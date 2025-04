Cómo desactivar Apple Intelligence: despídete de la IA de Apple

Apple Intelligence es compatible con todos los mejores iPhones, los mejores iPads y los mejores Macs y aporta un conjunto de herramientas de IA a tus dispositivos Apple. Aunque Apple Intelligence tiene muchas ventajas, como las herramientas de escritura y los resúmenes de notificaciones, es posible que no quieras tener acceso a la IA en tu dispositivo Apple.

Apple Intelligence es opcional en todos los dispositivos, por lo que tendrás que obtenerla desde el principio. Sin embargo, si has olvidado cómo la activaste o simplemente necesitas un recordatorio rápido, esta breve guía te mostrará exactamente cómo desactivar Apple Intelligence.

Eso es todo, has desactivado completamente la Apple Intelligence. Vale la pena señalar que no tendrás acceso a ninguna función de Apple Intelligence una vez que hayas desactivado la IA de Apple en los ajustes. Se trata en gran medida de una situación de todo o nada, en la que puedes tener Apple Intelligence en tu dispositivo compatible con todas sus campanas y silbatos, o nada en absoluto.

