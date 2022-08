Xbox no imitará a PlayStation en la subida de los precios de las consolas... por ahora

Tras el anuncio de Sony de un aumento de precio para la PlayStation 5 (opens in new tab), Microsoft ha declarado que tanto la Series S como la Series X (opens in new tab) de Xbox mantendrán el precio de venta sugerido actualmente.

El precio de PlayStation 5 (opens in new tab) aumentará en el Europa, Australia y otros territorios clave, pero en Estados Unidos se ha evitado la subida de precios por ahora. Aunque el anuncio de Microsoft es desafortunado para muchos de los que quieren comprar una PS5, es una gran noticia para los fans de Xbox.

En una declaración a Windows Central, Microsoft confirmó que el gigante tecnológico no tiene planes de aumentar el precio de sus últimas consolas.

"Estamos evaluando constantemente nuestro negocio para ofrecer a nuestros fans grandes opciones de juego. Nuestro precio de venta sugerido para la Xbox Series S sigue siendo de 299 dólares y el de la Xbox Series X es de 499 dólares".

Esto supone un alivio para los gamers, ya que había sospechas sobre un aumento de precio similar por parte de Microsoft después de que el anuncio de Sony citara la presión económica y la inflación como los grandes factores detrás de esta decisión. Sólo el tiempo dirá si los precios de Xbox siguen siendo inmunes a la tensión económica mundial.

La batalla de los gigantes de las consolas

Al ofrecer tanto una opción económica con la Xbox Series S, como el acceso a una amplia biblioteca de juegos con su servicio de suscripción mensual, Game Pass, Microsoft está liderando la carrera de la asequibilidad con esta generación de consolas. Game Pass no sólo ofrece una amplia selección de títulos anteriores, sino también acceso inmediato a los juegos first-party en su lanzamiento. Los diferentes niveles también ofrecen la biblioteca en PC, así como EA Play, por lo que los gamers ni siquiera necesitan la última consola para jugar a sus títulos favoritos.

PlayStation tiene su propia respuesta a Game Pass con PlayStation Plus, y aunque la biblioteca es más amplia que la de Xbox, no incluye el acceso a los títulos first-party desde el primer día. PlayStation Plus Premium también ofrece la posibilidad de jugar a determinados títulos en PC, pero se limita a lo que está disponible en su catálogo de clásicos y a determinados títulos de PS4 (opens in new tab).

Dada la dificultad actual para abastecerse de la PlayStation 5, este es el último obstáculo que deben superar los aficionados a la hora de adquirir la consola. Desde su lanzamiento en el 2020, ha sido notoriamente difícil hacerse con una PS5. En el 2022 ya no es tan difícil conseguirla, pero sigue habiendo problemas de stock en varios mercados y los fans a menudo tienen que esperar a que se repongan los pedidos.