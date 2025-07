El aprendizaje automático y los algoritmos avanzados existen desde hace tiempo, pero no ha sido hasta hace unos cinco años cuando los modelos generativos de IA han empezado a calar en la conciencia del público.

En la última media década, ha pasado de ser una herramienta de demostración ligeramente divertida para los gigantes tecnológicos a una presencia muy real en la vida de muchas personas. Esto ha tenido efectos positivos -herramientas para hacer el mundo más accesible a las personas con discapacidad- y negativos -todos los estudiantes parecen estar haciendo trampas- para quienes utilizan la IA. Incluso hay un nuevo «Día de Apreciación de la IA» el 16 de julio.

Escribo mucho sobre IA y he pasado mucho tiempo experimentando con las herramientas y funciones producidas mediante grandes modelos lingüísticos y desarrollos relacionados. Así que he decidido elaborar mi propia lista de razones para apreciar la IA, centrándome en aquellos aspectos positivos, grandes o pequeños, que estoy seguro de que no soy el único que aprecia. No son llamativos, pero mejoran mi vida de un modo que sería difícil reproducir de otro modo.

Recordar lo que intentaba no olvidar

Ninguna memoria es infalible, y las listas son una forma estupenda de estar al tanto de lo importante. Pero, ¿y si te olvidas de anotar lo que quieres recordar? No estará en la lista y puede que acabes totalmente desconcertado en el peor momento. A veces sólo me he acordado de anotar la mitad de las cosas que tenía que hacer. El resto flota en el vacío, como lágrimas en la lluvia. Las herramientas de IA como ChatGPT son estupendas no sólo para retener mis listas de cosas por hacer, sino también para sugerirme que la lista puede no estar completa.

Por ejemplo, hace poco me acordé de hacer la lista de la compra y programé ChatGPT para que me lo recordara a la hora en que quería prepararme para salir. La IA me preguntó si quería incluir un recordatorio para llevar mis bolsas reutilizables para el viaje. Sí, lo hice, y casi seguro que las habría olvidado como otras veces. Pero, gracias al recordatorio, cuando el chatbot me envió el recordatorio sobre cuándo quería ir a la tienda, también mencionó coger las bolsas. Un consejo útil para ahorrar tiempo y dinero de una forma pequeña pero apreciada.

Organización de menús

Hablando de hacer la compra, por mucho que me gustaría ser la persona que sabe exactamente qué comprar cada vez para un menú concreto de comidas, soy más bien una bola de pinball, rebotando entre pasillos del súper y comprando cualquier cosa en la que caiga mi mirada y que parezca interesante. El caos de la improvisación culinaria y el asalto a la nevera a altas horas de la noche (que sólo se aplica realmente si mi mujer no está cerca) era un hábito realmente malo. Sin embargo, al igual que la IA me ayudó a organizarme antes de ir a la tienda, también me ayuda a planificar lo que consigo allí planificando con antelación las comidas.

Basándome en mis peticiones anteriores de recetas e ideas para comidas, empecé a pedir a distintos asistentes de IA ideas para comidas futuras y que hicieran listas de la compra basadas en esas comidas. La IA lo hacía encantada, incluyendo recetas alternativas que yo podía hacer con otras mezclas de esos ingredientes. Cuando hacía la compra, utilizaba esas listas para preparar las comidas y, en función de lo que me parecían, pedía una lista de la compra que eliminara ciertos ingredientes o incluyera más de los que me gustaban. También me ha echado un cable en épocas que necesitaba controlar lo que comía para bajar triglicéridos (me pasé un poco con las barbacoas en primavera).

Incluso me ha ayudado cuando le he pedido sugerencias para hacer la compra comprobando si me habían sobrado algunos ingredientes de antes, lo que me ayuda a idear recetas para utilizarlos antes de que se estropeen. Si realmente pudiera hacer algo de comida o al menos picar las verduras, sería el 'sous chef' perfecto.

Selección de entretenimiento

No hay nada más moderno que sentirse paralizado por la infinidad de opciones en las plataformas de TV. He pasado por 400 opciones en un solo servicio de streaming antes de darme cuenta de que ya era demasiado tarde para ver nada y tenía que irme a la cama, y sé que no soy el único. Decidir qué ver, leer o escuchar puede ser difícil. Lo mejor es dejarse aconsejar por los amigos, pero puede que no tengas los mismos gustos, y también puede que a ellos les gusten las cosas equivocadas (ya sabes quién eres).

Hablar con una IA me ha sido de gran ayuda a la hora de decidir qué es lo siguiente que me gustaría hacer. Incluso hay GPT personalizadas que se centran exclusivamente en eso. Te llevan a una conversación sobre las series que te han gustado, lo que te gusta y lo que no te gusta de sus historias, intérpretes, etc., y luego te dan algunas recomendaciones muy específicas, incluyendo por qué te pueden gustar sin desvelar ningún detalle.

Después de elegir con precisión los últimos espectáculos que me han gustado de verdad, me siento mucho más cómodo recurriendo a mi comisario de AI para que me dé ideas. Puede que no siempre acierte en el futuro, pero me ha abierto los horizontes a algunos espectáculos que nunca habría considerado o de los que posiblemente ni siquiera habría oído hablar antes.

Le estoy cogiendo cariño a mi IA

No creo que la IA vaya a alterar radicalmente mi existencia en los próximos años, y sigo teniendo dudas sobre cómo funciona y para qué se debería utilizar, pero no negaré que puede hacer la vida un poco más manejable. No necesito que la IA resuelva crisis existenciales ni creo que vaya a inventar ciudades voladoras funcionales. Lo que sí creo es que es estupenda para ayudarte a hacer un seguimiento de las cosas y a organizar la interminable avalancha de contenidos en algo más manejable y a escala humana.

La IA es una herramienta que, en el mejor de los casos, mejora la toma de decisiones y suaviza los momentos más caóticos y confusos para ayudarnos a ordenarlos con lucidez. No espero que este mes se celebren muchas fiestas del Día de Agradecimiento a la IA, pero si alguien le hubiera comprado una tarjeta, al menos la firmaría y le tiraría un piropo.