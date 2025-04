Apple ofrecería más RAM que nunca en el iPhone 17 para ponerse a la altura del Galaxy S25 y el Pixel 9

Al igual que a Apple le gusta actualizar cada año sus chips para el iPhone, también ha ido aumentando la memoria RAM. Y a juzgar por un nuevo informe, parece que el gigante tecnológico de Cupertino seguirá por ese camino, y podría decirse que copiará lo que ya ofrecen Samsung y Google.

Según Ming-Chi Kuo, la serie 17 del iPhone aumentará la potencia de cálculo gracias a los 12 GB de RAM. Eso supondría un sólido incremento respecto a los 8 GB de RAM que incorporan los iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

¿A qué se debe este aumento? Bueno, probablemente no solo para mantenerse al día con los cambios que se avecinan con iOS 19 -se espera que esa actualización se desvele en unas semanas en la WWDC 2025-, sino también para potenciar los aspectos de Apple Intelligence en el dispositivo.

