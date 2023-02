PS5 vs Xbox Series X: comparativa - ¿Qué consola de última generación deberías comprar?

El debate entre PS5 y Xbox Series X no es una victoria clara para ninguna de las dos consolas, ya que ambas presentan muchos aspectos positivos. Cada consola cuenta con una serie de características que las hacen únicas pero casi igual de potentes. Aspectos como los juegos exclusivos de PS5 y Xbox Game Pass son argumentos de peso a favor de cada modelo. Como resultado, puede que no tengas claro cuál de las dos comprar.

Parte de esa decisión se reduce a tus preferencias personales. Dado que PlayStation y Xbox son dos marcas muy conocidas, es muy probable que hayas tenido alguna de sus versiones anteriores. Sin embargo, si es la primera vez que compras una consola, nuestro análisis de la PS5 (opens in new tab) y el análisis de la Xbox Series X (opens in new tab) te proporcionarán información detallada sobre lo que convierte a ambas consolas en dignas competidoras.

En cuanto a esta comparativa, como hemos comentado no es que haya un ganador objetivo: cada consola ofrece algo que la otra no. Las dos están fabricadas por expertos con soporte para resolución 4K y 120fps en resoluciones inferiores, por lo que tanto la PS5 como la Xbox Series X son consolas fantásticas. Además, los mejores juegos de PS5 (opens in new tab), junto con los mejores juegos de Xbox Series X (opens in new tab), muestran las capacidades de ambas consolas.

(Image credit: Microsoft)

Por eso hemos dicho antes que la decisión realmente depende de tus preferencias personales y de lo que quieras de tu experiencia de juego. Los juegos exclusivos de PS5 como God of War: Ragnarok (opens in new tab), Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7 prometen una experiencia de juego de gran calidad y que merece la pena, pero la Xbox Series X ofrece un montón de mejoras que afectan a tu experiencia con la consola, como la función Reanudación rápida y el aumento de FPS.

Microsoft y Sony han tirado de ingenio a la hora de crear su nueva generación de consolas, y no se puede negar que siguen mejorando. Si combinas tu consola con algunos de los mejores accesorios para Xbox Serie X o los mejores accesorios para PS5 (opens in new tab), tu experiencia será mejor todavía. Microsoft y Sony compiten entre sí cada semana con una nueva característica, juego u oferta, y eso es genial para los jugadores, pues se benefician de esa competencia.

Si bien ambas consolas son geniales y no te equivocarás independientemente de la que elijas, a continuación hemos puesto la PS5 y la Xbox Series X cara a cara para que puedas ver claramente las diferencias entre ellas, y elegir la que sea mejor para ti. Por cierto, si prefieres comprarte una de las versiones de las consolas que no cuentan con disco, sino que es digital, también tenemos una guía PS5 Digital Edition vs Xbox Series S (opens in new tab).

PS5 vs Xbox Series X: puntos clave

Créditos de imagen: Sony (Image credit: Sony)

¿Qué son? La Xbox Series X y PS5 son las consolas de nueva generación de Microsoft y Sony, que ofrecen experiencias de juego más ambiciosas y gráficamente impresionantes que nunca.

La Xbox Series X y PS5 son las consolas de nueva generación de Microsoft y Sony, que ofrecen experiencias de juego más ambiciosas y gráficamente impresionantes que nunca. Fecha de lanzamiento de la Xbox Series X y la PS5 : La PS5 salió el 19 de noviembre de 2020. La Xbox Series X se lanzó al mercado el 10 de noviembre de 2020.

: La PS5 salió el 19 de noviembre de 2020. La Xbox Series X se lanzó al mercado el 10 de noviembre de 2020. ¿A qué se puede jugar en ellas? Hemos visto grandes juegos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales en PS5 y Halo Infinite (opens in new tab) en la Xbox Series X, y siguen llegando más juegos. Las dos consolas son retrocompatibles.

Hemos visto grandes juegos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales en PS5 y Halo Infinite en la Xbox Series X, y siguen llegando más juegos. Las dos consolas son retrocompatibles. ¿Es la PS5 más potente que la Xbox Series X? Las capacidades de procesamiento de ambas consolas son muy similares, pero Microsoft tiene una ligera ventaja cuando se trata de potencia bruta de procesado.

