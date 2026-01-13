Usar Gemini con Android, demuestra perfectamente por qué el partnership de IA de Apple y Google, es lo que se necesita

¿Quién iba a decir que Apple no podría seguir el ritmo del resto de la industria de la IA para impulsar el 2026? Si sigues constantemente TechRadar, habrás oído muchas veces que Apple estaba en conversaciones con Google para usar los modelos base de Gemini para impulsar la siempre retrasada actualización de Siri con IA.

Ahora, apenas unas semanas después del nuevo año, Apple y Google han confirmado estos informes , anunciando que las dos compañías "han iniciado una colaboración de varios años en virtud de la cual la próxima generación de Apple Foundation Models se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google".

También se confirma que los modelos “ayudarán a potenciar futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una Siri más personalizada que llegará este año”.

Esta alianza plantea preguntas incómodas sobre el lugar de Apple en la carrera de la IA. Aun así, lo más interesante es lo que ofrece a los usuarios de iPhone y por qué cambiarse a Android de repente tiene mucho menos sentido.

Apple Intelligence, con tecnología de Google

(Image credit: Apple / Shutterstock / mundissima)

La declaración conjunta que anuncia la asociación dice: “Después de una evaluación cuidadosa, Apple determinó que la tecnología de inteligencia artificial de Google proporciona la base más capaz para los modelos Apple Foundation y está entusiasmado con las nuevas e innovadoras experiencias que desbloqueará para los usuarios de Apple”.

¿Qué son esas nuevas experiencias?, te preguntarás. Bueno, no hace falta ir muy lejos para ver de qué es capaz la integración de Gemini en un sistema operativo móvil. Uno de los mejores casos de uso de la IA en smartphones actualmente es Circle to Search, que permite a los usuarios rodear una imagen y buscar rápidamente el contexto en Google.

Actualmente, los usuarios de iPhone pueden acceder a Circle to Search mediante la app de Google en iOS o mediante Visual Intelligence en un iPhone compatible. El problema es que ambas formas de interactuar con la función son incómodas: la primera está limitada a la app de Google, mientras que la segunda es lenta y difícil de encontrar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ahora imagina cómo Google y Apple, combinados, podrían mejorar la integración de IA en el iPhone en todos los ámbitos, permitiendo a los usuarios acceder a Circle para buscar tan fácilmente como lo hacen actualmente los usuarios de Android, o incluso usar los excelentes modelos de Google para buscar en todo iOS.

Apple prometió una increíble Siri con IA en la WWDC 2024, y casi dos años después, por fin tenemos la respuesta sobre cómo la compañía de Cupertino lo logrará.