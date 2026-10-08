La Alexa Tablet 12 Pro de Amazon busca competir con las mejores en el mercado sin hacer concesiones

Las tabletas Fire de Amazon se han considerado tradicionalmente como alternativas de bajo costo y con especificaciones modestas frente a las mejores tabletas Android y los mejores iPads, pero ahora el gigante minorista finalmente ha entrado al mercado de las tabletas de gama alta con la Amazon Alexa Tablet 12 Pro.

Sí, la denominación «Fire» ya no existe —y, afortunadamente, tampoco el sistema operativo Fire OS—. La Alexa Tablet 12 Pro es la primera tableta de Amazon que es compatible con Android completo, lo que significa que los usuarios podrán acceder a Google Play Store y a sus millones de aplicaciones de streaming, juegos y productividad, incluyendo Google Maps, YouTube y Gmail.

La Alexa Tablet 12 Pro —a la que se suman la Alexa Tablet 11 y la Alexa Tablet 8, de menor tamaño, en una línea de tres productos— es también la primera tableta de Amazon que cuenta con integración de Alexa+ incorporada, por lo que tiene capacidades de inteligencia artificial para competir con los iPads compatibles con Apple Intelligence de Apple y las tabletas Galaxy de gama alta de Samsung.

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En otras palabras, la Alexa Tablet 12 Pro es lo más alejado que el fabricante del Kindle podría haberse alejado de la Amazon Fire Max 11, y Amazon reconoce que este producto claramente de gama alta marca un cambio drástico en la estrategia de la empresa.

Imágen 1 de 2 La Alexa Tablet 12 Pro con el teclado Alexa Tablet Pro Keyboard y el lápiz Alexa Tablet Pro Pen (Crédito de la imagen: Future) The Alexa Tablet 12 Pro with the Alexa Tablet Pro Keyboard and Alexa Tablet Pro Pen (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

“Sin duda, este es el mayor avance que hemos logrado en el desarrollo de tabletas en toda nuestra historia”, me comentó Eric Saarnio, vicepresidente de Amazon Devices International, en una sesión informativa sobre la nueva gama de tabletas Alexa. “Y estoy increíblemente emocionado por lo que el equipo ha creado”.

A pesar de sus limitaciones, las tabletas Fire actuales de Amazon han sido un éxito para la empresa —«hemos vendido muchísimas tabletas a lo largo de los años, y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos», dice Saarnio—, pero son productos de precio reducido diseñados para atraer a los clientes al ecosistema digital de Amazon, más que tabletas líderes en el mercado por sí mismas.

La Alexa Tablet 12 Pro, por el contrario, es una tableta premium en toda regla con especificaciones que rivalizan con las del iPad Air (2026) de Apple. Cuenta con una pantalla de 12 pulgadas a 120 Hz, hasta 16 GB de RAM y tres veces más potencia de CPU que cualquier tableta anterior de Amazon.

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La tablet Amazon Alexa está disponible en tres tamaños: 12, 11 y 8.7 pulgadas (Image credit: Future)

Los compradores también pueden optar por equipar su Alexa Tablet 12 Pro con la tecnología antirreflejo Nanomatte de Amazon, que mejora la visibilidad al aire libre y hace que el texto en pantalla parezca estar sobre la pantalla (lo he visto en persona, y no está muy lejos del acabado de nanotextura de la pantalla interna del iPhone Duo).

¿Por qué Amazon ha invertido especificaciones tan impresionantes (y, presumiblemente, millones de dólares en costos de desarrollo) en la Alexa Tablet 12 Pro? Porque reconoce que los hábitos de los consumidores están cambiando y quiere ofrecer un dispositivo todo en uno tanto para quienes ven transmisiones en vivo, como para los gamers y los usuarios enfocados en la productividad.