Las capacidades de procesamiento de ambas consolas son muy similares, pero Microsoft tiene una ligera ventaja cuando se trata de potencia bruta de procesado. ¿Cuánto cuestan la PS5 y la Xbox Series X? La PS5 cuesta en España 549.99€ (subió de precio en agosto (opens in new tab) de 2022), y la Xbox Series X tiene un precio de 499,99€, por lo que la PS5 cuesta algo más.

PS5 vs Xbox Series X: diseño

(Image credit: Shutterstock/Joshua Seiler)

A pesar de ser similares, ambas compañías han intentado diferenciar sus consolas de la otra, sobre todo en el diseño. La PS5 es una máquina imponente y la más grande que ha fabricado Sony. La Xbox Series X, por otro lado, se parece mucho más a un PC gaming (opens in new tab)debido a la forma que tiene. Independientemente del tamaño y la forma que prefieras, ambas consolas se refrigeran bien para no sobrecalentarse y son silenciosas.

Sony se ha centrado en incrementar la sensación de inmersión en el juego con el nuevo mando DualSense, así como lanzando juegos exclusivos que ofrecen una experiencia a un nuevo nivel. Por su parte, Microsoft apuesta por el valor añadido de su Xbox Game Pass (opens in new tab) (y Xbox Game Pass Ultimate) para atraer a nuevos usuarios. Además, todos los jugadores de Xbox Series X pueden usar Discord de forma integrada, aunque la inclusión de Discord en PS5 está en camino (opens in new tab).

Los dos sistemas son retrocompatibles, lo que significa que puedes jugar a juegos antiguos en las nuevas consolas, aunque la PS5 sólo admite juegos de PS4 (opens in new tab), mientras que la Xbox Series X permite reproducir juegos de todas las generaciones anteriores de Xbox, incluida la biblioteca completa de Xbox One (opens in new tab), además de algunos juegos de Xbox 360 y de la Xbox original. Si conservas tus viejos juegos de la 360, te alegrará saber que podrás jugar a ellos en la nueva consola de Microsoft.

PS5 vs Xbox Series X: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Sony)

La PS5 estándar de Sony (la que cuenta con unidad de disco) tiene un precio actual en España de 549.99€, mientras que la PS5 Digital Edition (sin unidad de disco) vale 449.99€ (cabe recordar que en agosto de 2022 lamentablemente Sony decidió subir los precios de la PS5 (opens in new tab), supuestamente debido la inflación). Ambas versiones de la PS5 se lanzaron en España el 19 de noviembre de 2020.

La Xbox Series X y la Xbox Series S (opens in new tab) se lanzaron el 10 de noviembre de 2020 y tienen un precio de 499,99€ y 299,99€, respectivamente. Por suerte, Xbox no siguió los pasos de la PlayStation (opens in new tab)subiendo el precio, al igual que no lo hizo Nintendo con la Nintendo Switch (opens in new tab). Si bien eso es una gran noticia, conviene recordar que Xbox no descarta subidas de precio en un futuro (opens in new tab).

Aun así, no se trata de una comparación de igual a igual entre estas cuatro consolas. La consola digital de Microsoft es menos potente que las otras, ya que se centra en una resolución 1440p en vez de 4K, y llega a 60/120fps. Sin embargo, la PS5 Digital Edition ofrece exactamente las mismas especificaciones que la versión estándar; simplemente que viene sin lector de discos.

Si nos fijamos únicamente en el precio, y no en lo que te ofrece cada consola, la Xbox Series S es la más barata, pero como hemos dicho, viene con algunos recortes. Tanto esta como la PS5 digital pierden también la capacidad de reproducir discos Blu-ray 4K. En realidad, parece que la elección esta vez se reducirá a tu fidelidad a una u otra marca de consolas y sus servicios, además del compromiso de cada compañía de respetar la biblioteca de juegos que ya has acumulado con ellas.

