, la alegría que te espera es casi insuperable. Solo prepárate para morir cientos de veces antes de salir victorioso. Sin duda pondrá a prueba tu paciencia, pero Demon's Souls es una de las mejores exclusivas de PS5 que existen.

Devil May Cry 5 es un juego brillante de acción exagerada que es buen recordatorio de lo importante que es molar.

Cada pelea es una gran experiencia en la que quedarse enganchado, ver tu nivel subir y escuchar esa música nunca pasa de moda. Hace bien todo lo que los fans de toda la vida quieren en cuanto a la historia. Sin embargo, la trama independiente es bastante fácil de seguir para los novatos. La jugabilidad es la mejor de la saga, y de largo.

La edición especial de PS5 incluye el nuevo personaje jugable, Vergil, el modo Legendary Dark Knight y el modo Turbo, así como compatibilidad con trazado de rayos y un modo de alta velocidad de fotogramas. Definitivamente es uno de los mejores juegos de PlayStation 5 en este momento.

Disco Elysium: The Final Cut Un RPG único LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + Uno de los mejores guiones de todos los juegos + Maravilloso arte y banda sonora + Un juego de rol único en su clase Contras - No es para los amantes de la acción

Muchos juegos de rol ofrecen una variedad de opciones para elegir y seguir un camino u otro, pero eso generalmente se reduce a hacer "algo bueno" o "algo malo". Disco Elysium es un simulador de policía pasado de rosca que no es tan simple como esperas. Amnésico por el abuso de drogas y alcohol, tu policía explora todos los tonos de gris entre lo que constituye una moralidad pura u oscura en tu búsqueda para resolver el asesinato de un hombre ahorcado. El guion es ejemplar en todos los ámbitos, y te lleva a una ciudad vagamente europea y vagamente poscomunista de Revachol. La galardonada banda sonora igualmente evocadora.

No es para los fans de la acción, aquí estás principalmente metido en el trabajo de detective basado en conversaciones, pero es un juego de rol del más alto nivel, un RPG muy diferente a cualquier título que hayas jugado. Disco Elysium: Final Cut es fácilmente uno de los mejores juegos para PS5 en este momento.

FIFA 22 Vamos a lo físico LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + Jugabilidad revisada + Visualmente auténtico + Modo carrera renovado Contras - Nuevas mecánicas superfluas - Demasiadas microtransacciones - Menús desordenados

FIFA 22, la última entrega en la serie de simulación de fútbol para PS5, le da nueva vida con la incorporación de la tecnología HyperMotion, a la vez que ha hecho avances bien encaminados para actualizar los modos más antiguos, incluido el modo Carrera.

Gracias a esta serie de mejoras bienvenidas tanto en los gráficos como en la jugabilidad, FIFA 22 parece como una oferta muy diferente de su predecesor. No está libre de los mismos problemas que han plagado a la franquicia durante varios años, y algunas de sus supuestas mejoras todavía parecen añadidos superficiales, pero el FIFA 22 es el primer simulador de fútbol que realmente se ve y se juega como una experiencia de última generación.

Final Fantasy 7 Remake recrea completamente la parte inicial del juego original, expandiendo una sección que dura de cinco a ocho horas en un juego de rol completo de 40 horas. Y cada minuto es un placer, con algunos de los mejores juegos y narraciones que hemos visto en un juego de Final Fantasy en casi 20 años.

Final Fantasy 7 Remake ya era uno de los mejores títulos de la PS4, elaborado con amor y con algunos nuevos giros sobre el juego clásico. Pero con Final Fantasy 7 Remake Intergrade, el juego de rol clásico se expande en PS5 y aprovecha al máximo el hardware de última generación de Playstation. Se ve increíble, y la campaña adicional de 10 horas que se centra en Yuffie es realmente encantadora y divertida, y a 60fps su estilo de lucha vertiginoso parece totalmente natural.

Final Fantasy 14 Online El mejor MMORPG disponible LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + La mejor historia de Final Fantasy + Montones de trabajos y clases para probar + Actividades casi ilimitadas + Prueba gratuita muy generosa Contras - Se aplica una tarifa de suscripción - Dependes de la calidad de la conexión

Con Final Fantasy 14 ahora disponible en PS5, nunca ha habido un mejor momento para saltar a este MMORPG (juego de rol multijugador masivo online) y ver de qué va todo ese revuelo respecto a este título. Si bien la cantidad de contenido de juego de casi una década desde su relanzamiento puede parecer abrumadora, por otro lado tienes una inmensidad de contenido en el que sumergirte. Y eso incluye la mejor narración de historias de su clase en todo el modo básico y sus tres (que pronto serán cuatro) importantes expansiones.

