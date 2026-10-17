El Kindle de 6 pulgadas se actualiza en 2026: ¿qué cambió y sigue valiendo la pena comprarlo?

Amazon renovó recientemente casi toda su línea de Kindle, incluido el modelo básico de 6 pulgadas, cuya última actualización fue en 2024. Si estás buscando un nuevo Kindle, tal vez este sea el que más te llame la atención, ya sea porque es el más barato de la gama o por sus nuevos y llamativos colores.

Este artículo te informará de todo lo que necesitas saber sobre el clásico Kindle de 6 pulgadas, para que puedas asegurarte de que es la opción adecuada para tus necesidades. Analizaré sus características y lo que le falta, además de lo que la actualización de 2026 agrega respecto a la versión de 2024. También haré un resumen de todos los diferentes modelos (y sus precios actuales) para que puedas ver todas tus opciones en un solo lugar.

Antes de empezar, un breve recordatorio: el Kindle no es el único lector de libros electrónicos que existe; consulta nuestro ranking general de los mejores lectores de libros electrónicos si tienes curiosidad por saber qué otras marcas vale la pena considerar.

Classic Kindle — Resumen

Aunque pueda resultar confuso, el modelo más básico de Kindle se llama simplemente «Kindle». Aquí lo llamaré el Kindle clásico, pero eso no significa que sea un modelo antiguo: este Kindle ha tenido varias actualizaciones y existe una versión de 2026. Es el único Kindle con una pantalla de 6 pulgadas (medida en diagonal, como es habitual); los demás tienen 7 pulgadas o más. Por esta razón, a veces lo verás mencionado como el Kindle de 6 pulgadas. Es el más pequeño y ligero de toda la línea.

La pantalla tiene un acabado antirreflejo, la visualización es en blanco y negro, no es resistente al agua y no admite funciones de escritura. De forma predeterminada, se mostrarán anuncios en la pantalla de bloqueo, pero hay algunas versiones «sin anuncios» disponibles a un precio ligeramente más alto.

Además del Kindle estándar, Amazon también ofrece una versión para niños. El hardware es el mismo que el de la versión para adultos, pero los padres tienen acceso a un panel de control que les permite supervisar los hábitos de lectura de sus hijos y establecer horarios. Se incluye una suscripción de un año a Amazon Kids+, con acceso ilimitado a miles de títulos infantiles dirigidos a niños de 3 a 12 años. Este paquete también incluye una funda protectora con una variedad de diseños divertidos.

¿Qué novedades presenta la versión 2026?

Amazon ha introducido una serie de mejoras pequeñas pero bienvenidas en el Kindle clásico de 2026, que puedes ver en la galería de imágenes a continuación. En comparación con su predecesor de 2024, es más delgado (6,85 mm frente a 8 mm), más ligero (140 g frente a 158 g) y más ágil (un 30 % más rápido, según Amazon).

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Amazon ha agregado nuevas opciones de color y ha cambiado la ubicación del botón de encendido, que antes estaba en una posición poco práctica en la parte inferior del Kindle, a la esquina superior derecha. Aquí es mucho menos probable pulsarlo por accidente, y es una mejora que le agrada especialmente a Lance, de TechRadar. Además, ahora ofrece una versión más premium con carcasa de aluminio y el doble de almacenamiento: 32 GB.

Al momento de escribir este artículo, todavía hay varios modelos del 2024 disponibles para comprar. Uno podría esperar que estos fueran más baratos, ya que Amazon está tratando de liquidar su inventario antiguo. Lamentablemente, ese no es el caso.

De hecho, es todo lo contrario: Amazon ha subido los precios de su gama 2024 para equipararlos a los de los modelos 2026. Los modelos equivalentes ahora cuestan lo mismo, así que hay pocas razones para elegir un Kindle clásico 2024 en lugar de la versión 2026.

Compra un Kindle clásico si...

✅ Quieres el Kindle más barato: Este es el Kindle más básico y, por lo tanto, es el que tiene el precio más bajo.

✅ Quieres la opción más compacta: con su pantalla de 6 pulgadas, el Kindle básico es la opción más pequeña y ligera de la gama. Todos los demás Kindles tienen una pantalla de 7 pulgadas o más.

✅ Te gustaría un diseño con colores divertidos: el modelo básico está disponible en la gama más amplia de colores; de hecho, la mayoría de los otros Kindles solo vienen en negro o gris.

No compres un Kindle clásico si...

❌ Quieres una opción de luz con tonos cálidos: La luz de fondo de este modelo es de un blanco frío con tonos azules, mientras que todos los demás Kindles ofrecen una opción de luz de fondo cálida con tonos amarillos. Esta última podría ser más propicia para relajarte al leer antes de dormir.

❌ Quieres leer en la tina: El Kindle clásico es el único modelo (aparte de las opciones Scribe) que no es resistente al agua según el estándar IPX8.

❌ Quieres leer novelas gráficas: El Kindle clásico no admite la lectura en color, la pantalla es la más pequeña de la línea y no hay una opción de 32 GB; todo esto significa que no es una buena opción para los fanáticos de las novelas gráficas. Echa un vistazo al Kindle Colorsoft Signature en su lugar.

❌ Quieres poder tomar notas: Para poder tomar notas, necesitas uno de los modelos Kindle Scribe.

México y Estados Unidos: Gama Kindle Classic

Modelos 2026

Modelos 2024

Comparación de especificaciones

Swipe to scroll horizontally ModelO: Kindle Kindle Paperwhite Kindle Paperwhite Signature edition Kindle Colorsoft Kindle Colorsoft Signature Edition Kindle Scribe Kindle Scribe Colorsoft Pantalla: 6" sin reflejos 7" sin reglejos 7" sin reflejos 7" sin reflejos, con pantalla a color 7" sin reflejos, con pantalla a color 11" sin reflejos 11" sin reflejos, con pantalla a color Resolución: 300ppi 300ppi 300ppi 300ppi (blanco y negro) / 150ppi (color) 300ppi (blanco y negro) / 150ppi (color) 300ppi 300ppi (blanco y negro) / 150ppi (color) Almacenamiento: 16GB 16GB 32GB 16GB 32GB 16, 32 or 64GB 32 or 64GB Batería máxima: 6 semanas 12 semanas 12 semanas 8 semanas 8 semanas 12 semanas de lectura / 2 semanas de escritura 8 semanas de lectura / 2 semanas de escritura Resistente al agua(IPX8): No Si Si Si Si No No Capacidad de redacción: No No No No No Si Si Lee nuestra reseña: Amazon Kindle (2024) Amazon Kindle Paperwhite (2024) Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (2024) Amazon Kindle Colorsoft Row 6 - Cell 5 Amazon Kindle Scribe (2024) Kindle Scribe Colorsoft

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