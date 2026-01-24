"Apple va a tener que esforzarse mucho para convencerme de que quiero esto": un nuevo informe sugiere que Apple lanzará un AI Pin en 2027

Según el último informe de The Information, Apple está desarrollando su propio dispositivo portátil con IA, el AI Pin. El producto de Apple podría rivalizar con el próximo dispositivo de hardware con IA diseñado por Jony Ive que OpenAI tiene previsto lanzar en 2026.

The Information afirma que, «según personas con conocimiento directo del proyecto», el AI Pin de Apple tiene aproximadamente el tamaño de un AirTag y está equipado con varias cámaras, un altavoz, micrófonos y carga inalámbrica. El dispositivo podría salir al mercado ya en 2027, según el informe.

El dispositivo de Apple se describe como «un disco delgado, plano y circular con una carcasa de aluminio y vidrio», y parece que cuenta con numerosas funciones. Está diseñado para capturar fotos y vídeos de su entorno utilizando lentes estándar y gran angular. Cuenta con tres micrófonos, un altavoz y un botón físico en uno de los bordes, así como una interfaz de carga similar a la que utiliza el Apple Watch.

Un futuro más allá de los smartphones

La verdadera pregunta no tiene que ver con las especificaciones, sino con cómo se utilizaría realmente el dispositivo. El interés por los dispositivos de IA portátiles se reavivó el año pasado cuando OpenAI anunció que iba a adquirir la empresa IO de Jony Ive para poder trabajar en un dispositivo de IA portátil diseñado por Ive.

Desde entonces, han circulado todo tipo de rumores. El misterioso gadget de OpenAI podría adoptar la forma de un bolígrafo con IA o podría ser unos audífonos similares a los AirPods que se colocan detrás de la oreja en lugar de dentro de ella.

Lo único que sabemos con certeza es que llegará en 2026, lo que significa que pronto descubriremos qué es y que podría ser el comienzo de una era en la que dejaremos atrás los smartphones.

Lo que no sabemos sobre el dispositivo diseñado por Ive es cómo funcionará realmente. Todo lo que sabemos hasta ahora es que se trata de un producto de hardware impulsado por IA.

El producto de IA portátil más famoso hasta la fecha, el Humane AI Pin, resultó ser un fracaso, en gran parte porque no podía funcionar de forma independiente como producto sin una conexión constante a un teléfono inteligente. Aunque no tuve la oportunidad de usar el Humane AI Pin, sí he usado el Rabbit R1, un dispositivo de IA diseñado para ser controlado por comandos de voz, y me costó encontrarle un uso que mi teléfono inteligente no pudiera hacer mejor.

Para que cualquier producto de IA portátil tenga éxito, debe superar ese obstáculo y, hasta ahora, ninguno lo ha logrado.

Apple Vision Pro lanzó al gigante tecnológico a un nuevo mercado (Image credit: Future)

Talón de Aquiles

Si bien Apple tiene habilidades innegables y probadas en el desarrollo de hardware, la IA ha sido una especie de talón de Aquiles para el gigante de Cupertino. Hasta ahora, no ha cumplido sus promesas de una Siri totalmente impulsada por IA.

A principios de este mes, Apple anunció que se asociaba con Google para utilizar Gemini como modelo base para su versión mejorada de Siri. Tener acceso a un modelo lingüístico grande y fiable como Gemini podría proporcionar a Apple la base de software que necesita para crear un nuevo producto de IA portátil.

Aun así, el dispositivo supondría una apuesta arriesgada. Sea cual sea el AI Pin en el que se rumorea que está trabajando Apple, tendrá que superar las deficiencias de estos primeros dispositivos, y eso supone un riesgo real.

Apple es conocida por su enfoque cauteloso e iterativo en el desarrollo de productos. La última vez que se arriesgó con una categoría completamente nueva, produjo Vision Pro, un costoso casco de realidad aumentada que poca gente pedía y que, al final, pocos querían. Aunque Vision Pro sigue desarrollándose y vendiéndose, es justo decir que hasta ahora no ha sido un éxito.

Dicho esto, el hecho de que alguien tan serio como el diseñador del iPhone, Jony Ive, esté involucrado en las ambiciones de OpenAI en materia de IA portátil sugiere que podría existir un mercado para dispositivos como este en el futuro, pero Apple va a tener que esforzarse mucho para convencerme de que lo quiero.

Es muy posible que Apple sea capaz de crear un AI Pin mejor que cualquier otro, pero eso no significa automáticamente que la gente vaya a querer uno. Hasta que la IA portátil pueda sustituir claramente a algo en lo que ya confiamos, en lugar de coexistir torpemente con ello, los dispositivos como este corren el riesgo de parecer soluciones en busca de un problema. Y después de Vision Pro, es posible que Apple se encuentre con que los consumidores están menos dispuestos a dar ese salto de fe.

