Gracias a la IA generativa, Alexa+ es una reinvención del exitoso asistente de voz de Amazon.

Además de darte respuestas a preguntas concretas y realizar tareas específicas, recuerda tu información personal y tiene en cuenta el contexto, al tiempo que te permite hablar de forma más natural cuando quieres hacer algo.

El resultado es un asistente más personalizado que ofrece mejores resultados y aprende de tu comportamiento para hacerte sugerencias más pertinentes.

Siga leyendo para descubrir lo que es capaz de hacer y por qué es un avance apasionante.

Este artículo es correcto en marzo de 2025. Las herramientas de IA se actualizan con regularidad y es posible que algunas funciones hayan cambiado desde que se escribió este artículo. También es posible que algunas funciones sólo estén disponibles en determinados países.

¿Qué es Alexa+?

El asistente virtual Alexa se presentó junto con el primer dispositivo Echo de Amazon en noviembre de 2014 y ha permitido a los usuarios realizar todo tipo de tareas, desde conocer las últimas previsiones meteorológicas hasta encontrar datos de fuentes fiables.

Se accede a él simplemente pronunciando «Alexa» y ha demostrado ser un conducto popular para reproducir canciones y podcasts y, gracias a una amplia gama de habilidades, muchas de las cuales han sido añadidas por desarrolladores de terceros, ha sido posible ampliar significativamente el alcance del servicio.

Alexa+ lleva el asistente al siguiente nivel utilizando modelos de Anthropic, que hace de Claude y de Nova, el modelo de base generativa de Amazon.

Al permitirte adoptar un tono más conversacional cuando te comunicas con el asistente, Alexa+ comprende mejor lo que le pides. Como hace un seguimiento de tus actividades (desde lo que compras y cómo pagas hasta lo que escuchas y ves), también es proactivo, capaz de averiguar qué puedes querer y cuándo.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

¿Para qué puedes utilizar Alexa+?

Alexa+ puede utilizarse del mismo modo que Alexa en la actualidad. Puedes hacerle preguntas, hacer que reproduzca canciones de un servicio como Amazon Music, Spotify o Apple Music, reaccionar a las recomendaciones de compra de Amazon y gestionar tu hogar inteligente, entre otras muchas cosas.

Pero es la forma en que lleva a cabo esas tareas lo que diferencia lo nuevo de lo viejo. Una de las cosas más frustrantes de Alexa es tener que repetir a menudo una petición, ya sea porque no ha entendido lo que intentabas decirle o porque lo ha malinterpretado y te ha dado algo muy distinto de lo que esperabas.

Alexa+ te entiende mejor y una de las razones es que puedes darle información que retendrá. Puedes decirle lo que te gusta y lo que no, compartir hechos y fechas clave como cumpleaños y los tipos de comida que te gustan. También puedes compartir fotos, mensajes, correos electrónicos, documentos y eventos del calendario, y hacer que Alexa+ utilice la información para sus respuestas y sugerencias.

¿Para qué no puedes utilizar Alexa+?

Alexa+ está orientado principalmente a ser un asistente, por lo que es bueno para mantenerte organizado, ayudar a dar sentido a la información y llevar a cabo tareas (irá tan lejos como sugerir recetas, organizar una entrega de comida o concertar una cita en un restaurante por ti). También enlaza con dispositivos domésticos inteligentes como Ring y Fire TV de Amazon.

Así que, aunque te ofrecerá resúmenes de noticias personalizados, te recordará eventos, gestionará tu calendario, resumirá correos electrónicos y documentos, creará y enviará correos electrónicos y textos y te ayudará a entretenerte, no será un compañero de trabajo eficaz, generando informes y creando hojas de cálculo y similares. Tampoco creará código. Y como se basa en el procesamiento en la nube, no será un servicio eficaz si quieres utilizarlo sin conexión.

¿Cuánto cuesta Alexa+?

Alexa+ cuesta 19,99$ y la razón por la que no te estamos contando el precio para España es porque actualmente está sólo disponible en Estados Unidos.

¿Dónde puedes utilizar Alexa+?

El acceso anticipado está restringido a Echo Show 8, 10, 15 o 21, pero Alexa+ estará disponible en todos los dispositivos Alexa excepto Echo Dot 1st Gen, Echo 1st Gen, Echo Plus 1st Gen, Echo Tap, Echo Show 1st Gen, Echo Show 2nd Gen y Echo Spot 1st Gen.

Alexa+ también estará disponible en una nueva aplicación móvil para iOS y Android, así como en Alexa.com.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

¿Es buena Alexa+?

No hemos analizado Alexa+ en su totalidad, pero la demostración de Alexa+ demostró su potencia y Graham Barlow, editor jefe de Inteligencia Artificial de TechRadar, dijo que parecía mucho más divertido hablar con ella que con ChatGPT o Siri.

Tiene mucha más personalidad que sus rivales, como demuestra su inclinación a hacer bromas y comentarios divertidos, lo que, según Graham, demuestra que «Amazon puede haber encontrado un nicho».

Pero, sobre todo, es capaz de realizar bien las tareas. Y puesto que ofrece una potente integración de IA en el hogar -si es que te quedas principalmente con productos de Amazon como Ring- Graham considera que «parece que Amazon va a ser el dueño de la IA en tu hogar».

Usa Alexa+ si...

Deberías usar Alexa+ si ya tienes un dispositivo Echo, una suscripción a Amazon Prime y vives en EE. UU., porque es gratis y no tienes nada que perder. También es útil si buscas un asistente conversacional de IA que sea capaz de aprender tus hábitos y utilizar esos datos para ofrecerte respuestas y sugerencias relevantes. Y es genial si tienes un hogar inteligente centrado en Amazon o simplemente quieres organizar mejor tu vida.

No uses Alexa+ si...

No utilices Alexa+ si te preocupa compartir información personal con un asistente de IA generativa: para sacarle el máximo partido, eso es lo que tendrás que hacer. Y vete a otro sitio si quieres un compañero de trabajo virtual capaz de hacer un informe o un código C++ increíble. Evítalo también si no quieres que te absorba aún más el ecosistema de Amazon.