PS5 vs Xbox Series X: especificaciones

(Image credit: Microsoft)

Cuando se trata de especificaciones, Sony y Microsoft son similares, pero hay ciertas diferencias clave que hay que destacar.

La PlayStation 5 está potenciada por una versión personalizada del chip AMD Ryzen de tercera generación, que incluye ocho núcleos con la nueva arquitectura Zen 2 de la compañía y gráficos Navi. La CPU funciona a 3,5 GHz. La GPU cuenta con 36 unidades de cálculo que funcionan a 2,23 GHz y ofrecen 10,28 TFLOPs. Estos componentes se combinan con 16GB de memoria GDDR6 con un ancho de banda de 448GB/s. Esto significa que la PS5 es compatible con funciones como el trazado de rayos, una técnica de iluminación de alto rendimiento que hasta ahora estaba reservada a las tarjetas gráficas para ordenadores de gama alta, y que ahora se ha "integrado en el hardware de la GPU" de la PS5.

La PS5 también soporta resoluciones de hasta 8K, mucho más allá de los 1080p estándar de la mayoría de televisores, dejando a un lado la creciente popularidad del 4K. También funciona a tasas de refresco de 120fps, permitiendo movimientos súper fluidos durante el juego si tienes una pantalla compatible con el HDMI 2.1. Estas son unas especificaciones que exigen un rendimiento increíble, por lo que no esperes que un juego alcance estos niveles con regularidad (y hará falta un televisor caro que los soporte), pero la PS5 al menos hará que los 4K/60fps sean algo más habitual.

La PS5 también ofrece un inmersivo audio en 3D cuando juegas con cascos. Sony ofrece este audio a través de su nuevo motor Tempest Engine, que puede gestionar cientos de fuentes de sonido para conseguir un entorno de audio más realista. Es una experiencia comparable al Dolby Atmos, si alguna vez has utilizado ese formato de audio espacial.

Marvel's Spider-Man (PS4) (Image credit: Insomniac Games)

Tal vez lo más interesante de la construcción de la consola de Sony sea su compromiso con el uso de almacenamiento SSD (opens in new tab). La unidad de estado sólido de PlayStation 5 está hecha a medida, y ofrece 825GB de almacenamiento con un rendimiento bruto de 5,5 GB/s (y hasta 9GB/s con datos comprimidos). El resultado son unos tiempos de carga excepcionalmente rápidos al arrancar un juego, lo que permite a los desarrolladores superar muchos de los cuellos de botella de streaming y de datos que sufrían en el pasado.

Sin embargo, tal vez lo más emocionante de la PS5 sea su mando DualSense, gracias a su retroalimentación háptica. Este mando ha reemplazado la tecnología de vibración del DualShock 4 de la PS4, y es capaz de simular cualquier tipo de vibraciones sutiles en la mano. La retroalimentación háptica permite a los desarrolladores ajustar con precisión las sensaciones que experimentan los jugadores, como la sensación de lluvia o la de correr por una playa sobre la arena. Funciona increíblemente bien y mejora enormemente las sensaciones y la inmersión.

Mando DualSense de PS5 (Image credit: Sony)

El mando DualSense de PS5 también tiene gatillos adaptativos, que permiten a los desarrolladores programar la resistencia de los mismos para simular acciones más precisas. De estas forma, puedes sentir la tensión que ejerces sobre la cuerda de un arco o el retroceso de un arma, por ejemplo. Es una sensación increíble.

El mando sigue teniendo una conexión de audio jack para auriculares, pero ahora incluye un micrófono. Si no tienes a mano unos cascos, podrás hablar con tus amigos usando simplemente el mando.

Con todas estas nuevas características, no es de extrañar que Sony confirmara que el DualShock 4 no iba a funcionar con los nuevos juegos exclusivos de PS5. Seguirá funcionando con los de PS4 gracias a la retrocompatibilidad, pero no esperes usarlo cuando juegues a la versión de PS5 de Horizon Forbidden West.

Microsoft, por su lado, ha asegurado que todos sus mandos funcionarán en todos los juegos de la Xbox Series X.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Hablemos ahora de la Xbox Series X, que es increíblemente impresionante. Utiliza componentes internos personalizados de AMD con la misma arquitectura Zen 2 y RDNA 2 que la PS5, lo que hace que sea el doble de potente que la Xbox One X (que es la consola de generación anterior más potente).

