La PS5 sube de precio hasta un 12.5% en Europa, en el peor momento posible

Sony ha subido el precio de la PS5 (opens in new tab)en muchos países, incluida España, justo en un momento en el que la mayoría de nosotros ya estamos luchando por llegar a fin de mes, debido a la inflación.

La compañía lo ha anunciado a través de una publicación (opens in new tab), en la que han dicho que la subida de precio se hará efectiva de forma inmediata. Esto afecta tanto a la versión de la PS5 "estándar" como en la PS5 Digital Edition, y muchas regiones se verán afectadas: Europa, Reino Unido, Australia, entre otros. Ahora bien, por alguna razón a EEUU esto no le va afectar.

En España, la PS5 sube un 10% de precio, y la PS5 Digtal Edition un 12.5%.

A continuación puedes consultar el nuevo precio de la PS5 en España, y en otros lugares (por si acaso vives allí):

España y Europa: PS5 – 549.99€ (antes 499.99€: ¡sube 50€ / un 10%!) PS5 Digital Edition – 449.99€ (antes 399.99€: ¡sube 50€ / un 12.5%!)

Reino Unido PS5 – £479.99 (antes £449.99) PS5 Digital Edition – £389.99 (antes £359.99)

Australia PS5 – AU$799.95 (antes AU$749.95) PS5 Digital Edition – AU$649.95 (antes AU$599.95)

Canadá: PS5 – CA$649.99 (antes $629.99) PS5 Digital Edition – CA$519.99 (antes $499.99)

Japón (allí sube a partir del 15 de septiembre): PS5 – ¥60,478 yenes (antes ¥49,980 yenes) PS5 Digital Edition – ¥49,478 yenes (antes ¥39,980 yenes)

China: PS5 – ¥4,299 yuanes (antes ¥3,899 yuanes) PS5 Digital Edition – ¥3,499 yuanes (antes ¥3,099 yuanes)

México: PS5 – MXN $14,999 (antes MXN $13,999) PS5 Digital Edition – MXN $12,499 (antes MXN $11,499)



Un mal momento para la subida

(Image credit: Sony)

El presidente y CEO de Sony, Jim Ryan, ha dicho que esta subida de precios ha sido causada por los efectos de la inflación.

Según ha afirmado Ryan: "Estamos viendo altas tasas de inflación global, así como tendencias monetarias adversas, que impactan en los consumidores y crean presión en muchas industrias". "Debido a estas difíciles condiciones económicas, Sony ha tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado (PVP) de la PlayStation 5 en determinados mercados".

También ha reconocido la "actual" escasez de existencias de PS5 (opens in new tab) (ha sido así desde su lanzamiento), ya que los jugadores siguen teniendo dificultades para poder comprarse la consola. Sony dice que tomará medidas para mejorar la disponibilidad de la PS5, aunque no ha explicado qué harán concretamente para conseguirlo.

"Aunque este aumento de precio es necesario dado el actual entorno económico mundial y su impacto en el negocio de Sony, nuestra principal prioridad sigue siendo mejorar la situación del suministro de PS5 para que el mayor número posible de jugadores pueda experimentar todo lo que ofrece PS5 y lo que aún está por llegar", ha dicho Ryan.

(Image credit: Sony)

La subida de precios no podría llegar en peor momento, ya que con el aumento de los precios de todo lo que nos rodea en el día a día, todos estamos notando que nuestro sueldo ya no nos da para tanto como antes.

Por eso, esta noticia de la subida de precios de la PS5 no nos gusta nada, por muy comprensible que sea. Dicho esto, Sony no es la única compañía que ha decidido encarecer sus productos. El mes pasado, Meta decidió subir el precio de sus Oculus Quest 2, y como todo sabéis, Amazon también va a subir el precio de sus suscripción a Amazon Prime un buen cacho (aunque creemos que incluso así sigue mereciendo la pena) (opens in new tab).

Por otro lado, Microsoft ha declarado que de momento no pretende subir el precio de su Xbox Series X (opens in new tab) y Xbox Series S (opens in new tab). Aunque su consola estrella también ha sufrido escasez de existencias, la Xbox Series S, más barata, ha sido más fácil de conseguir. Su chip menos potente hace que la consola pueda venderse a un precio más bajo, ya que los costes de producción son menores, y eso es algo que posiblemente la proteja de una subida de precio en un futuro cercano.

Si esto se confirma, la Xbox podría terminar resultando más atractiva para los consumidores. Si además se tiene en cuenta Xbox Game Pass, la consola de nueva generación de Microsoft sigue ofreciendo una gran relación calidad-precio en comparación con la de Sony.

Por otro lado, a principios de este mes, Nintendo dijo que no tiene planeado subir el precio de la Nintendo Switch (opens in new tab).

Por último, está claro que aquellas personas con suerte que hayan conseguido comprarse ya una PS5, estarán contentas de haberlo hecho y de que no se vayan a comer esta subida de precios, aunque dicho esto, ya se pueden ir haciendo a la idea de que el recién anunciado mando Pro para la PS5 será de todo menos barato.