¿Quieres crear una página web? Empieza por esta guía de preguntas y respuestas clave sobre las plataformas de creación de sitios web

Está claro que una de las cosas más importantes para una empresa es tener una página web. Sin página web, no tienes visibilidad. Por suerte, si usas una plataforma de creación de páginas web podrás crear una de forma rápida y sencilla.

Tenemos una guía detallada en la que te contamos cuáles son las mejores plataformas de creación de páginas web, pero hemos querido redactar también este artículo en el que hemos recopilado una serie de preguntas típicas que surgen cuando alguien se plantea crear una página web, y las hemos respondido para ayudarte con este proyecto. Creemos que este es un buen punto de partida antes de meterte de lleno a elegir el mejor creador de páginas web para ti.

Verás que estas preguntas y respuestas típicas sobre el tema te ayudarán a plantearte una serie de cuestiones gracias a las cuáles te será más fácil decidir cuál de las plataformas de creación de páginas web es la mejor para ti. Por ejemplo: ¿Qué aspecto quieres que tenga tu página web? ¿Es para una tienda de comercio electrónico (e-commerce), para otro tipo de negocio o simplemente buscas dar a conocer tu hobby?

Pero empezaremos por lo básico, respondiendo qué es una plataforma de creación de páginas web, si las puede usar cualquiera (aunque no tenga conocimientos de diseño de páginas web), y si son gratis o de pago.

¡Vamos allá!

¿Qué es una plataforma de creación de páginas web?

Al contrario de lo que puedas pensar, los servicios de creación de páginas web llevan existiendo desde hace mucho tiempo. ¿Te suena quizás "Geocities"? Esta plataforma se creó en 1994 y es una de las precursoras de los gigantes actuales como Wix o Weebly.

En su forma más simple, puedes imaginar este tipo de plataformas como un conjunto de plantillas parecido a las que ofrece Microsoft Word. Un creador de páginas web elimina la necesidad de que conozcas cualquier lenguaje de programación, como HTML o Javascript, y se basa en algo llamado WYSIWIG.

WYSIWIG significa "Lo que ves es lo que obtienes" (en inglés 'What you see is what you get') y es esencialmente una interfaz gráfica que permite, incluso a principiantes, moverse por imágenes y escribir bloques de texto tal y como lo harían en un libro de recortes en el mundo físico.

Metafóricamente, el concepto es lo más parecido a tener una tienda virtual, y los creadores de sitios web han sabido mantener las cosas lo más simples posible.

¿Quién usa las plataformas de creación de páginas web?

Determinar si una plataforma de creación de páginas web es adecuada para ti es una pregunta que solo puede ser contestada al 100% una vez evalúes tu propia experiencia online y tengas claro qué es lo que quieres de tu página web, así como tu presupuesto. Pero si hay que generalizar, podemos decir que hay muchas personas que podrían beneficiarse de una de estas plataformas. Por ejemplo, a nivel individual hay plataformas enfocadas específicamente a músicos, fotógrafos y muchos otros proyectos en solitario. De manera más general, a cualquiera que quiera tener presencia online le podría ser útil una de estas plataformas de creación de páginas web. Si tienes un hobby que quieras compartir con el mundo, sin duda alguna estos servicios te proporcionarán las herramientas necesarias para hacerlo.

Estas plataformas también son adecuadas para pequeñas empresas. Muchas vienen con funciones de comercio electrónico que permiten a las empresas vender sus productos y servicios online, así como herramientas de marketing para aumentar su base de clientes. Las grandes empresas probablemente optarán por usar softwares de diseño de páginas web más avanzados, en caso de tener a alguien con experiencia, o contratar a un profesional para que les haga la página web. Pero en el caso de negocios más pequeños, las plataformas de creación de páginas web suponen una opción más sencilla y económica.

En pocas palabras, una plataforma de creación de páginas web es un excelente punto de partida para cualquiera que desee estar presente en la red pero no tenga muy claro por dónde empezar y quiera gastar los menos posible.

¿Merece la pena optar por una plataforma de creación de páginas web de pago o me vale con una gratuita?

Tal vez te estés preguntando: "¿Por qué pagar por una plataforma de creación de páginas web si puedes obtener una de forma gratuita?" Pues bien, como suele pasar con todo en esta vida, cuanto más pagues, más obtendrás. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan grandes plataformas de creación de páginas web gratuitas. Muchos servicios gratuitos ofrecen todas las características que necesitas para crear fantásticos portales online: plantillas personalizables, editores intuitivos de arrastrar y colocar elementos, y herramientas de marketing y de optimización móvil. Según lo que necesites, puede ser suficiente. Tener una idea clara de cómo deseas que sea tu página web y documentarte es imprescindible para evitar pagar más de lo necesario por una plataforma.