Final Fantasy 14 solo ha ido viento en popa desde su relanzamiento en el 2013, A Realm Reborn. Su última expansión, Shadowbringers del 2019, dejó una impresión muy positiva en el panorama de los MMO con su historia increíblemente profunda y sincera, así como la franqueza y honestidad de los desarrolladores durante su lucha con la pandemia del Covid-19.

Con la cuarta expansión, Endwalker, que se lanzará en noviembre del 2021, hay mucho tiempo para saltar a Final Fantasy 14 y ponerse al día. Este MMORPG aclamado por la crítica tiene una de las pruebas gratuitas más generosas que hemos visto, incluida la totalidad del juego básico, A Realm Reborn. Además, la prueba gratuita también incluye Heavensward, la primera expansión de FF14, que permite jugar hasta el nivel 60 sin restricciones de tiempo de juego.

Ghost of Tsushima es cómodamente uno de los juegos más atractivos de PS4, pero en PS5 es incluso mejor. Gracias a la potencia gráfica adicional de la PS5 y un reciente relanzamiento de Director's Cut, Ghost of Tsushima ahora se puede jugar a 60fps suaves como la seda, incluso cuando se ejecuta en el modo de resolución más alta del juego. Hay una gran diferencia en la capacidad de respuesta del juego cuando estás en combate, y el aumento de la velocidad de fotogramas da vida a los paisajes espectaculares y las impresionantes escenas cinematográficas del juego. La edición Director's Cut para PS5 también tiene retroalimentación háptica a través del mando DualSense y audio espacial 3D.

La mayor mejora puede ser la velocidad de fotogramas (algo de lo que los propietarios de la versión PS4 del juego aún pueden tener en la PS5), pero la versión Director's Cut vale la pena el dinero extra por la generosa expansión DLC que trae, incorporando una nueva isla al juego. Son aproximadamente 12 horas de un gran combate de samuráis y una hermosa exploración además de un juego ya de por sí gigantesco, y vale la pena el gasto adicional.

Ghost of Tsushima también tuvo recientemente un nuevo y excelente modo multijugador llamado Legends, que le da al juego aún más valor al volverlo a jugar y es atractivo que antes. Ah, y si has comprado un televisor 4K HDR y quieres un juego que realmente le saque partido, Ghost of Tsushima demuestra lo que puede hacer el alto rango dinámico.

God of War Kratos es genial destrozando enemigos pero, ¿qué tal como padre? LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 40,01 € Ver en Amazon 57,99 € Ver en Amazon Pros + 60fps y una resolución checkerboard 4K + Historia apasionante y sincera + Los personajes tienen profundidad + El mundo semiabierto ofrece mucho que explorar Contras - Un poco lento - Sin DLC

God of War ya era uno de los mejores juegos de PS4, pero una actualización de PS5 lo ha hecho mejor que nunca, lo cual es difícil de creer. God of War ya se veía bastante bien en PS4, y originalmente estaba bloqueado a 60fps en PS5 cuando se usaba el modo de rendimiento. Sin embargo, usar este modo significaba que la resolución del juego se reducía a 1080p, lo que le quita algo de brillo a sus bellos gráficos.

Sin embargo, la actualización de God of War para PS5 utilizó la verdadera potencia de la PS5, lo que permitió que el juego se ejecutara a 60fps y una resolución de 4K (2160p). Se ve absolutamente impresionante, lo que significa que es el momento perfecto para probar el reboot de la serie del 2018, si aún no lo has hecho, o es una gran excusa para volver a jugarlo antes del lanzamiento de la secuela, God of War: Ragnarok.

Hades Diversión elegante y llena de mitología LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 44,52 € Ver en Amazon Prime 51,78 € Ver en Amazon Pros + Arte de estilo cómic + Combate muy gráfico + Puedes acariciar al perro de dos cabezas Contras - Requiere paciencia para dominarlo - Puede abrumar con su dificultad

Hades, un éxito algo oscuro de los creadores de Bastion y Transistor, no es solo uno de los mejores juegos de PS5 que existen, sino un verdadero competidor para clasificarse entre los mejores juegos de todos los tiempos.

Hades es parecido a un rogue-like, lo que significa que todos sus niveles inspirados en mitología se generan de forma procedimental, y ningún área será la misma cada vez que entres, lo que mantiene el mapa fresco y emocionante, y los enemigos son un desafío sorprendente.

