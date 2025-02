¿No funciona el altavoz de tu Apple Watch? Esto es lo que debes hacer, según Apple

Apple publicó un documento de soporte en el que explica qué hacer si el altavoz del Apple Watch no funciona.

Se produce tras una serie de informes sobre problemas con los altavoces del Series 10.

Los clientes pueden limpiar, actualizar o volver a emparejar su Apple Watch, junto con otros pasos

¿Tienen un Apple Watch Series 10 y están preocupados por los múltiples reportes de problemas con sus altavoces? De ser así, no se preocupen, pues Apple publicó un documento de soporte en donde encontramos detalles de cómo los usuarios pueden resolver dichas fallas reportadas.

Aunque la compañía no ha respondido oficialmente a los problemas con los altavoces ni los ha reconocido, el nuevo documento se publicó el 13 de febrero y dice lo siguiente:

"Si el micrófono o el altavoz no funcionan como esperabas en tu Apple Watch

Prueba estos pasos si el micrófono o el altavoz de tu Apple Watch no funcionan como esperabas. También puedes utilizar estos pasos si el sonido es crepitante, distorsionado, apagado o intermitente".

Como era de esperar, incluye la serie habitual de soluciones de problemas, como actualizaciones, volver a emparejar el reloj y limpieza. Esto es lo que necesitas saber.

¿Cómo corregir las fallas del altavoz en Apple Watch 10?

Apple dice que lo primero que deben hacer los usuarios es actualizar el software de su iPhone y Apple Watch. Si tienes problemas con el altavoz, es posible que el problema se haya resuelto con una actualización de software, así que este es un buen punto de partida.

El siguiente paso es limpiar el Apple Watch. Apple dice que debes comprobar que el micrófono y el altavoz de tu reloj no estén obstruidos. Como los Apple Watch son resistentes al agua, puedes pasarlo bajo «agua corriente, tibia y fresca hasta que esté limpio». Los altavoces del Apple Watch Series 10 pueden limpiarse con un cepillo de cerdas suaves, pero no utilices líquidos de limpieza, sprays ni abrasivos.

Apple también dice que debes comprobar si hay agua en tu Watch y secarlo, ya que esto puede degradar el rendimiento de los altavoces. «Para comprobar si hay agua en el micrófono o en el puerto del altavoz, coloca el micrófono o el altavoz de tu Apple Watch con el lado hacia abajo sobre un paño de microfibra que no suelte pelusa», dice la compañía.

Si hay agua, puedes secarlo con un paño de microfibra sin pelusas, pero no uses calor, aire comprimido ni sprays. Un consejo: carga tu Apple Watch durante la noche para acelerar la evaporación.

Apple también ofrece las opciones clásicas de reiniciar, desemparejar y volver a emparejar el Apple Watch con el iPhone.

Por último, se sugiere comprobar el modo silencioso, No molestar y los ajustes de sonido del reloj por si no lo has silenciado sin querer.

Desde que se informó de estos problemas, varios usuarios de la Serie 10 han confirmado que han estado experimentando el problema. Aunque no se limita al Series 10, el problema es más notorio porque el mejor Apple Watch de 2024 es el primer modelo convencional que ofrece reproducción de audio para medios a través de sus altavoces.

Si pruebas todos estos pasos y sigues teniendo problemas, puede que sea el momento de ponerte en contacto con el Soporte de Apple o con tu Apple Store local.