PS5 vs PS5 Digital Edition: ¿qué PlayStation 5 deberías elegir?

Con dos modelos de PlayStation 5 que hay disponibles, puede ser difícil decidir cuál es el adecuado para ti. ¿Deberías optar por la PS5 con su unidad de Blu-ray 4K, o gastar un poco menos y comprar la PS5 Digital Edition?

Es una pregunta que seguramente muchas personas se harán, y que vale la pena plantearse. Si no puedes decidir qué consola te gusta más, estamos aquí para ayudarte a elegir la PlayStation 5 perfecta que más se ajuste a tus necesidades. Pero cuando se trata de un comparar entre la edición digital de PS5 y la PS5 original, ¿te puedes equivocar eligiendo? Bueno, todo depende de lo que te haga falta.

Al primer vistazo, te perdonaríamos por pensar que los gigantes en blanco y negro de Sony son exactamente iguales. Sin embargo, hay algunas diferencias claras entre la versión normal de PlayStation 5 y el modelo digital que debes saber, lo que podría afectar a tu decisión final.

Por desgracia, ambas consolas son muy difíciles de encontrar en este momento, ya que la demanda sigue superando a la oferta. La edición digital de PS5, en particular, parece ser incluso más difícil de alcanzar que el modelo estándar, y seguramente las tiendas hayan recibido menos unidades de Sony.

Los minoristas también serán más reacios a promover el modelo digital abiertamente debido al precio más bajo y la falta de unidad de disco, lo que impide la opción de vender combos de consola con juegos físicos que pueden aumentar los beneficios.

¿Pero realmente vale la pena la edición digital de PS5? ¿Realmente necesitas una unidad de Blu-Ray 4K en el mundo digital de hoy en día? Es una elección difícil, casi filosófica, que debes barajar argumentos sobre la propiedad de tus medios de entretenimiento, sin mencionar lo que realmente puedes permitirte gastar.

Pero no te preocupes: tenemos todos los detalles que necesitas para tomar la decisión correcta para ti y tu cartera. A continuación, comparamos la PS5 con la PS5 Digital Edition en cada área, desde el precio hasta las especificaciones, para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

PS5 vs PS5 Digital Edition: precios y fechas de lanzamiento

Primero, vamos a por los números básicos. ¿Cuánto cuestan las consolas?

Si optas por la PS5 estándar, con su unidad Blu-ray, te costará 499,99€. La PS5 Digital Edition (con las mismas especificaciones pero sin unidad de disco) tiene un precio de 399,99€. Por ello, hay un ahorro considerable de 100€ si optas por la opción totalmente digital. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta.

En primer lugar, perderás la posibilidad de que la consola funcione como un reproductor de Blu-ray 4K, que suele ser una buena ventaja para los fans del cine en casa, teniendo en cuenta que los reproductores de Blu-ray 4K decentes cuestan más de 100€.

En segundo lugar, aquellos con una unidad de disco pueden cambiar, prestar, comprar y vender juegos físicos con amigos y en tiendas. A lo largo de la vida útil de la consola, eso podría suponer un ahorro considerable. Por ello, lo que puedes ahorrarte ahora con la consola digital puede salirte caro con el paso de los años, ya que pagarás los juegos al precio que Sony y los editores decidan. Eso sin tener en cuenta la grata sensación de tener algo físico.

(Image credit: Kayane)

PS5 vs PS5 Digital Edition: especificaciones

Aquí están las especificaciones oficiales completas de la PS5 directamente de Sony, incluyendo las diferencias para ambas ediciones donde se indica. Los dos modelos de PS5 son idénticos en cuanto al rendimiento, una gran diferencia en comparación con la Xbox Series X y la Xbox Series S, que están mucho más separadas en precio. La única diferencia es que la consola PS5 más cara tendrá una unidad de disco Ultra HD Blu-ray; por lo demás, usan el mismo procesador personalizado y cuentan con el mismo SSD de 825 GB.

CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Núcleos / 16 Hilos, frecuencia variable, hasta 3.5 GHz

GPU: AMD Radeon™, Motor gráfico basado en RDNA 2, Trazado de rayos acelerado, frecuencia variable, hasta 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Memoria: GDDR6 16GB/448GB/s ancho de banda

Unidad óptica (solo la original): Blu-ray Ultra HD (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

SSD: 825GB, 5,5GB/s ancho de banda (sin procesar)

PS5 Disco de juego: Blu-ray Ultra HD, hasta 100GB/disc

Salida de vídeo: puerto HDMI OUT, soporte para 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (especificada por HDMI ver 2.1)

Audio: Tempest 3D AudioTech

Dimensiones: PS5: Aprox. 390mm x 104mm x 260mm (ancho x alto x largo) / PS5 Digital Edition: Aprox. 390mm x 92mm x 260mm (ancho x alto x largo)

Peso: PS5: 4,5kg / PS5 Digital Edition: 3,9kg

Alimentación: PS5: 350W / PS5 Digital Edition: 340W

Entrada / salida: Puerto USB tipo A (USB de alta velocidad) Puerto USB tipo A (USB Super Speed de 10 Gbps) x2, puerto USB de tipo C (USB Super Speed de 10 Gbps)

Red: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Como hemos comentado, el disco sólido incluido en ambas consolas es el mismo, y ofrece a los usuarios 825GB de almacenamiento con un rendimiento bruto de 5,5GB/s (y hasta 9GB/s de datos comprimidos). Sin embargo, solo hay 667,2GB de espacio utilizable. Hay una pequeña diferencia de peso y dimensiones entre la PS5 y su edición digital, pero aparte de eso, son idénticas.