Con una banda sonora increíble, combates tipo hack-n-slash, una historia interesante y estupendos sistemas de rol, Hades es extremadamente divertido de jugar y evitará cualquier indicio de aburrimiento. Basta con decir que si tienes interés en la mitología griega, te sorprenderá gratamente la cantidad de investigación que Supergiant ha invertido aquí, ofreciendo una experiencia verdaderamente excepcional para aquellos que quieran ver un drama parecido a una telenovela de los antiguos dioses.

A veces suceden demasiadas cosas mientras juegas, lo que hace que todo sea un poco agitado, pero si puedes superar el caos, te divertirás durante horas jugando a este título, ya que es uno de los mejores rogue-like que hay.

Hitman 3 es el dramático final de la aclamada serie de sigilo, y vaya final. Si bien la tercera entrega de la serie Hitman no se aleja demasiado de lo que hizo que el reboot de 2016 (y su secuela) fuera genial, añade pequeños giros interesantes a la fórmula para mantenerte alerta.

Aunque la forma en que asesinas a tus objetivos no ha cambiado mucho, las nuevas ubicaciones, como Dubai, China y Argentina, son algunas de las más memorables de la serie. Si añadimos objetivos más experimentales y una historia apasionante, está claro por qué Hitman 3 merece con razón un sitio en nuestra lista de mejores juegos de PS5.

Si estás buscando uno de los mejores juegos cooperativos para PS5, no busques más. It Takes Two es una divertida aventura con ironía y humor que dará horas de entretenimiento tanto para gamers como para profanos. Coge elementos de una variedad de juegos diferentes y los mezcla con una narrativa similar a una comedia romántica, It Takes Two tiene para todos, incluso para los niños.

Vale la pena señalar que este juego solo se puede jugar en modo cooperativo (ya sea online o en el sofá), pero viene con un Friend's Pass que te permite invitar a un amigo a unirse a tu aventura online, incluso si no tiene el juego completo.

Una secuela que se parece más a Uncharted: The Lost Legacy en términos de escala, Marvel's Spider-Man: Miles Morales te pone en las Adidas del carismático y novato lanza-redes, Miles. Con Peter Parker de vacaciones, depende de Miles hacerse cargo de la protección de Nueva York y, como era de esperar, su primera semana en el trabajo no transcurre sin problemas.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ofrece una experiencia cinematográfica de gran éxito que competiría fácilmente con lo mejor de Hollywood. El modo de fidelidad del juego muestra la potencia del trazado de rayos (reflejos e iluminación realistas) y también hay un modo de rendimiento suave como la seda a 60fps. Si te encantó el primer juego de Spider-Man, o simplemente quieres experimentar otra excelente exclusiva de PlayStation, no necesitas buscar mucho más allá del debut de Miles.

Ratchet and Clank: Rift Apart es igual a diversión brillante y trepidante que no se toma a sí misma demasiado en serio. Rift Apart logra conservar el encanto y el humor que nos encantó en los títulos originales, al tiempo que equilibra esto con nuevos personajes con una personalidad entrañable. Además, el último Ratchet and Clank hace un gran uso de la retroalimentación háptica y el audio del mando DualSense.

Ratchet and Clank: Rift Apart es una gran diversión familiar tanto para los fans de la serie como para los novatos, lo que lo convierte fácilmente en uno de los mejores juegos de PS5 en este momento.

Resident Evil Village es un digno sucesor del aclamado Resident Evil 7, pero si bien ese juego logró resucitar las raíces del survival horror de la serie, Village se basa en una experiencia que se basa en todos los aspectos más destacados de la serie. El resultado es un Resi que promete emocionar a los fans más veteranos de Resident Evil y deleitar a los recién llegados.

Resident Evil Village es una continuación de los eventos de Resident Evil 7, que tuvieron lugar unos años después. En Village vemos al protagonista, Ethan, explorando una aldea de Europa del Este con la esperanza de encontrar a su hija secuestrada, pero los residentes de la aldea no son demasiado acogedores.

Resident Evil Village está más centrado en la acción que su predecesor, y está visiblemente más cerca del clásico Resident Evil 4 con un ritmo más elevado, pero combina esto con los elementos de survival horror que nos encantan de las entregas más antiguas. Tiene una gran cantidad de mejoras en calidad de vida, una lista de personajes memorables, una historia apasionante y a buen ritmo y una excelente utilización del audio del juego, por lo que Resident Evil Village es uno de los mejores juegos de PS5.