Sin embargo, es cierto que algunas funciones son más difíciles de encontrar en las plataformas gratuitas. Las herramientas de comercio electrónico (e-commerce), por ejemplo, a menudo son de pago, y algunas otras funciones directamente no las encontrarás en una versión gratuita. Por otro lado, los servicios gratuitos a menudo van acompañados de anuncios, que pueden resultar algo intrusivos, además de que pueden hacer que la página web tenga una apariencia poco profesional. Del mismo modo, los creadores de páginas web gratuitos no te darán una dirección web dedicada, lo que también puede afectar a la credibilidad de tu página. Afortunadamente, muchas plataformas de creación de páginas web tienen pruebas gratuitas que te permiten probarlas antes de pagar.

¿Cuánto cuesta una plataforma de creación de páginas web?

La respuesta a esa pregunta depende de varios factores. Para aquellas empresas a las que les sea suficiente crear su web con plantillas simples y no les importe tener anuncios en su página así como tener una URL genérica, la respuesta es que pueden encontrar plataformas de creación de páginas web por las que no necesiten pagar, tal y como hemos comentado en el punto anterior. Claro está, que la mayoría de las compañías querrán algo mejor para tener una apariencia más profesional. La buena noticia es que hay plataformas que tienen un precio muy razonable. La mayoría cobra de forma mensual.

Algo que los administradores de las páginas web tienen que tener en cuenta, es cuánto cobran las plataformas por funciones adicionales. Incluso aunque el paquete básico sea muy económico, el coste puede aumentar rápidamente si hay que añadir complementos para seguridad, funcionalidad de comercio electrónico y herramientas de marketing. Es importante que las empresas tengan transparencia en lo que respecta a los gastos relacionados con su página web, por lo que deberían estudiar detenidamente lo que ofrece cada plataforma y por cuánto, antes de elegir una. También es importante tener en cuenta si la plataforma de creación de páginas web es adecuada de cara al futuro: ¿seguirá siendo la mejor a medida que el negocio se expanda? ¿Cuánto aumentarán los costes?

¿Es muy difícil crear una página web?

Puede que de primeras parezca algo abrumador, pero lo cierto es que crear una página web no tiene por qué ser difícil. Claro que dependerá mucho de tu experiencia, del tipo de página web que quieras para tu empresa y de lo activo que quieras ser. Por suerte, muchas plataformas están diseñadas pensando en que la puedan usar usuarios principiantes, ofreciendo interfaces muy sencillas, donde solo necesites arrastrar y colocar los distintos elementos donde los quieras, sin necesidad alguna de que sepas programar. De hecho, muchas de estas plataformas te permiten tener una página web funcional en menos de una hora. Como alternativa, aquellas empresas con más presupuesto pueden contratar a profesionales para que les hagan una página web más profesional y avanzada.

Para aquellos que estén dispuestos a encargarse ellos mismos de la creación de la página web, el nivel de dificultad dependerá de la plataforma. Si bien, como hemos dicho, la mayoría son relativamente intuitivas, algunas ofrecen funciones extra que requerirán algo de experiencia en creación de páginas web. Afortunadamente, la mayoría de las plataformas ofrecen soporte (atención al cliente), además de guías prácticas y tutoriales en vídeo. Sin embargo, queremos dejar claro que las plataformas más simples también estarán más limitadas en cuanto al nivel de personalización posible. Para aquellos que realmente quieran tener un control total sobre su página web, será de gran ayuda algo de experiencia en programación, así como conocimientos previos de HTML.

¿Cuáles son las plataformas de creación de páginas web más populares?

Hay muchísimas plataformas de creación de páginas web disponibles en la actualidad: las hay gratuitas, las que se adaptan a tipos de negocios específicos, las dirigidas a las pequeñas empresas y muchas opciones más. Si bien cada servicio tendrá sus propios pros y contras, que los usuarios deberán evaluar por sí mismos, echar un vistazo a algunos de los más populares es un buen punto de partida. En primer lugar está Wix, que cuenta con más de 180 millones de usuarios en 190 países. La plataforma ha conseguido acumular un gran número de seguidores gracias a que combina una gran cantidad de potentes funciones con una interfaz fácil de usar.