La GPU de la Xbox Series X tiene 12 teraflops de rendimiento computacional, con 3328 shaders asignados s 52 unidades de cálculo. Funciona a una frecuencia fija de 1,825GHz y, a diferencia de la mayoría de las GPUs, no fluctúa entre velocidades. En su lugar, ofrece la misma velocidad sin importar la temperatura de la unidad o el juego al que estés jugando.

El procesador es un AMD Zen 2 personalizado, con ocho núcleos y 16 hilos. Curiosamente, los desarrolladores pueden desactivar la tecnología SMT para alcanzar una velocidad máxima de 3,8GHz, o en caso contrario, tener una velocidad base de 3,6GHz cuando está activado.

La Xbox Series X soporta una resolución 8K, y una tasa de refresco de 120Hz en 4K, si tienes una tele con HDMI 2.1. También iguala a las PS5 ofreciendo capacidades de trazado de rayos DirectX, y está equipada con un rapidísimo SSD NVMe SSD de 1TB (que puede ampliarse con una tarjeta NVMe) y puede usarse como RAM virtual para mejorar los tiempos de carga hasta 40 veces.

La RAM de serie son 16GB de tipo GDDR6 (una mejora sobre los 12GB GDDR5 de la Xbox One X). Esto le da una ligera ventaja a la Xbox Series X frente a la PS5 en términos de rendimiento bruto, pero de momento la práctica no se nota la diferencia.

Microsoft pretende que la latencia sea cosa del pasado en la Xbox Series X, con funciones de vanguardia como el modo de baja latencia automática (ALLM), mejoras en la comunicación entre el mando y la consola, y soporte para una tasa de refresco variable para aprovechar los televisores compatibles con HDMI 2.1. También puedes ajustar la resolución a 1440p si juegas en un monitor.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

La Xbox Series X es retrocompatible con los accesorios de Xbox One, así que no tienes que preocuparte por comprar nuevos mandos o cascos. Aunque el mando de la Xbox Series X tiene un aspecto que resulta familiar a primera vista, cuenta con nuevas características como un botón de compartir y texturas en los gatillos. No es tan innovador como el DualSense (ya que funciona igual que el de la Xbox One) pero es más cómodo gracias a sus nuevas dimensiones y su ergonomía mejorada.

Los juegos existentes de Xbox One, como Gears 5, se han mejorado para aprovechar al máximo la potencia de la Xbox Series X. Y, si te gusta más comprar juegos en caja que en formato digital, viene con un lector de discos. Como la PS5, es capaz de leer discos Blu-ray 4K UHD.

La Xbox Series X también cuenta con algunas nuevas funciones ingeniosas como la tecnología Smart Delivery, que actualizará tu juego a la "mejor versión posible" cuando llegue en el futuro. Eso significa que si compraste un juego como Cyberpunk 2077 en Xbox One, Xbox One S (opens in new tab) o Xbox One X (opens in new tab), sabrás que podrás jugar a la versión mejorada de Xbox Series X cuando llegue sin coste adicional.

La nueva consola de Microsoft tiene una función llamada Reanudación rápida. Esta te permite dejar en suspensión varios juegos a la vez, para que puedas jugar a otras cosas y luego retomes tu partida con el juego anterior en segundos. Es muy útil.

Cyberpunk 2077 (2020) (Image credit: CD Projekt Red)

PS5 vs Xbox Series X: juegos

Fable (Xbox Series X) (Image credit: Microsoft)

Tras importantes retrasos, Halo Infinite ya está disponible en la Xbox Series X. Si bien estaba planeado que este titulo estuviera disponible con el lanzamiento de la consola, al final no llegó hasta diciembre de 2021, aunque al menos la espera mereció la pena. Hemos disfrutado de su cautivadora historia y de su liberadora jugabilidad. El desarrollador 343 Industries ha creado una campaña que resonará entre los fans veteranos de Halo e inspirará a una nueva generación de jugadores.

