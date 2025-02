ChatGPT me ha ayudado a reorganizar mi vida - aquí tienes 6 formas en las que puede ayudarte a ti también

No cabe duda de que la IA ha llegado para quedarse y, aunque nos encontramos en una especie de «carrera armamentística» en la que las distintas empresas proponen sus modelos, ChatGPT es sin duda el más extendido gracias a su naturaleza de código abierto y a la forma en que está integrado en prácticamente todo, incluida la inteligencia de Apple. Como resultado de su descarga en mi iPhone, iPad y Mac, he estado intentando utilizarlo para, bueno, hacer cosas.

ChatGPT hace que la IA deje de ser un concepto abstracto y sea más útil en muchos sentidos, pero al principio puede resultar complicado entender cómo integrarla en el flujo de trabajo diario. Por eso he elaborado una lista de métodos que te ayudarán a familiarizarte con ella.

No sirve para todo el mundo, pero a mí me han resultado especialmente útiles en mi día a día.

Estas son algunas formas de utilizar ChatGPT en tu vida diaria.

Organízación

Si eres como yo y te pasas el día haciendo tareas, tener una especie de asistente digital que las recopile en una lista ordenada es ciertamente útil.

Pídele a ChatGPT que te haga una lista de tareas, o que las organice de alguna manera, y lo hará encantado. Además, puedes establecer recordatorios para las tareas clave a lo largo del día.

ChatGPT no puede enviar notificaciones en la versión gratuita por el momento, pero en términos de mantener tu cerebro libre de desorden, el diseño minimalista de su aplicación puede organizar tus tareas con facilidad para que puedas hacer más cosas. Yo lo hago de vez en cuando y luego dejo esas tareas en una aplicación de gestión de tareas más específica, como Things 3.

Acortar y resumir

Si introduces un correo electrónico complejo en ChatGPT, te ofrecerá un resumen mucho más sencillo de digerir, o puedes pedirle que acorte la presentación de la reunión para que te lleve menos tiempo.

Como con cualquier cosa que implique cambiar el contenido o crear nuevas piezas, tendrás que leerlo todo y comprobar que todo es correcto (yo nunca confiaría en equivocarme potencialmente en una fecha de entrega en un correo electrónico a un cliente autónomo, por supuesto), pero si necesitas asegurarte de que tu presentación dura, por ejemplo, no más de 10 minutos sin perder puntos clave, ChatGPT puede hacerlo realidad.

Siguiendo con las reuniones, puedes introducir una serie de temas en ChatGPT y hacer que cree un itinerario ordenado y sencillo.

El uso que más me ha gustado hasta ahora es el discurso de mi boda. Introduje el texto en ChatGPT y le pregunté cuánto tiempo tardaría de media en leerlo, luego recorté algunas partes y amplié otras.

Búsqueda e investigación

Aunque ChatGPT siempre ha hecho un buen trabajo investigando tareas, no siempre se le ha dado el crédito adecuado en términos de fuentes e información sobre la procedencia de la información.

Esto ha mejorado en los últimos años, posiblemente debido a que el modelo de OpenAI se utiliza como alternativa a Google Search, pero ahora es mucho mejor a la hora de informar a los usuarios de dónde ha estado buscando respuestas a las preguntas.

Deep Research es una nueva función para usuarios de planes de pago que se puede utilizar para cualquier cosa, desde consultas complejas de varias etapas hasta la comparación de unos pocos productos diferentes para compradores expertos, y aunque lleva más tiempo que las tareas estándar (hasta alrededor de media hora), podría ser la mejor manera de hacerlo si necesitas realizar comparaciones detalladas de casi cualquier cosa.

Como gran aficionado al juego de cartas Magic The Gathering, he pedido a ChatGPT que me produzca una baraja con ciertos parámetros (estilo de juego, formato, rareza) y ha hecho un trabajo bastante fantástico. Casi me asusta lo potente que será cuando se trate de utilizar Deep Research para el mismo objetivo.

Lluvia de ideas y aprendizaje

(Image credit: Future)

ChatGPT responde muy bien a las peticiones de pequeños fragmentos de información, lo que lo convierte en un compañero ideal para la elaboración de mapas mentales. Puedes empezar con una pregunta, como «¿Qué película de terror debería ver hoy?» e ir avanzando hasta tomar una decisión.

Naturalmente, también funciona muy bien para asuntos más importantes, pero lo mismo puede decirse de trabajar a la inversa.

Si tienes una idea o un tema complejo que intentas comprender, ChatGPT puede guiarte paso a paso y ayudarte a entenderlo mejor.

Recientemente he hecho referencia al estoicismo en varias ocasiones, así que le pedí a ChatGPT un rápido resumen de sus conceptos y principios básicos, así como de las características clave asociadas a él.

Escribir

Dependiendo de tu función diaria, ChatGPT puede ser una gran ayuda para escribir o una herramienta a evitar. Para mí, como escritor, es el pecado capital: el plagio, sacar ideas de otros sitios en ausencia de ideas de los propios escritores.

Para otros, ChatGPT es una forma fácil de enviar un correo electrónico, personalizable en cuanto a tono y longitud, y puede garantizar un resultado profesional en todo momento. El uso dependerá de cada uno, pero puede resultar especialmente útil para respuestas rápidas en oficinas con mucho trabajo.

Un entrenamiento para el tiempo de descanso

(Image credit: Future)

Por último, algo un poco diferente. ChatGPT puede utilizarse para proporcionar un plan de entrenamiento rápido para la hora del almuerzo, de modo que puedas centrarte en zonas específicas de tu cuerpo en el gimnasio, o utilizar un plan de cardio para mantenerte en forma incluso en días ajetreados.

No tiene en cuenta la fatiga muscular ni nada parecido a una aplicación de entrenamiento más personalizada, pero si lo que quieres es aumentar tus bíceps o fortalecer tu tronco, ChatGPT tiene la respuesta.

Yo uso Fitbod con regularidad, así que estoy cubierto, pero puedo ver cómo ChatGPT podría ser un «entrenador personal de bolsillo» ideal para un recién llegado al gimnasio, haciendo que los ejercicios más complejos sean manejables.