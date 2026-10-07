Un usuario de Reddit modifica su Kindle Paperwhite de 13 años para crear un Stream Deck y un "asistente de escritorio relajante", y pronto podrás probarlo

Este ingenioso truco convierte un Kindle en un práctico asistente de escritorio

Incluye listas de tareas pendientes, accesos directos a aplicaciones, temporizadores y mucho más

El desarrollador afirma que el código fuente estará disponible

Hace unos días, nos presentaron los nuevos modelos de Kindle para 2026, pero un ingenioso propietario de un Kindle ha encontrado la manera de darle un nuevo uso a su modelo Paperwhite de sexta generación de 2013, y este truco le ha agregado una impresionante cantidad de nuevas funciones.

Como puedes ver en Reddit (vía XDA Developers), la modificación se logró al hacer jailbreak al dispositivo de 13 años de antigüedad e instalarle software personalizado. Ahora funciona como un administrador de listas de tareas, un lanzador de aplicaciones similar a Stream Deck y un temporizador Pomodoro.

«Lo tengo de lado en mi escritorio, junto a mi computadora portátil, y, sinceramente, se ha convertido en una de mis cosas favoritas ahí», escribe el usuario de Reddit Witespace, debajo de un video de demostración (a continuación). «Ahora solo necesito un soporte adecuado para él, en lugar de tener que apoyarlo contra algo».

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Uno de los aspectos más impresionantes de este proyecto de ingeniería casera es que el Kindle se sincroniza tanto con una MacBook como con una PC, a través de una cuenta web de Cloudflare, y puede cambiar entre los dos sistemas automáticamente o con solo presionar un botón.

El código fuente estará disponible próximamente

Las tareas completadas desaparecen automáticamente de la pantalla y, gracias a la sincronización con el calendario, el Kindle puede enviar alertas cinco minutos antes de cualquier reunión programada. Incluso cuenta con un botón para unirte a la llamada con un solo toque.

También cabe destacar una app de clima, un modo oscuro y un reloj como salvapantallas —aunque parece que el software personalizado del Paperwhite también puede desactivar el salvapantallas si es necesario y permanecer encendido indefinidamente (con recargas ocasionales de batería cuando sea necesario).

También hay mejoras en camino: el usuario de Reddit tiene planes de crear nuevos atajos que enlacen con listas de reproducción específicas de Spotify y canales de Slack, mientras que la capacidad de controlar las luces también está en desarrollo.

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Las reacciones en Reddit son todas positivas —«genial», «chevere» y «increíble» son los principales superlativos utilizados— y el desarrollador ha dicho que planea publicar el código fuente en GitHub para que cualquiera pueda instalarlo en su propio Kindle antiguo.

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