En su lanzamiento, la Xbox Series X vino con los juegos Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon y Assassin's Creed Valhalla, de temática vikinga. Este 2023 llegarán más títulos, como Redfall y Starfield, y muchos más en un futuro. Esta es la lista actual de juegos Xbox Series X (opens in new tab).

Cuando Microsoft adquirió ZeniMax Media, la compañía matriz de Bethesda, fue toda una declaración de intenciones, y anunció planes similares también para Activision Blizzard. Esto significa que juegos como The Elder Scrolls 6 serán probablemente exclusivos de Xbox, y que muchos juegos de los estudios ZeniMax y Activision Blizzard llegarán a Xbox Game Pass en un futuro próximo, como Doom Eternal.

Quizás tan importante como los nuevos juegos es el hecho de que Xbox Series X es retrocompatible con todas las plataformas Xbox existentes. Si tienes juegos para la Xbox original, la Xbox 360 y la Xbox One, es muy probable que funcionen en Xbox Series X, especialmente tu biblioteca de Xbox One.

Y no sólo eso, Microsoft está dispuesta a habilitar el juego multiplataforma durante un buen tiempo después del lanzamiento de la Xbox Series X. Si bien esto está disminuyendo casi dos años después, esto significa que la Xbox Series X no tendrá muchas juegos exclusivos específicos de la plataforma que te impulsen a actualizarte, al menos por ahora. Aun así, se trata de un enfoque asequible para el consumidor y la Series X seguirá ofreciendo la experiencia de alta calidad de los dispositivos de la familia Xbox.

Por supuesto, los juegos que no han sido desarrollados por estudios de Microsoft pueden no seguir esta regla, ya que dependerá de ellos decidir si quieren desarrollar el juego tanto para la Xbox One como para la Series X. De hecho, incluso los estudios propios de Microsoft han empezado a pasarse a la Series X después de los dos años y pico que lleva la consola a la venta.

Godfall (PS5) (Image credit: Gearbox)

En cuanto a los juegos de PS5, Astro's Playroom viene preinstalado con la consola, y hay atractivas exclusivas como Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Demon's Souls. Los propietarios de PS5 también tienen Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West y Gran Turismo 7. Se ha confirmado que Final Fantasy 16 (opens in new tab), que llega en junio de 2023, será una exclusiva de PS5, y también hay una nueva secuela de God of War (2018), God of War: Ragnarok (opens in new tab).

Si no quieres comprar tanto juego nuevo el primer día, la PS5 es retrocompatible. La consola es compatible con casi toda la biblioteca de juegos de PS4 y, gracias al renovado servicio PlayStation Plus, cualquiera que se suscriba al nivel Premium puede acceder a juegos de PS1, PS2 y PS3 (mediante streaming en la nube), lo que podría solucionar este problema.

Los que tengan una PS5 pueden disfrutar de una nueva bonificación para suscriptores de PS Plus llamada PlayStation Plus Collection (esta novedad se lanzó junto con la consola), que actualmente ofrece a los propietarios de PS5 acceso gratuito a 19 de los mejores juegos de PS4 para descargar en su nueva consola desde el primer día, incluidos títulos como God of War (2018), Uncharted 4 y Bloodborne.

Al contrario que Microsoft, que trata de facilitar el juego entre distintas generaciones de consolas, Sony ha insistido en que sigue creyendo en las generaciones, subrayando la importancia de sus juegos exclusivo de nueva generación para aprovechar al máximo el potencial de la PS5. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, algunos juegos exclusivos de PS5, como Spider-Man Miles Morales y Horizon Forbidden West, se pusieron a la venta para PS4, al igual que GT7.

Por supuesto, el streaming de videojuegos es importante. Con Google entrando al mundo gaming con su plataforma de streaming Google Stadia a la par que Amazon Luna, Microsoft y Sony se han juntado para compartir y colaborar en tecnologías de streaming para la siguiente generación. Cómo funcionará esto está todavía por ver.

Por supuesto, también está la cuestión del streaming de juegos. Mientras que Google entró en esta lucha del mundo gaming con su plataforma de streaming Google Stadia (que ahora ya ha cerrado (opens in new tab)) junto con Amazon Luna, Microsoft y Sony se asociaron para compartir y colaborar en tecnologías de streaming de juegos para la nueva generación. Queda por ver cómo se desarrollará todo esto.