La PS5 funciona con el chip AMD Ryzen de tercera generación, con ocho núcleos y la nueva arquitectura Zen 2 y gráficos Navi de la compañía. En el aspecto visual, la GPU presenta 36 unidades de proceso que funcionan a 2,23GHz y ofrecen 10,28TFLOPs, mientras que la PS5 incluye 16GB de RAM GDDR6 con un ancho de banda de 448GB/s. La consola puede ejecutar el trazado de rayos, es decir, la iluminación avanzada que solía ser exclusiva de las caras tarjetas gráficas para PC. Como resultado de este añadido, tus juegos favoritos se llenarán de hermosos reflejos.

El audio 3D también es una gran especificación de la PS5, sin importar la edición de la consola que tengas: el audio 3D inmersivo está impulsado por Tempest Engine, que multiplica las fuentes de sonido para crear un audio realista.

La PS5 puede admitir una resolución de hasta 8K (aunque no lo hará hasta que llegue una actualización de firmware), que muchos gamers no necesitarán en sus televisores de 1080p. Si los juegos se ejecutarán de forma nativa en 8K es más una incógnita, pero significa que la consola está preparada para el futuro si decides comprar un televisor mejor en el futuro. Además, la PS5 admite frecuencias de actualización de 120Hz, lo que te permite disfrutar de títulos más fluidos si ofrecen una velocidad de fotogramas más alta si tienes un televisor compatible con HDMI 2.1.

La mayoría de los juegos no maximizarán estas posibilidades a corto plazo; de hecho, Spider-Man: Miles Morales ofrece un modo de rendimiento de 60fps, que reduce los efectos visuales para alcanzar una velocidad de fotogramas más alta que los 30fps habituales de la PS4.

Ambas consolas incluyen un único mando inalámbrico PS5 DualSense, que cuenta con gatillos adaptativos y vibración háptica que ayuda a aumentar la sensación de realismo en tus juegos.

Ambas consolas también pueden ejecutar juegos de PS4 (aunque cualquier copia física que tengas no funcionará en la edición digital de PS5), y podrás comprar un disco duro externo para el almacenamiento adicional y conservar títulos más antiguos, y así dejar algo espacio libre en el SSD para el software PS5. Sin embargo, todavía no puedes guardar o jugar a títulos de PS5 desde discos duros externos o SSD.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

PS5 y PS5 Digital Edition: mismos juegos disponibles

Por suerte, esto es la parte fácil. Aparte del hecho de que una reproducirá juegos desde discos y la otra exclusivamente desde el sistema de almacenamiento interno, la PS5 y la PS5 Digital Edition ejecutan exactamente los mismos juegos de PS5, exactamente de la misma manera.

Con especificaciones internas idénticas, podrás disfrutar de juegos en 4K a velocidades de actualización rápidas tanto en la PS5 como en su versión digital, y no verás ninguna diferencia en el gameplay entre los dos.

Sony ya está preparando algunos títulos exclusivos geniales para jugar en ambas máquinas, incluidos Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Final Fantasy 16, el remake de Demon's Souls y Spider-Man: Miles Morales mejorado para PS5. Eso sin contar con títulos de terceros como Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla y Resident Evil 8: Village.

Donde las cosas no están tan claras es con la retro compatibilidad. Sí, la edición digital de la consola reproducirá títulos de PS4, pero obviamente no podrá reproducir tu colección de discos. Puede que tengas que volver a comprarlos en formato digital. Sin embargo, Sony va a poner las cosas algo más fáciles con la implementación de la Colección PlayStation Plus para los suscriptores de PS Plus.

En el futuro, el coste de la suscripción de los propietarios de PS5 también incluirá el acceso a descargas gratuitas de los 20 mejores juegos de PS4, incluidos God of War, Uncharted 4 y Bloodborne, entre otros. Es una gran ventaja para los recién llegados a la familia tener una biblioteca instantánea de juegos de PS5. Pero no es nada para los propietarios de la edición digital en comparación con los cientos de títulos de PS4 que hay en discos.

(Image credit: Sony)

Conclusión

Es difícil decidir sobre asuntos de dinero: si eres un gamer hambriento de novedades pero sin el presupuesto para dar el gran salto a la PS5 de primer nivel, quédate con la consola digital. Los juegos de generación actual seguramente también serán una delicia en ese modelo de nivel de entrada, y es genial que el rendimiento sea igual de constante.

Pero nuestro consejo sigue siendo que, si puedes pagarla, elijas la PS5 estándar con unidad de disco. Te dará la posibilidad de ver Blu-rays 4K (¡se ven mejor que los streamings 4K de Netflix, de verdad!), Sin mencionar el dinero que puedes ahorrar a lo largo de los años al cambiar juegos en disco con tus amigos y en tiendas de segunda mano.

Una última cosa a tener en cuenta también es el área gris que es la propiedad digital, ya sea la música, las películas o incluso los juegos. Si bien aún no hemos visto la letra pequeña en la PS5 con respecto a esto, es común que, cuando se trata de medios digitales, no tengas acceso para siempre. Si, en el año 2035 o en alguna otra fecha lejana, Sony decidiera cerrar la tienda digital de la PS5 ... ¿de dónde volverías a descargar tus juegos?

Sí, los elementos online de los juegos modernos les hacen requerir parches con frecuencia y, a veces, pueden ser necesarios antes de que un juego funcione. Pero si los servidores de Sony alguna vez se rompen debido a circunstancias impredecibles, no da tanta confianza tener una colección de juegos exclusivamente digitales en comparación con los físicos.

Y en el raro caso de que tus discos dejen de funcionar alguna vez, al menos tienes una bonita caja con portada para recordarlos.