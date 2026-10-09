Elon Musk le cambia el nombre a SpaceXAI para alinearlo con la nueva “Fuerza de Superinteligencia” de Trump, pero sus críticos dicen que el organismo de la Casa Blanca “no es la solución”

El gobierno de EE. UU. cuenta con un nuevo grupo de trabajo dedicado a la IA — y ha decidido que ahora preferiría que todos dejaran de llamarla inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump ha anunciado la creación de la «Fuerza de Superinteligencia», un grupo liderado por la Casa Blanca que dedicará los próximos 120 días a examinar los riesgos, las oportunidades y la respuesta federal adecuada ante los sistemas de IA que avanzan rápidamente. El grupo de trabajo responde a la creciente presión de los legisladores e incluso de los ejecutivos de empresas de IA para que se establezcan medidas de protección más sólidas en torno a modelos cada vez más capaces.

El grupo tiene un mandato formidable. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, encabezará lo que se supone que incluirá trabajo en materia de ciberseguridad, bioseguridad y más normas, además de revisar cómo las empresas de IA informan sobre violaciones de seguridad y ataques informáticos.

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Hay sustancia oculta tras la imagen cómica de la marca. Tanto OpenAI como Anthropic han estado lidiando con demostraciones cada vez más inquietantes de lo que los modelos potentes pueden hacer con herramientas cibernéticas. El nuevo grupo de trabajo es, al menos, un reconocimiento de que las promesas voluntarias de las empresas de IA no pueden constituir la totalidad de la estrategia federal.

Un cambio de imagen espectacular

(Image credit: Getty Images)

Elon Musk se sumó entonces a la discusión sobre el nombre y respondió: "Sí, haremos ese cambio", cuando se le preguntó en X si la división de IA de SpaceX cambiaría su nombre de SpaceXAI a SpaceXSI.

Este sería el tercer cambio de marca para la división de IA de la empresa y, al igual que esos otros nombres nuevos, en realidad no modifica la tecnología ni el negocio.

@XFreeze Yes, we will make that changeOctober 4, 2026

La terminología «SI» proviene directamente de Trump. Una orden ejecutiva firmada a finales de septiembre ordena a los departamentos y agencias ejecutivas que utilicen «Superinteligencia» y «SI» en lugar de «Inteligencia Artificial» y «IA» en las comunicaciones oficiales y otros documentos no reglamentarios.

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La orden sostiene que los sistemas de vanguardia actuales han ido más allá de la mera imitación o automatización de la inteligencia humana y que la nueva terminología refleja mejor su «promesa, potencial y capacidades en rápido avance».

Por ahora, la orden ejecutiva define «Superinteligencia» como las mismas tecnologías que ya están contempladas en la definición legal federal de inteligencia artificial. Pide a los funcionarios que elaboren una posible nueva definición federal en un plazo de 60 días, pero la transformación inmediata de IA a SI es más bien lingüística que arquitectónica. E incluso así, parece poco probable que se extienda mucho. Que SpaceXAI se convierta en SpaceXSI tiene mucho más que ver con la política y la imagen de marca que con un hito tecnológico.

Cabe destacar que el término «superinteligencia» ya se utiliza en los debates sobre IA. Es así como los investigadores se refieren a una inteligencia artificial hipotética que supera significativamente las capacidades humanas en muchos aspectos.

Pero el lenguaje sí influye en cómo se comercializa y regula la tecnología, y el término «inteligencia artificial» ha acumulado mucho lastre tras varios años de alucinaciones, deepfakes, inquietudes laborales, disputas por derechos de autor y demostraciones cada vez más inquietantes de comportamiento autónomo.

Trump afirma explícitamente que cambiarle el nombre a “superinteligencia” es una forma de presentar la tecnología de manera más positiva, como algo que “empodera a los estadounidenses, fortalece nuestra economía y mejora la vida del pueblo estadounidense”.

Organismo de vigilancia con cuenta regresiva

(Image credit: RozenskiP / Shutterstock)

La Super Intelligence Force llega tras una reunión en la Casa Blanca con líderes del sector de la IA que firmaron compromisos voluntarios relacionados con evaluaciones internas de modelos, auditorías externas independientes y supervisión a nivel de la junta directiva. Pero las promesas corporativas por sí solas no resolverán ninguna controversia sobre las capacidades tecnológicas o la regulación.

Su estatuto le otorga 120 días para elaborar recomendaciones, con la posibilidad de que su labor se prolongue o se transfiera a otra instancia. Ya existe desacuerdo sobre hasta dónde debe llegar la supervisión.

“Es absolutamente necesaria una mayor supervisión internacional, pero concentrar la responsabilidad en un único organismo global no es la solución”, afirmó Nik Kairinos, director ejecutivo y cofundador de RAIDS AI, en un comunicado. “La IA se está desarrollando con demasiada rapidez y en demasiadas jurisdicciones como para que una sola organización pueda supervisarla de manera efectiva. Un modelo más sólido y realista sería la supervisión descentralizada, con un ecosistema amplio y diverso de empresas de IA que se monitoreen y examinen mutuamente”.

La dificultad radica en lograr que la supervisión descentralizada sea verdaderamente independiente, cuando muchas de las organizaciones que se supervisan entre sí también comparten un enorme interés financiero en que el desarrollo siga avanzando rápidamente.

La administración de Trump parece decidida a evitar actuar de manera demasiado agresiva. Sin embargo, la política sobre IA se enfrenta al problema de intentar regular una tecnología que puede cambiar sustancialmente entre el momento en que se redacta una norma y su implementación. Por lo tanto, un grupo de trabajo de 120 días podría ser más útil que otra comisión de varios años que elabore un informe sobre modelos que ya nadie utiliza.

Pero tratar de renombrar la IA como «SI» no convierte a los modelos actuales en superinteligentes, del mismo modo que cambiar el nombre de SpaceXAI no hace que los empleados sean más inteligentes. La Fuerza de Superinteligencia podría tener algún valor, pero no será gracias a ningún ejercicio de marca.

“La supervisión en sí misma debe ser continua, distribuida y capaz de evolucionar al mismo ritmo que la tecnología”, dijo Kairinos. “Las normas y estándares establecidos por los gobiernos son, entonces, una capa de apoyo importante. El ecosistema de IA más seguro será aquel en el que la responsabilidad de mantener los sistemas bajo control sea compartida, en lugar de concentrarse en manos de un único organismo de control”.

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