Más que un simple dispositivo de entretenimiento

La Alexa Tablet 12 Pro se puede configurar con una pantalla Nanomatte antirreflejo (Image credit: Amazon)

“La verdad es que el uso que la gente le da a las tabletas está empezando a evolucionar de verdad, y es el poder de la nube lo que está cambiando las cosas”, me dijo Saarnio.

«La capacidad de crear y programar es realmente poderosa, y [ahora] puedes hacerlo desde tus tabletas. Y, sin duda, las tabletas están ahí para el entretenimiento, y ahí es donde todo comienza. Pero sí creo que está empezando a darse esta evolución, en la que [la gente] usa las tabletas simplemente para hacer cosas».

Sin duda, este es el mayor avance que hemos logrado en el desarrollo de tabletas en toda nuestra historia. Eric Saarnio, vicepresidente de Amazon Devices International

“Cuando pensamos en el futuro de las tabletas, no creo necesariamente que vayan a reemplazar a las computadoras portátiles. Pero sí creo que serán herramientas muy poderosas tanto para entretener como para ayudarte a ser productivo. Por eso, al pensar en la próxima era de las tabletas, queríamos integrar todo eso [en un solo dispositivo]. Y realmente nos enfocamos en tres aspectos clave [en la Alexa Tablet 12 Pro].

“Primero: hardware de alta calidad y gran rendimiento, con pantallas excepcionales que satisfacen las necesidades de los clientes. Segundo: estamos pasando a Android completo y [ofrecemos] acceso a Google Play Store, lo que les dará a los clientes la posibilidad de acceder a millones de aplicaciones que disfrutan hoy en día. Y por último, pero no menos importante: queríamos darles acceso a un asistente. Por eso hemos integrado Alexa+ en la tableta, junto con acceso a todo lo que les encanta de Amazon. Para que quede claro, no se trata de una aplicación que hayamos agregado a la tableta: en realidad, estamos incorporando la experiencia de Alexa+ directamente en ella.”

Imágen 1 de 2 La pestaña "Dynamic" en el Amazon Alexa Tab 8 (Crédito de la imagen: Future) The Alexa Smart Home interface on the Amazon Alexa Tab 8 (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Ya disponible en EE. UU., el Reino Unido y Australia, Alexa+ es el asistente virtual basado en la nube de Amazon. Puede responder a consultas en lenguaje natural, controlar tus dispositivos domésticos inteligentes y, por supuesto, interactuar a la perfección con todos los demás servicios de Amazon. Cabe destacar que, en la gama de tabletas Alexa, Alexa+ puede ver lo que aparece en tu pantalla (cuando se le otorga permiso explícito para hacerlo) y brindar asistencia contextual en tiempo real, similar a la funcionalidad de compartir pantalla de Gemini Live.

En las tabletas Alexa Tablet 12 Pro, Tablet 11 y Tablet 8, Alexa+ se encuentra en una pestaña dinámica dedicada en la esquina superior izquierda de la pantalla y puede expandirse a una pestaña «Para ti» a pantalla completa para una interacción más completa.

Alexa+ cuesta 19,99 $ / 19,99 £ / 29,99 AU$ al mes, pero es gratis para los miembros Prime. Aún no está claro cómo funcionará la integración profunda del servicio en la Alexa Tablet si no estás suscrito a él.

Curiosamente, la Alexa Tablet también puede transformarse en un Kindle para ofrecer una experiencia completamente libre de distracciones. Cuando se activa, el modo Kindle silencia las notificaciones, reduce la luz azul y prolonga la vida útil de la batería. Es particularmente efectivo en la Alexa Tablet 12 Pro cuando se combina con el acabado Nanomatte de Amazon.

Imágen 1 de 2 Modo Kindle en el Amazon Alexa Tab 12 Pro (Crédito de la imagen: Future) Kindle mode on the Amazon Alexa Tab 12 Pro (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

“Lo que creemos haber inventado aquí es una tableta que, de ninguna manera, te obliga a hacer concesiones”, concluyó Saarnio. “Es ideal para el entretenimiento; es inteligente; es ideal para la productividad y te ayuda a hacer tus tareas. Todo en un solo paquete. Y puedes tener todo esto a partir de 500 libras”.

