Ahora que Amazon Prime va a subir de precio en España, ¿sigue mereciendo la pena la suscripción?

Como ya habrás escuchado si eres miembro de Amazon Prime (opens in new tab) en España, los precios van a subir pronto, por lo que tal vez te estés planteando si seguir suscrito a la plataforma o no. Para ayudarte a decidir, vamos a repasar los beneficios que te ofrece Amazon Prime con tu suscripción.

Primero vayamos con los hechos: el precio de la suscripción mensual a Amazon Prime va aumentar de 3.99€ a 4.99€ al mes, mientras que si pagas de forma anual, pasarás a pagar 49.90€ en vez de 36€ al año. Eso supone un aumento mensual de un 25%, o del 38.61% para los suscriptores anuales.

Los miembros de Prime fueron informados de esta subida en el precio el 26 de julio a través de un correo electrónico enviado a la dirección asociada a la cuenta de Amazon Prime.

Sin embargo, todavía queda un poco de tiempo antes de que el nuevo precio entre en vigor, ya que solo se aplicará a aquellas renovaciones que se hagan a partir de 15 de septiembre de 2022. En otras palabras, si renuevas antes de esa fecha, podrás disfrutar de otro año por 36€.

Hacía mucho tiempo que Amazon Prime no subía de precio, y el motivo que ha dado la compañía por esta subido ha sido explícitamente: "Las razones de este cambio son debidas al incremento general y material en los niveles de gasto a causa del aumento de la inflación que afecta a los costes específicos del servicio Prime en España y se deben a circunstancias externas que no dependen de Amazon."

Por otro lado, España no ha sido el único país afectado por esta subida de precio de la suscripción a Amazon Prime, y también cabe señalar que este cambio llega después de los malos resultados financieros de Amazon del primer trimestre de este año, en el que la empresa registró su primera pérdida trimestral en 7 años (opens in new tab).

Dicho esto, Amazon también ha publicado recientemente que el último Prime Day fue el mayor y más exitoso de su historia, con más de 300 millones de artículos vendidos en todo el mundo, por lo que es probable que la situación haya mejorado y la plataforma se esté encontrando ahora con menos dificultades que a principios de año.

Tampoco hay que olvidar que Amazon no es la única plataforma que ha subido de precio últimamente.

Pero vayamos al grano: ¿cancelamos la suscripción o sigue mereciendo la pena?

¿Sigue mereciendo la pena la suscripción a Amazon Prime?

Si bien esta subida es bastante notable en lo que respecta al porcentaje de aumento, cabe señalar que la subida del 38.61% de la tarifa anual supone un total de 13.90€ en un año entero, lo que se queda en 1.15€ al mes, visto así, estamos hablando de un café mensual.

Claro que aun así, teniendo en cuenta la situación mundial actual, donde vemos que los costes de la vida han aumentado por todos lados (comida, gasolina, luz, etc.), esto podría suponer la gota que colma el vaso para mucha gente. Al fin y al cabo, entre un poco por allí, y un poco por allá, la cosa va sumando.

Por eso, mucha gente se estará planteando si merece la pena seguir suscrito a Amazon Prime o no, por lo que vamos a repasar todo lo que nos ofrece la suscripción a esta plataforma.

Para empezar, está uno de los peces gordos: los envíos gratis en la mayoría de productos. Si lo piensas así, con un par de pedidos que hagas, si tienes que pagar el transporte ya tendrías cubierta esa subida anual en el precio de la suscripción. Y por supuesto, las entregas en un día: con Prime Video la mayoría de productos te llegan de un día para otro, claro que esto es muy práctico, pero no supone un beneficio económico.

Pero Amazon Prime te ofrece mucho más. Otro de los puntos fuertes de la plataforma es Prime Video (opens in new tab). Si vas a decidir cancelar la suscripción, te recomendamos que aproveches para ver series fantásticas como The Boys, que acaba de estrenar su tercera temporada, Picard, para todos los fans de Star Trek, y no olvides que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (opens in new tab) se estrena el 2 de septiembre. Si decides seguir suscrito a Amazon Prime, podrás seguir disfrutando de un montón de series y películas geniales.

Por ejemplo, cuando llegue Halloween no debes perderte las mejores películas de terror de Prime Video (opens in new tab).

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llega a Amazon Prime el 2 de septiembre (Image credit: Ben Rothstein/Amazon Studios)

¿Conoces Amazon Photos (opens in new tab)? Es una nube donde puedes almacenar tus fotos, y también te viene incluida con tu suscripción. Esto te permite liberar espacio de almacenamiento en tu móvil, además tus fotos estarán almacenadas de forma segura, y además podrás acceder a ellas desde cualquier dispositivo donde inicies sesión con tu cuenta de Amazon. Puedes conseguir más información sobre este servicio pinchando aquí. (opens in new tab)

Bueno, los puntos anteriores son cosas que puede aprovechar todo el mundo. Ahora vamos con unos servicios que dependerán de los gustos de cada persona, ya estén relacionados con los videojuegos, la música o la lectura. Y también te contamos una ventaja que podrás aprovechar si vives en ciertos lugares de España.

Otro servicio incluido con tu suscripción es Prime Gaming (opens in new tab), que te permite acceder a muchos contenidos exclusivos para tus juegos favoritos, e incluso conseguir algunos juegos gratuitos que podrás conservar para siempre, así que aunque canceles tu suscripción podrás seguirá jugando. Prime Gaming también te permite suscribirte de forma gratuita a un canal de Twitch cada mes, por lo que podrás apoyar a tu streamer favorito sin pagar, ya que va incluido con tu suscripción.

Cambiemos de temática, y no nos olvidemos de un par de clásicos. Para escuchar música, Prime Music (opens in new tab) te ofrece más de 2 millones de canciones incluidas con tu suscripción. Y si lo que te gusta es la lectura, en Prime Reading (opens in new tab) encontrarás muchísimos libros para leer.

Otra cosa que podría venirte bien es Amazon Fresh (opens in new tab). Aquí puedes comprar comida y recibirla en el mismo día, eso sí, tendrás que vivir en Madrid, Barcelona y alrededores. Puedes comprobar tu código postal para ver si puedes aprovechar este servicio pinchando aquí (opens in new tab).

Por último, no olvides que con tu suscripción a Amazon Prime podrás aprovechar los mejores descuentos de la plataforma, ser el primero en acceder a las ofertas flash y recibir los productos que reserves en preventa, como los mejores móviles del mercado (opens in new tab), el primer día de lanzamiento sin ningún coste adicional.

En conclusión, sí, Amazon Prime ha subido de precio, y eso no nos gusta. Pero si lo pensamos bien, esta plataforma nos ofrece muchísimas cosas, por lo que por mucho que suba de precio, su valor sigue siendo increíble. Y encima, cuesta menos que las demás plataformas de streaming.