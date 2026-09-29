Llevo 10 días usando el Apple Watch Serie 12, pero no puedo dejar de pensar en una lectura que está “un poco desajustada”

¿Recuerdas cuando el Apple Watch era solo un dispositivo de fitness, dedicado principalmente a las notificaciones y al seguimiento de los entrenamientos? Ahora es como un técnico médico en tu muñeca, que mide de todo: desde la frecuencia cardíaca (con lecturas cada 5 segundos), la temperatura, el oxígeno en la sangre, la frecuencia respiratoria y el sueño. Es tan completo que ahora, con las aplicaciones Vital mejoradas, puede darte una idea general de tu bienestar actual.

Apple renovó su sección Vitals, que ya tiene dos años, como preparación para la próxima vista de «Preparación» en la aplicación Salud rediseñada que se lanzará próximamente. Mientras tanto, puedes ver la «Preparación» en la sección de Fitness. Utiliza lecturas del Apple Watch (Vitals, Sueño, Actividad) para calcular un puntaje de «Preparación». Básicamente, el número, en una escala del 1 al 10, te indica qué tan listo estás para enfrentar los desafíos del día. ¡Hoy tengo un 7!

(Image credit: Future)

No soy un fanático de la salud, pero trato de mantenerme físicamente activo y en forma, y por lo general cuido lo que como (y a veces eso significa verme a mí mismo comiéndome una dona). En mi Apple Watch Serie 12 —al igual que en los Apple Watch anteriores— me gusta llevar un registro de mis entrenamientos y, desde que empecé a usar el reloj para dormir, de mi puntuación de sueño. Al parecer, duermo, en promedio, unas 4.75 horas por noche (¡ay!).

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Para mis necesidades, me basta con saber que completé un entrenamiento y que mi sueño es bueno (o no), pero tal vez yo no sea el caso típico. Sin duda, Apple ha visto la oportunidad de transformar el Apple Watch en un dispositivo de salud portátil auténtico y más proactivo, uno que no solo pueda medir los signos vitales en tiempo real, sino que también te alerte sobre problemas potencialmente graves.

El Apple Watch sabe mucho sobre ti

Todos hemos leído historias sobre cómo el Apple Watch detecta posibles problemas cardíacos y cómo, tras ser examinadas por un profesional, las personas descubren un problema real, aunque tratable. El Apple Watch lleva mucho tiempo siendo capaz de ayudarte en situaciones de emergencia, como un accidente automovilístico o una caída. Hace poco, cuando sufrí una caída, activé la función de detección de caídas del Apple Watch (no me lastimé, así que impedí que llamara a los servicios de emergencia), y vi que hizo lo mismo cuando una familiar sufrió una caída particularmente fuerte, en la que creo que dejamos que se realizara la llamada (ella está bien). A menudo recomiendo el Apple Watch como un dispositivo para el cuidado de personas mayores.

Todo esto son aspectos positivos, pero mentiría si no admitiera que la cantidad de datos físicos que mi Apple Watch recopila y organiza actualmente en la app Salud (y en la app Fitness) es abrumadora.

(Image credit: Future)

Dado que Apple se está enfocando cada vez más en el seguimiento de la salud, la empresa realizó un cambio importante en el sensor del Apple Watch Serie 12. Su nuevo sensor de frecuencia cardíaca, con diseño tipo «sunburst», cuenta con grandes LED verdes (que reemplazan a los diodos rojos, más dispersos) dispuestos en un anillo capaz de tomar lecturas de frecuencia cardíaca cada cinco segundos (además, hay un 24 % más de contacto entre la superficie del reloj y la piel). Ahora cuento con lecturas de variabilidad del ritmo cardíaco (VRC) que se envían, entre otras cosas, a la sección mejorada de Signos vitales en la app Salud.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Fue ahí donde, por casualidad, me di cuenta de que tenía un solo resultado vital «ligeramente fuera de lo normal» y empecé a dar vueltas al asunto, a preguntarme cosas, a preocuparme y también a reírme, porque no sería la primera vez que me dicen que estoy "ligeramente fuera de lo normal". Los resultados normales se llaman "típicos" y, supongo, si tienes suerte o estás súper sano, "favorables".

¿Qué me pasa?

Vitals combina la frecuencia respiratoria, la temperatura de la muñeca, el oxígeno en la sangre, la HRV de recuperación y la duración del sueño (cada día muestra el promedio de cada medición). La única lectura «Ligeramente fuera de lo normal» se atribuyó a una frecuencia cardiaca elevada mientras dormía. La capacidad del Apple Watch Series 12 para medir la frecuencia cardiaca cada cinco segundos (los Apple Watch anteriores solo podían hacerlo cada cinco minutos) significaba que probablemente se trataba de una lectura bastante precisa.

Según Vitals, mi frecuencia cardiaca habitual mientras duermo es de 51 lpm. El 25 de septiembre, la frecuencia cardiaca mostrada fue de 60 lpm. No es una cifra especialmente alta, pero según mi promedio, de hecho está «Ligeramente fuera de lo normal».

Entonces, ¿qué debo hacer con esta información? Por ahora, nada. Después de todo, se trata de un solo día y, desde entonces, todas mis mediciones de Vitals han sido «Típicas».

Todavía faltan semanas o incluso más para que llegue el rediseño de la app Salud, que podría hacer que todos estos datos sean todavía más fáciles de entender, sin mencionar todas las funciones de IA (Live Rewind y Siri Recap) que llegarán a finales de 2026.

Aunque el Apple Watch Series 12 no luce muy diferente de su predecesor, me he dado cuenta de que el monitoreo casi constante de la frecuencia cardiaca y la enorme cantidad de datos que ahora recopila el wearable podrían cambiar las reglas del juego en materia de salud. Todavía me resulta abrumador, pero puedo garantizar que estaré pendiente como halcón de la próxima lectura «Ligeramente fuera de lo normal».

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