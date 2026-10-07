Un joven fundador presenta una “computadora personal con IA” para ejecutar agentes locales: integra una GPU NVIDIA RTX Pro 4000 y promete ser un “cerebro en una caja” sin suscripciones

Una nueva startup ha creado una PC con IA que agotó su primer lote.

Ghost Core es una “computadora personal con IA que ejecuta modelos completamente en el dispositivo”.

Se conecta con tus aplicaciones, servicios y dispositivos para que “construya contexto sobre tu vida con el tiempo y trabaje continuamente para ayudarte”.

Ghost es una startup del sector de la IA que busca aprovechar el interés por tener agentes ejecutándose localmente en lugar de utilizar IA en la nube, y hacerlo con la menor cantidad de complicaciones posible.

TechCrunch informa que el primer producto de Ghost es una PC para utilizar agentes de IA locales que ejecuta esos LLM (modelos de lenguaje de gran escala) exclusivamente en el dispositivo, lo que garantiza que tus datos permanezcan privados (volveré a este punto más adelante).

El dispositivo se llama Core, y Ghost explica en el sitio del producto: “Core es una computadora personal con IA que ejecuta modelos completamente en el dispositivo. Se conecta con tus aplicaciones, archivos y dispositivos, crea un contexto sobre tu vida con el tiempo y trabaja continuamente para ayudarte, no solo cuando se lo pides”.

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Es, por así decirlo, un asistente personal con IA sobre tu escritorio en casa o, como lo describe Zain Javaid, fundador y CEO de Ghost —que acaba de recaudar $11 millones de dólares en financiamiento—, un “cerebro en una caja”.

Core es una PC que consiste en una discreta caja negra construida alrededor de una tarjeta gráfica Nvidia RTX Pro 4000 (Blackwell) con 24 GB de VRAM, el músculo principal encargado de impulsar la IA, junto con 64 GB de RAM DDR5 del sistema. Su rendimiento de IA anunciado es de 770 TOPS.

La PC viene con tres modelos de IA preinstalados: Qwen-3.8-Next, Qwen-3.8-27B y Gemma-4-31B.

Como era de esperar, puedes utilizar tu propio modelo en el dispositivo, o cualquier alternativa, pero el verdadero atractivo de Core es que ofrece una forma sencilla de tener una PC con IA completamente preparada que no requiere ningún esfuerzo ni configuración.

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Está pensada para los entusiastas de la IA que no quieren comprar una Mac mini (o Mac Studio) con la máxima cantidad de memoria disponible (necesaria para modelos de IA más grandes) y después tener que encargarse de configurar todo por su cuenta.

Javaid destaca que la PC incluye software desarrollado específicamente para ejecutar esas IA preinstaladas, evitando todas las complicaciones relacionadas con la configuración de los modelos. El CEO señala: “Puedes ejecutar modelos de [IA] en hardware existente, pero la experiencia es terrible en muchos sentidos”.

Core actualiza sus modelos automáticamente cuando aparecen nuevas versiones (a menos que no quieras que eso ocurra), y la idea es que se trate de un sistema fluido, “similar a cómo funciona Tesla”, con actualizaciones inalámbricas.

Interactúas con la PC mediante una aplicación (en tu teléfono o laptop), desde la cual puedes emitir comandos de voz si así lo deseas.

Privacidad y seguridad

(Image credit: Ghost)

Además de la facilidad de uso, la privacidad es el otro gran atractivo de Core. El dispositivo busca aprovechar un mercado cada vez mayor de personas que están descubriendo el potencial de la IA para ayudarlas en su vida o trabajo, pero que les preocupa enviar sus pensamientos o datos a la nube cuando en realidad no tienen idea de dónde terminarán esas consultas o archivos que suben.

Core ejecutará tus agentes de IA de manera continua para encargarse de las tareas que necesites, mientras mantiene todos tus datos en el dispositivo, y Ghost promete que no irán a ninguna otra parte. Los datos personales almacenados en la PC están cifrados para mantenerlos seguros —ni siquiera Ghost puede acceder a ellos— y el dispositivo está diseñado específicamente para seguir funcionando incluso si Ghost llegara a cerrar (aquí no hay ninguna cuota de suscripción).

El CEO nos asegura: “Todo el código fuente, la lógica y los pesos de los modelos están en el dispositivo, no en los servicios. Diseñamos este dispositivo para que no dependa de una entidad externa que mantenga el servicio”.

La seguridad se refuerza aún más mediante un firewall que limita la forma en que cada agente puede utilizar credenciales como contraseñas, y puedes determinar cuánta autonomía permites a los agentes de Core, restringiendo considerablemente la IA si así lo prefieres.

Javaid nos explica que el firewall monitorea todas las solicitudes salientes y que “si detecta que el agente está realizando una acción autorizada o extrayendo datos que no debería, rechaza la solicitud y la marca para que el usuario la revise”.

Core tiene un precio de $3,499 dólares en Estados Unidos (alrededor de £2,600 / AU$5,000), y los pedidos anticipados del primer lote de PCs se agotaron el primer día en que estuvieron disponibles (ayer). Esos dispositivos se enviarán a finales de este mes, y ahora puedes registrar tu interés en un segundo lote de PCs que está saliendo de la línea de producción.

Análisis: una cuestión de valor

(Image credit: Ghost)

Core puede integrarse en todos los aspectos de tu vida —o esa es, al menos, la idea— y esa es una de las razones por las que existe tanto énfasis en la privacidad. La seguridad debe ser completamente sólida, dado que Core se conecta con tus dispositivos y servicios existentes, dispositivos inteligentes para el hogar, relojes deportivos o incluso datos personales de salud, y aprende con el tiempo cómo llevas tu vida para ofrecerte consejos basados en ese conocimiento.

Exactamente qué tan útil será el sistema, bueno, eso está por verse, y también puede depender de qué tan “inteligente” hayas hecho tu ecosistema de dispositivos y tecnología. Por supuesto, los agentes de IA de Core podrían tener muchas más posibilidades además del monitoreo de tu vida, y presumiblemente habrá flexibilidad para hacer que realicen lo que tú quieras.

El otro posible punto de conflicto es el precio. ¿$3,499 dólares es mucho para pagar por una PC dedicada a la IA? Bueno, sin duda es una cantidad considerable de dinero, pero debajo de la carcasa hay algunos componentes de alto nivel (y la crisis de RAM sigue con toda su fuerza). De hecho, el precio actual de la GPU de Nvidia hace que la PC sea una ganga tal como está (la compañía compró su inventario de esas tarjetas gráficas cuando eran mucho más baratas, por lo que el siguiente lote será más caro).

Si configuras una Mac mini como un dispositivo de gama alta para IA, estás hablando de $3,199 dólares en Estados Unidos al momento de escribir esto, y no incluye las ventajas mencionadas de un software diseñado específicamente para ejecutar IA local de forma sencilla, ni los elementos de privacidad y seguridad antes mencionados.

Tengo la sensación de que Ghost podría estar dando en el clavo con esta propuesta, al menos en lo que respecta a impulsar el concepto de una caja de IA fácil de usar y sencilla que haga todo de manera local. Dudo que esta sea la última propuesta de este tipo, y el precio involucrado podría volverse un poco más realista en el futuro. Aunque eso depende de cómo evolucione la crisis de RAM, y las señales más recientes están lejos de ser positivas, lamentablemente.

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