La revelación de ese precio provocó un murmullo de sorpresa en mi sesión informativa. 549.99 dólares / 499.99 libras es un precio extremadamente competitivo para una tableta de 12 pulgadas con pantalla de 120 Hz, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento inicial. Incluso la versión de gama alta de la Alexa Tablet 12 Pro (que viene con 16 GB de RAM) cuesta solo 599,99 libras esterlinas (estamos a la espera de la confirmación de los precios en EE. UU. y Australia).

A modo de referencia, el iPad Air tiene un precio inicial de 749 dólares / 749 libras / 1.249 dólares australianos tras los aumentos de precios de Apple en junio. Ese dispositivo cuenta con un chipset M4 más potente que el de la Alexa Tablet 12 Pro, que funciona con el MediaTek Dimensity 8400, pero es más pequeño, con 11 pulgadas, y tiene una pantalla fija de 60 Hz.

Como verás en la sección de precios, las especificaciones de la Alexa Tablet se van reduciendo a medida que bajas en la escala de precios (la Alexa Tablet 8, por ejemplo, tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz, 4 GB de RAM y no cuenta con la opción de pantalla Nanomatte). Pero el valor de los paquetes de gama alta parece, al menos en teoría, excepcional: 729 libras por la Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte (256 GB), el teclado Alexa Tablet Pro Keyboard y el lápiz Alexa Tablet Pro Pen sigue siendo más barato que el iPad Air de 11 pulgadas de entrada de Apple con 128 GB de almacenamiento.

La gran pregunta, por supuesto, es si las nuevas tabletas de Amazon son buenas. Solo he podido probar la Alexa Tablet 12 Pro, el modelo de gama alta, y mis primeras impresiones son positivas: la pantalla Nanomatte se ve muy bien, la estructura de aluminio de la tableta es delgada y ligera, y su acceso a Google Play Store va a complacer a mucha gente. Pero tendremos que poner a prueba los tres nuevos dispositivos antes de emitir un veredicto definitivo sobre su relación calidad-precio.

La Alexa Tablet 12 Pro, la Alexa Tablet 11 y la Alexa Tablet 8 —así como las nuevas tabletas Amazon Kids— ya están disponibles para preorden y comenzarán a enviarse el 19 de octubre.

Precios

The full Amazon Alexa Tablet range (Image credit: Amazon / Future)

A continuación te presentamos la información completa sobre los precios de la gama de tabletas Amazon Alexa (actualizaremos las tablas siguientes con los precios de EE. UU. y México.)

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Configuración Precio Amazon Alexa Tablet 8 4GB / 64GB $3,999 MXN Amazon Alexa Tablet 8 4GB / 128GB $4,899 MXN Amazon Alexa Tablet 11 8GB / 64GB $329.99 / $5,999 MXN Amazon Alexa Tablet 11 8GB / 128GB TBC / $6,899 MXN Amazon Alexa Tablet 12 Pro 8GB / 128GB $499.99 / $10299 MXN Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte 8GB / 128GB $549.99 / 10,999 MXN Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte 16GB / 256GB TBC

Swipe to scroll horizontally Accesorios Precio Alexa Tablet Pro Keyboard $149.99 / TBC Alexa Tablet Pro Pen $89.99 / TBC

Swipe to scroll horizontally Bundles Price Tableta Amazon Alexa 12 Pro, teclado para la tableta Alexa Pro y lápiz para la tableta Alexa Pro TBC Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte (128GB), Alexa Tablet Pro Keyboard y Alexa Tablet Pro Pen TBC Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte (256GB), Alexa Tablet Pro Keyboard y Alexa Tablet Pro Pen TBC

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