Sin embargo, aunque Wix puede que sea la plataforma más popular del mundo, hay muchas otras que suponen una fuerte competencia, por ejemplo Hostinger, Squarespace, GoDaddy y Weebly. Si nos fijamos en plataformas más especializadas en algo concreto, Shopify se ha vuelto bastante popular últimamente, al ofrecer un amplio espectro de herramientas de comercio electrónico para pequeños comercios online. Evidentemente, es importante tener en cuenta que el hecho de que una plataformas sea la más popular, no quiere decir que sea la más adecuada para ti. Seguramente te hagan el papel, pero si buscas más opciones es posible que otras plataformas más pequeñas pero más especializadas te ofrezcan mejores planes de pago o funciones más importantes para tu tipo de negocio.

Este es nuestro top 3:

1. El mejor para la mayoría de la gente, para la mayoría de casos: Wix

Si lo que buscas es una plataforma de creación de páginas web polivalente, fácil de usar y asequible, Wix es la mejor opción.

A partir de 11€/mes, es un poco más caro que otros y si buscas algo especializado, puede que no tenga las herramientas avanzadas que necesitas.

Pero por mi experiencia considero que Wix es la mejor opción para la mayoría de la gente y para la mayoría de usos. Te damos más detalles sobre Wix

2. El mejor si quieres una gran relación calidad-precio: Hostinger

Con un precio de partida de tan solo 2,49€ al mes (con la promoción cuando empiezas), Hostinger es uno de los constructores de sitios web con mejor relación calidad-precio de nuestra lista.

Pero no es sólo barato, me pareció que el creador web con IA de Hostinger es increíblemente fácil de usar y su IA y sus herramientas de edición hacen que sea muy fácil conseguir que tu página web se vea exactamente como querías. Te damos más detalles sobre Hostinger

3. El mejor si el diseño es muy importante: Squarespace

Squarespace cuenta con algunas de las plantillas más impresionantes de todos los creadores de sitios web, lo que lo convierte en uno de los favoritos de quienes desean crear un sitio estéticamente agradable.

Squarespace es un creador de páginas web muy flexible, por lo que es adecuado para todo, desde tiendas online hasta blogs. Sin embargo, tendrás que pagar un poco más que otros en esta lista, con un precio de partida de 11€ al mes para el plan personal más básico o de 17€ para empresas. Te damos más detalles sobre Squarespace

Si quieres consultar más opciones, tenemos una guía de compra detallada en la que hemos reunido las mejores plataformas de creación de páginas web. En ella, hemos destacando los puntos fuertes y flojos de cada una, y te damos toda la información que necesitas. Puedes acceder pinchando aquí.

Cómo elegir el mejor creador de páginas web para tu caso

Hay una gran variedad en cuanto a número y tipo de plataformas de creación de páginas web disponibles en la actualidad. Algunas se especializan en marketing por correo electrónico y otras ofrecen una solución de comercio electrónico (e-commerce) de primer nivel. Por otro lado, algunas valoran la simplicidad, mientras que otras ofrecen tantas funciones personalizables que podrían abrumar a un creador de páginas web novato.

Por eso, a la hora de elegir una plataforma, lo primero que tienes que tener claro es qué quieres. Piensa detenidamente qué tipo de página web deseas crear: ¿Cuál será el enfoque principal, el texto o las imágenes? ¿Qué tipo de diseño te gustaría? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar?

Una vez que te hayas creado una imagen mental clara para tu página web, y tengas claro tu presupuesto, ya estarás preparado para empezar a comparar las distintas plataformas disponibles en el mercado. Si ya has usado un servicio de creación de páginas web anteriormente, puedes plantearte si te ves preparado para probar algunas de las plataformas más complejas.

También deberías tener en cuenta si generalmente crearás y editarás la página web desde un dispositivo móvil o con un ordenador. La mayoría de los servicios de creación páginas web ofrecen plantillas adaptadas a dispositivos móviles, pero no todos te permitirán editar la versión móvil sin cambiar también la versión de ordenador.

Elegir una plataforma de creación de páginas web puede parecer complicado, pero afortunadamente la mayoría ofrecen pruebas gratuitas, por lo que siempre tienes la opción de cambiar de opinión.

Como ya te hemos comentado, tenemos una guía de mejores plataformas de creación de páginas web, y en ella te ayudamos a elegir la mejor para ti.