Returnal La primera exclusiva de Sony para PS5 da lo que promete LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Prime 69,90 € Ver en Amazon Prime 94,78 € Ver en Amazon Pros + Gráficos impresionantes + Excelente compatibilidad con el DualSense + Experiencia con auriculares estupenda Contras - Dificultad castigadora - Las carreras pueden parecer innecesariamente largas - Combate repetitivo

Como una de las mayores exclusivas de PS5 de Sony, Returnal seguramente atraerá a muchos gamers que tal vez no hayan jugado un rogue-like antes y, por lo tanto, pueden encontrar que su elevada dificultad, los niveles en constante cambio y la mecánica de muerte permanente son un verdadero problema. Dicho esto, después de algunos ciclos dentro del duro mundo alienígena de Returnal, también puedes tener dificultades para dejar de jugar.

Al igual que los títulos anteriores del desarrollador finlandés, que incluyen juegos como Outlast y Resogun, Returnal trae el enfoque característico del 'bullet hell' (¿recuerdas los antiguos arcades de naves en los que después de varios niveles en la pantalla no había ni un hueco sin balas o enemigos?) al género rogue-like que ha estado arrasando en el mundo de los juegos independientes durante los últimos años. Eso significa que nunca sabrás qué esperar cuando entres a una habitación, solo que tendrás que volver a empezar desde el principio cuando mueras.

Afortunadamente, Returnal ofrece una serie de actualizaciones permanentes que puedes llevar contigo en cada nuevo ciclo una vez desbloqueado, lo que hace que la progresión sea un poco más fácil en el proceso. En el camino, también se reconstruirá la historia sorprendentemente inmersiva de Returnal, que es la motivación suficiente para que vuelvas para jugar "solo una partidita más..."

Sackboy: A Big Adventure puede parecer la exclusiva de PlayStation más floja de la trilogía, pero probablemente sea la más importante. Este es un juego que es perfecto para toda la familia gracias a su naturaleza apta para niños y al modo cooperativo local para cuatro jugadores, y plantar cara al impresionante Super Mario 3D World.

Sackboy: A Big Adventure es un juego de plataformas completamente maravilloso, y logra evitar los errores comunes en los que caen muchos desarrolladores al diseñar juegos para un público más joven. No lo dejes pasar, ya que es uno de los mejores títulos exclusivos de PS5 que puedes jugar con amigos, familiares e incluso seres queridos.

The Nioh Collection Celebrando un clásico LAS MEJORES OFERTAS DE HOY Comprobar Amazon Pros + Incluye ediciones remasterizadas de Nioh y Nioh 2 + 4K y hasta 120 fps + Todo el DLC incluido Contras - La mecánica de juego no es para todos

The Nioh Collection es la mejor experiencia de Nioh tanto para los fans como para los novatos. Con las versiones remasterizadas de Nioh y Nioh 2, además de todos los DLC hasta la fecha, esta colección definitiva es la mejor manera de experimentar la serie RPG de acción.

Además, gracias a las mejoras para PS5, The Nioh Collection cuenta con compatibilidad con 4K hasta 120fps. Combina eso con tiempos de carga súper rápidos en la PS5 y se convierte en una experiencia de juego impresionante, brutal y fluida.

Un remake sublime que a los fans les parecerá un gran retorno y, a los novatos, una revelación emocionante. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 es un remake de dos juegos clásicos y uno de los mejores títulos para jugar en PS5.

Si bien Pro Skater ya se veía fantástico en las consolas de la anterior generación, la PS5 hace que el Tony Hawk's Pro Skater 1+2 se vea impresionante y funcione tan suave como la seda, con soporte para 120fps/1080p o 4k nativo/60fps. Además, Pro Skater también utiliza retroalimentación háptica DualSense, así como audio espacial, lo que hace que esa increíble banda sonora suene incluso mejor.

FAQs

¿Cuál es el mejor juego de PS5 en este momento? Esto siempre dependerá de cuál sea tu gusto. Si bien todos los juegos de esta lista son los títulos muy importantes de PS5, no puedes equivocarte con las exclusivas de PS5, como el desafiante Returnal, la acción y aventura de Ratchet and Clank: Rift Apart y el shooter de bucles temporales Deathloop.

¿Cuál es el mejor juego de PS5 para niños? Hay algunos juegos en nuestra lista que son aptos para niños, pero nuestras mejores opciones son el encantador juego de plataformas Sackboy: A Big Adventure, el adorable Astro's Playroom y Ratchet and Clank: Rift Apart.