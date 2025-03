¿Quieres crear tu propia página web? Aquí tienes los 5 mejores consejos para elegir la plantilla

Tanto si vas a utilizar una de las mejores plataformas de creación de páginas web, como si pretendes diseñar tu sitio web desde cero, las plantillas pueden acelerar el proceso de diseño web y ayudarte a crear una web de gran impacto.

En el mar de plantillas web gratuitas y de pago disponibles en Internet, elegir la adecuada puede ser todo un reto. Al fin y al cabo, la plantilla marcará el estilo y el diseño generales de tu carta de presentación en línea. Por lo tanto, acertar con la plantilla correcta es vital.

Obviamente, querrás elegir la plantilla perfecta para crear un espacio digital que refleje realmente tu marca y te ayude a atraer a tu público. Por eso hemos reunido nuestros cinco mejores consejos, que te ayudarán a navegar por el laberinto de las plantillas para páginas web.

Hemos explorado la web, analizado las tendencias y diseccionado las opiniones de los expertos para recopilar los cinco mejores consejos para elegir una plantilla. De esta forma, tanto si vas a lanzar tu primer sitio web como si quieres renovar el que ya tienes, estamos aquí para ayudarte a tomar una decisión más informada.

5 consejos para elegir plantilla a la hora de crear tu página web

1. Ten muy en cuenta la imagen de marca

Tu marca es tu identidad, y en el mundo de las plantillas de sitios web el error más común que cometen las pequeñas empresas es elegir plantillas elaboradas que no se alinean con su imagen de marca.

Claro, las plantillas más sofisticadas se verán fantásticas, pero también requerirán mucho trabajo de personalización para acoplarlas a tu estilo, y aun así, es posible que te quedes alejado de tu estilo de marca, lo que te dejaría con una presentación descuidada. Por eso debes elegir una plantilla que complemente tu marca. Piensa en los colores, fuentes, estilo y tono general de tu marca cuando elijas una plantilla. Por ejemplo, es poco probable que una marca de lujo elegante elija una plantilla brillante y abarrotada para su sitio web.

Una buena idea es inspirarse en otros sitios web de marcas reconocidas, como Nike. La web de Nike no sólo es visualmente atractiva, sino que también es un reflejo de la personalidad de la empresa.

Otro gran ejemplo es la web de Apple, que se alinea perfectamente con su marca, creando así una experiencia fluida para los visitantes. Además, un sitio web con una buena imagen de marca ayuda a potenciar la confianza y credibilidad.

2. Piensa en la experiencia de usuario

Imagina que acabas de entrar en una tienda y te cuesta encontrar lo que buscas, ya que está diseñada como un laberinto. Probablemente te resultaría frustrante, ¿verdad?

Lo mismo ocurre con una web. Si el recorrido del usuario no es fluido, los visitantes no mantendrán el interés, y por lo tanto, difícilmente se convertirán en clientes. Por tanto, tómate tu tiempo para comprender las expectativas de tu público y los comportamientos que pueden mostrar al navegar por tu página web. Con eso en mente, debes optar por una plantilla que mejore, y no dificulte, el recorrido del usuario por tu web.

Pues entrar en las páginas web que hemos usado antes de ejemplo para hacerte una idea de cómo son. Fíjate que son webs que se navegan de forma sencilla porque son claras y tienen una estructura sencilla pero intuitiva que ayuda a los usuarios a encontrar información, productos o servicios. Hacer esto te garantizará que los usuarios se queden y acabarán convirtiéndose en clientes que consumen algún producto de tu marca.

3. Asegúrate de que tu plantilla esté optimizada para SEO

Bueno, tal vez deba empezar diciéndote qué es el SEO, porque sin SEO, tu andadura en la web va a pasar totalmente desapercibida y va a ser inútil.

SEO es un conjunto de procesos que harán que tengas un buen posicionamiento en buscadores. En otras palabras, hará que puedan encontrar tu web.

Pues bien, elegir una plantilla optimizada para SEO garantizará que los tiempos de carga sean los adecuados y que el sitio se presente bien tanto si los usuarios lo visualizan desde un dispositivo móvil como desde un ordenador de sobremesa. Encontrar plantillas de sitios web bien codificadas, organizadas y optimizadas te reportará beneficios más adelante, cuando tu sitio web empiece a aparecer en los primeros puestos de las búsquedas, así que asegúrate de tener esto en cuenta.

4. Alinea la plantilla con las metas que persigues con tu negocio

A ver, si eres de los que se centra en la estética, puede que te centres demasiado en todos los extras que ofrece una plantilla, en vez de en lo verdaderamente importante, y estoy aquí para decirte que debes centrarte primero en el resultado final y ya después en el atractivo visual.

Por supuesto, el aspecto del sitio web es importante, pero nunca olvides que la razón por la que estás creando el sitio web es alcanzar las metas y objetivos de tu negocio. Por ejemplo, si quieres vender algo, la plantilla debe ayudarte a conseguirlo.

En definitiva, tu sitio web es una herramienta poderosa que te ayuda a alcanzar tus objetivos, por lo que la plantilla que elijas debe hacer el trabajo por ti. La web de una empresa debe inspirar confianza y experiencia, un sitio de comercio electrónico debe destacar los artículos y tener excelentes opciones de búsqueda, un sitio web para niños debe ser vibrante y colorido. Todos estos elementos te ayudarán a determinar por cuál plantilla debes decantarte y, a continuación, trabajar en la estética.

5. Elige con tu audiencia en mente

Este último consejo se alinea muy bien con el anterior, en el que a la hora de elegir plantilla, deberás pensar qué es lo que están buscando tus visitantes. Entender a tu público será el toque mágico que hará que tu sitio web destaque y te reporte más ingresos al terminar el día.

A la hora de elegir una plantilla para tu sitio web, ten en cuenta los datos demográficos, los intereses de los clientes y el comportamiento en línea. Para empezar, pregúntate: "¿Cómo puede mi plantilla elegida ayudar a los visitantes a encontrar lo que buscan?".

Pensar en los colores, los formularios, las fuentes y la estructura del sitio web te ayudará a alinearlos todos de acuerdo con las preferencias de tu público.

También puedes utilizar la investigación neurocientífica para apoyar tu enfoque a la hora de alinear los colores y las formas de tu sitio web con su público objetivo. Por último, si aún no has desarrollado un conocimiento detallado de tu público, puedes optar por una plantilla que ofrezca una variedad de estilos, que podrás cambiar para ir probando los índices de respuesta.