Plataformas de creación de páginas web VS software de diseño web

Las plataformas de creación de páginas web y los software de diseño web ciertamente tienen mucho en común. Ambos se pueden utilizar para crear páginas web muy atractivas y de aspecto profesional con todas las características que tu empresa necesita. La diferencia clave radica en cuánto conocimiento previo se requiere para usarlos y en el nivel de detalle y personalización que puedes conseguir. En general, los creadores de páginas web son plataformas online, a menudo disponibles con versiones gratuitas, que ponen mucho énfasis en la simplicidad. Por lo general, ofrecen editores donde simplemente hay que arrastrar y colocar elementos donde los quieras. El software de diseño web, por otro lado, suele ser un poco más complejo, algunos están dirigidos a programadores experimentados y ofrecen la opción de programar el sitio web con código.

Otra diferencia clave entre las herramientas de diseño web, como Adobe Dreamweaver, y las plataformas de creación de páginas web, es el precio. Los programas de diseño web suelen ser más caros y es posible que no exista una opción gratuita. Y, aunque intentan ofrecer una experiencia intuitiva, lo cierto es que necesitarás tener algunos conocimientos de programación para poder usarlos adecuadamente. Por último, que una plataforma de creación de páginas web o un software de diseño web sea adecuado para ti, dependerá en gran medida de tu nivel de experiencia y también del tipo de página web que necesites. En la mayoría de los casos, una plataforma de creación será suficiente, pero si quieres probar un poco más, no pierdes nada por probar una solución de diseño web.

WordPress VS plataforma de creación de páginas web: cuál es mejor para crear una página web

Tanto WordPress como las plataformas de creación de páginas web son excelentes opciones para cualquiera que quiera crear una página web, pero cada uno tiene sus propias ventajas e inconvenientes. A diferencia de las plataformas de las que hablamos en este artículo, WordPress es en realidad un sistema de gestión de contenido, o CMS. Desde que se lanzó por primera vez, WordPress ha ido agregando una serie de características, proporcionando temas, complementos y funcionalidad de comercio electrónico. Sin embargo, para los novatos en creación de páginas web, WordPress puede resultar algo más complicado, y tendrán que tomarse algún tiempo para aprender a usarlo. El lenguaje suele ser bastante técnico y es posible que los usuarios necesiten modificar algún fragmento de código para que un complemento (plugin) funcione.

Si bien WordPress ofrece soporte tanto por chat en tiempo real como por correo electrónico, los usuarios menos experimentados pueden sentirse bastante más cómodos usando una plataforma de creación de páginas web ya que, como hemos dicho, son mucho más fáciles de usar. La mayoría de estas plataformas permite crear tu web simplemente arrastrando y colocando elementos, y lo cierto es que obtendrás tu página mucho más rápido, incluso sin tener experiencia. Tanto WordPress como las plataformas tienen diferentes planes de pago y ambos son capaces de producir páginas web con un aspecto fantástico. No se puede decir que ninguna de las dos opciones sea mejor que la otra, todo dependerá del nivel de experiencia de la persona que va a crear la web y de cómo de avanzada quiere que sea la página.

Plataforma de creación de páginas web VS Alojamiento web (hosting): ¿Cuál es la diferencia?

La mayoría de los usuarios probablemente piensen que sus páginas web están almacenadas en sus respectivas direcciones web. Pero lo cierto es que los sitios web también deben almacenarse en una ubicación física; en servidores en algún lugar. El alojamiento web (web hosting) se refiere a la provisión y mantenimiento de estos servidores físicos. Cada página web necesita un proveedor de alojamiento web para tener esa infraestructura física de la que dependen para permanecer en línea. Para complicar un poco las cosas, está el hecho de que existen diferentes tipos de alojamiento web disponibles. El alojamiento compartido es perfecto para páginas web pequeñas, ya que comparten recursos con otras a cambio de tarifas más reducidas. El alojamiento dedicado es más caro, pero viene con más opciones de personalización, mayor ancho de banda y más seguridad.

En su forma más simple, una plataforma de creación de páginas web solo proporciona las herramientas para diseñar una página web, por lo que no está relacionado con el alojamiento físico. Sin embargo, muchas de estas plataformas también ofrecen alojamiento web, aunque se puede aplicar un coste adicional. Por supuesto, cualquier persona que no utilice una plataforma deberá buscar su propio proveedor de alojamiento web (físico) por separado. En resumen, la plataforma se encarga del diseño de la página mientras que el alojamiento web (web hosting) es donde se almacena físicamente la página.