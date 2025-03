Siri se queda atrás: te cuento cómo añadir ChatGPT o Gemini en modo voz a tu botón de acción en el iPhone

Debido al auge de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, y sus modos de voz, Siri, el otrora revolucionario asistente digital de Apple, parece un poco anticuado. La capacidad de ChatGPT y Gemini para mantener conversaciones de voz similares a las humanas ha cambiado realmente las expectativas de la gente sobre lo que asistentes digitales como Siri o Alexa deberían ser capaces de hacer, pero mientras Alexa ha mejorado recientemente con Alexa+, Siri sigue pareciendo una reliquia de la edad de piedra digital.

Se suponía que las cosas iban a mejorar con iOS 18.4 este mes, que iba a traernos una nueva Siri que cantara y bailara, capaz de contextos personales y conciencia en pantalla, pero lamentablemente Apple ha anunciado que la nueva Siri ha sido «pospuesta».

Pero, curiosamente, la Siri actual parece estar empeorando. Hay todo un hilo en Reddit, por ejemplo, sobre cómo Siri no puede responder a la simple pregunta: «¿Qué mes es?». Lo intenté en mi iPhone 16 y obtuve el mismo resultado que todos los demás: «Lo siento, no lo entiendo».

Integración de ChatGPT

Aunque Siri se actualizó en iOS 18.1 para responder mejor a las preguntas, todavía no está ni cerca del nivel de un chatbot de IA, e incluso envía solicitudes a ChatGPT cuando no puede responderlas. Por desgracia, el proceso de ir a ChatGPT a través de Siri es lento y doloroso, y no parece funcionar tan bien como usar ChatGPT por sí mismo.

Hasta que Apple se ponga las pilas, creo que es mejor ir directamente a ChatGPT en lugar de tener que pasar por Siri, o incluso optar por Gemini, el chatbot de Google, que funciona perfectamente en el iPhone.

Dado que la activación por voz «Oye Siri» no se puede personalizar para cargar cualquier otra aplicación, vas a tener que encontrar otra manera de activar ChatGPT, y la solución está en el botón Acción.

Introducido en el iPhone 15 Pro y disponible en la gama iPhone 16, el botón Acción puede personalizarse para hacer lo que quieras. Puedes configurarlo para que cargue herramientas útiles como la linterna, la lupa o tu aplicación favorita, y en este caso vamos a mostrarte cómo puede cargar ChatGPT, o Gemini, y pasar directamente a su modo de voz.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Cómo cargar ChatGPT o Gemini mediante el Botón de Acción

Cambiar la función del botón Acción en iOS (Image credit: Apple)

En Ajustes, elige Botón de acción, luego Acceso directo, desplázate hacia abajo por la lista de aplicaciones que ves aquí (nota: no vayas a ChatGPT o Gemini a través del botón Abrir aplicación..., porque esto no te dará las opciones de modo de voz) y elige ChatGPT o Gemini, y luego «Iniciar conversación de voz» o «Hablar en directo con Gemini» de las opciones que aparecen y ya está todo listo.

Ahora, cuando mantengas pulsado el botón Acción, entrarás directamente en una conversación de voz con tu chatbot de IA preferido.

Esperemos que Siri no tarde mucho en actualizarse para que vuelva a merecer su lugar en tu iPhone.