Pero el servicio de streaming Xbox Cloud Gaming de Microsoft ya está disponible y se incluye de forma gratuita con las suscripciones a Xbox Game Pass Ultimate. Esto permite a los propietarios de Xbox jugar a los juegos de Xbox Game Pass en sus dispositivos Android e iOS compatibles, así como en PC y a través de la propia consola. EA Play también forma parte de Xbox Game Pass Ultimate, lo que hace que la oferta sea aún más atractiva.

Además de ofrecer una buena relación calidad-precio, Xbox Cloud Gaming convierte a Game Pass y Xbox en una opción aún más atractiva para aquellos a los que les gusta la flexibilidad entre plataformas.

PS5 vs Xbox Series X: conclusión

(Image credit: Future)

Tanto la PS5 como la Xbox Series X son consolas fantásticas, pero ahora mismo, nos hemos decantado por el increíble mando de la PlayStation 5, su divertida y fresca interfaz y su mayor catálogo de juegos exclusivos. Pero esa es sólo nuestra opinión, según nuestros gustos. La Xbox Series X también es una consola fantástica con algunos títulos excelentes como Forza Horizon 5, y las similitudes entre ambas consolas hacen que tampoco es que se diferencien demasiado. Ambos modelos son únicos en ciertos aspectos.

Desde el punto de vista del diseño, no podrían ser más diferentes. Ambas son silenciosas y muy potentes, pero el tamaño de la PS5 es enorme. La Xbox Series X es más pequeña, pero es su aspecto más "aburrido" no llamará la atención de todo el mundo, sobre todo cuando se coloca la consola en horizontal.

El compromiso de Sony y Microsoft con la tecnología SSD significa que los juegos se cargan más rápido que nunca, con tiempos de arranque que normalmente se cuentan en segundos en vez de en minutos. Ambas consolas también ofrecen una fantástica compatibilidad con versiones anteriores, aunque en este aspecto sale ganando Microsoft, tanto en lo que respecta a accesorios como a generaciones anteriores.

Los juegos propios de cada marca van a ser quizá más importantes que nunca. Sony ha empezado fuerte en este sentido, mientras que la ausencia de Halo Infinite en el lanzamiento de la Xbox Series X sin dudas perjudicó su atractivo inicial. También hemos visto a ambas compañías invirtiendo mucho dinero en adquisiciones de estudios de alto nivel, en un intento de ofrecer más contenidos exclusivos que puedan convencer a los jugadores que no se deciden por una consola de Sony o de Microsoft.

Sea cual sea la consola que decidas comprar, recuerde que esta generación sigue en expansión y aún quedan muchas emociones por vivir en los próximos años y es de esperar que la competencia que se hacen la una a la otra no se relaje nunca.

PS5 vs Xbox Series X - Preguntas frecuentes

¿Tienen lector de discos la PS5 y la Xbox Series X? Tanto la PS5 como la Xbox Series X vienen con un lector de discos, por lo que si esto es algo que te preocupa, tu decisión no se verá influenciada por estas consolas de última generación, ya que ambas tienen. Sin embargo, si buscas una alternativa más barata, o sólo te interesan las descargas de juegos digitales, la PS5 Digital Edition o la Xbox Series S pueden satisfacer tus necesidades (aunque cabe recordar que la Seres S viene algo recortada, tal y como hemos explicado en este artículo).

¿La PS5 tiene más almacenamiento que la Xbox Series X? El almacenamiento interno disponible en la PS5 después de quitar lo que ocupan los archivos del sistema es de unos 667GB, mientras que el almacenamiento de la Xbox Series X es de aproximadamente 1TB. Por lo tanto, aunque ambas consolas disponen de una gran capacidad de almacenamiento interno, la Xbox Series X es ligeramente superior y te permitirá guardar más juegos. Por supuesto, siempre puedes comprar un SSD o un disco duro externo si el almacenamiento es una preocupación, así que no tienes que preocuparte demasiado.