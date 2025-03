Por favor, Apple, no integres una cámara al Apple Watch: no es el cambio que esperamos

Sí Apple, quiero novedades en el próximo Apple Watch, pero ¿cámaras? No estoy muy seguro de que sea lo que esperaba.

Es posible que Apple quiera poner una o dos cámaras en su próximo Apple Watch, aparentemente para ayudar a su IA a interpretar su entorno y, tal vez, actuar en su nombre: Hay una cuesta más adelante». Quizá quieras acelerar tu ritmo de carrera, pero ten cuidado con ese charco; ¡puede ser un bache!».

Suena útil, pero ¿necesitamos un smartwatch para hacer un trabajo que es mejor dejar a nuestros ojos? Verás esa colina, tomarás nota del charco y planearás inconscientemente una ruta para rodearlo. ¿Para qué necesitas una cámara en la muñeca?

Perdóname si estoy un poco en contra de todo el concepto de una cámara portátil. Creo que, a menos que seas un agente de policía que tiene que grabar todas sus interacciones con el público (véase El Novato para más detalles), una cámara en el pecho es una mala idea. Creo que la mayoría de los usuarios de la Pin Humane AI (y Humane AI) lo descubrieron rápidamente.

Las cámaras en las gafas no son tan malas, quizá porque están tan cerca de los ojos que, de todos modos, estás mirando y tomando notas mentales sobre lo que ves. Sin embargo, hay problemas de privacidad, y cuando he llevado las Ray-Ban Meta Smart Glasses, algunas personas me han preguntado si las estaba grabando. Hay una pequeña luz en la montura que se lo indica, pero entiendo la preocupación. Nadie quiere que le graben ni que le hagan fotos sin su permiso explícito.

Nunca ha sido una buena idea

Ya hemos visto cámaras en relojes inteligentes. En 2013, Samsung presentó el fornido Samsung Galaxy Gear, que usé y analicé. La idea de Samsung de una cámara en la muñeca era, digamos, inusual.

En lugar de integrar la cámara en el cuerpo del reloj inteligente, Samsung la metió en la pulsera. Una mala idea tras otra. Al colocar la cámara en la pulsera, te obligaba a colocar la muñeca en la posición correcta para hacer una foto, utilizando la pantalla del reloj inteligente como visor. Además, existía la preocupación de dañar la pulsera, lo que podría estropear la cámara de 2 megapíxeles. Por cierto, hacía fotos pasables.

La aparente idea de Apple para la cámara de un smartwatch tiene menos que ver con la captura de una foto decente y más con el conocimiento del entorno. La información que una o varias cámaras puedan recoger sobre el entorno podría servir para la Inteligencia de Apple, suponiendo que ésta sea, para entonces, lo que Apple ha estado prometiendo todo este tiempo.

La IA potente funciona mejor con datos, tanto de entrenamiento para construir los modelos como en tiempo real para el análisis de esos mismos modelos. Nuestros mejores iPhones y nuestros mejores smartwatches están llenos de sensores que indican a estos dispositivos dónde están, adónde van, a qué velocidad se mueven y si te has caído o has tenido un accidente de coche mientras los llevas puestos. El reloj no tiene cámara, y tu teléfono no utiliza la suya para construir una imagen de datos a menos que se lo pidas.

Actualmente, puedes apretar el botón de Control de Cámara del iPhone 16 y activar la Inteligencia Visual. Esto te permite hacer una foto y pedir a ChatGPT o Google Search que la analicen.

Un ojo en la muñeca

La cámara de tu smartwatch, sin embargo, podría estar siempre encendida e intentando, incluso mientras mueves los brazos durante una carrera rápida, informarte de lo que hay a tu alrededor y delante de ti.

Podría observar a las personas que corren hacia ti e identificarlas sobre la marcha, siempre que consiga una imagen lo bastante nítida. El reloj podría entonces conectarse a tu teléfono o AirPods e identificar a las personas: «Ese es Bob Smith. Según su LinkedIn, trabaja en el sector inmobiliario». Aunque no estoy seguro de cómo se sentirían esas otras personas al respecto.

Entiendo que algo de esto suena muy guay y futurista, pero ¿realmente estamos destinados a saber tanto sobre todo lo que nos rodea? ¿No sería mejor explorar lo que queremos con nuestros ojos e ignorar el resto? Exactamente, ¿cuánta información puede soportar un ser humano?

Necesita esto...

No hay garantías de que esto vaya a ocurrir. Es sólo un rumor de Bloomberg News, pero tiene sentido.

Ya es hora de que Apple haga el primer rediseño verdaderamente significativo del Apple Watch en una década. Apple también necesita alguna tecnología nueva y emocionante para recordar a la gente que todavía puede innovar. Además, más sensores de hardware abren la puerta a una Inteligencia de Apple más potente, y con todos los recientes pasos en falso en ese espacio, Apple necesita urgentemente una victoria en IA.

Todo eso me parece bien, siempre que no implique poner cámaras en mi Apple Watch.