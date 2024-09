5 cosas que el iPhone 16 necesita hacer con Siri para ganar al Google Pixel y al Galaxy S24 la carrera de la IA

El gran evento del año de Apple tiene lugar mañana (9 de septiembre) con el lanzamiento del iPhone 16, pero ¿cómo se comparará el nuevo ultraphone de Apple equipado con Apple Intelligence con los mejores de Samsung y Google?

Con la llegada del Google Pixel 9 el mes pasado y con la gama Samsung Galaxy S24 habiendo ocupado los primeros puestos en la mayoría de las listas de mejores teléfonos (incluida la nuestra) durante todo el año, Apple tiene trabajo que hacer para mantenerse por delante de la competencia.

Pero por muy impresionante que sea el nuevo hardware, será en el terreno de la IA donde se gane la batalla entre Google, Samsung y Apple. Ya he tenido algunas semanas para jugar con Gemini Live, así que aquí están mis cinco mejores formas en las que Apple tiene la oportunidad de robar la corona de la IA a sus rivales.

Tanto el Galaxy S24 como el Pixel 9 incorporan Gemini Live para gestionar las interacciones de voz con IA (si te suscribes a Gemini Advanced), y aunque poder hablar con tu teléfono como si fuera un humano es un poco desconcertante al principio, pronto te acostumbras.

La clave para que Siri haga el mismo truco, pero mejor, estará en lo bien que se integre con el resto de tu teléfono; no tiene sentido poder charlar sobre con qué signo del zodiaco eres más compatible a menos que consigas que Siri se conecte con tu aplicación de calendario y te diga si estás libre para una cita el jueves por la noche.

Todavía estamos esperando a que Google lance las extensiones que harán que esto suceda con Gemini; por el momento, Gemini Live responde con alguna versión de «No puedo usar tu Google Calendar cuando estamos en directo, todavía», en respuesta a este tipo de peticiones.

Por desgracia, tampoco parece probable que vayamos a tener la experiencia Siri 2.0 completa hasta 2025, pero Apple aún puede sorprendernos.

Una ventaja que Gemini parece tener sobre Apple es que sólo utiliza un asistente virtual, mientras que Apple dice que Siri pasará a ChatGPT para las preguntas complejas que no pueda manejar. Eso estará bien si la integración es fluida y sin problemas, pero solo sabremos lo bien que funciona una vez que podamos probarlo.

En realidad, el Google Pixel todavía tiene al Asistente de Google haciendo gran parte del trabajo pesado y, a veces, la integración entre Gemini y el Asistente no es tan fluida como podría ser. Para iniciar Gemini Live, por ejemplo, todavía tienes que decir «Oye, Google», lo que hace que aparezca Google Assistant, y luego tocar el icono Go Live, un proceso torpe, por decir lo menos.

Creo que Apple tiene una buena oportunidad de hacer esto bien desde el principio, pero también espero que Google se ponga al día a medida que Gemini gane más poderes con el tiempo.

Google integró recientemente Gemini en la barra de direcciones de Chrome, lo que supone un gran paso adelante para la integración teléfono/PC/portátil, pero sigue sin haber una conexión directa entre Gemini en tu teléfono y tu ordenador.

Dado que Apple lo controla todo en su ecosistema, desde el hardware hasta el software, y dado que Apple Intelligence funcionará tanto en macOS como en iOS, debería poder ofrecer mejores opciones de integración. Yo sólo quiero poder hablar con mi iPhone y hacer que haga cosas en mi Mac. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no.

Hace poco se habló de que Apple cobraría por Apple Intelligence, pero Mark Gurman, conocedor del sector, ha informado de que Apple no cobrará por sus funciones de Apple Intelligence en el futuro, al menos hasta 2027.

En cambio, Google te da un año de Gemini Advanced (que necesitas para Go Live with Gemini) gratis con las compras de la serie Pixel 9, después de lo cual costará 20€ al mes. Esto parece mucho solo para usar las funciones de IA por las que podrías haber comprado el teléfono, y si tienes un Pixel anterior, o de hecho un teléfono Samsung, definitivamente tendrás que desembolsar para la actualización de IA. Apple podría ganar fácilmente en este frente, al menos.

Como ya hemos informado, no parece que el iPhone 16 vaya a tener Apple Intelligence en su lanzamiento. Gurman, un respetado experto en todo lo relacionado con Apple, reveló hace unas semanas que probablemente tendremos que esperar hasta iOS 18.1 para que Apple Intelligence llegue al iPhone, y hasta principios de 2025 e iOS 18.2 para la experiencia completa de Siri 2.0.

Lo entiendo -introducir inteligencia artificial en una pieza de tecnología que cabe en tu bolsillo seguramente es todo un reto-, pero aquí había una oportunidad para que Apple robara el impulso a Google, que actualmente lidera la carga con Gemini Live, aunque todavía no esté todo listo.

Sigo esperando que me sorprenda lo que ocurra mañana, pero cada vez parece más que Apple Intelligence se lanzará poco a poco. Así que, aunque el futuro esté aquí, tendremos que acostumbrarnos a recibirlo por entregas.

You may also like