No puedes esconderte de ChatGPT: la IA puede geolocalizarte desde casi cualquier foto

No es ningún secreto que los metadatos de las fotos digitales contienen de todo, desde información técnica sobre la cámara que las tomó hasta, basándose en datos GPS, el lugar exacto en el que te encontrabas cuando hiciste la foto. ChatGPT no necesita esos detalles.

El último modelo GPT-o3 es sorprendentemente bueno geolocalizando casi cualquier foto que le pases.

En la última moda viral que se ha extendido por el universo de la IA, la gente le da a ChatGPT Plus imágenes del modelo o3 de razonamiento avanzado, a menudo sin metadatos, y le pide que «geolocalice esto».

