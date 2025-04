Apple ofrecería más RAM que nunca en el iPhone 17 para ponerse a la altura del Galaxy S25 y el Pixel 9, según los informes

Como sabemos, uno de los principales cambios de Apple año con año es la actualización de sus chipsets, sin embargo, la memoria RAM no se queda atrás.

Y a juzgar por un nuevo informe, parece que el gigante tecnológico de Cupertino seguirá por ese camino, y podría decirse que copiará lo que ya ofrecen Samsung y Google.

Según Ming-Chi Kuo, la serie 17 del iPhone aumentará la potencia de cálculo gracias a los 12 GB de RAM. Eso supondría un sólido aumento con respecto a los 8 GB de RAM de los iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

