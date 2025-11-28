Meta está expulsando a ChatGPT y Copilot de WhatsApp, y obligando a todos a utilizar su impopular chatbot con IA en su lugar

ChatGPT y Copilot han anunciado que abandonarán WhatsApp en 2026.

Esta decisión se debe a un cambio en los términos de servicio de WhatsApp.

Esto significa que te verás obligado a utilizar Meta AI si quieres un chatbot de WhatsApp.

¿Utilizas los chatsbots de IA de herramientas como ChatGPT y Copilot dentro de WhatsApp? De ser así, te tenemos malas noticias, pues Microsoft ha revelado ahora que Copilot abandonará WhatsApp debido a una nueva política de Meta, tras un anuncio similar de ChatGPT el mes pasado.

Esto te deja con una única opción de bot de IA dentro de WhatsApp: la propia Meta AI de Meta. Y es probable que esto suponga una gran decepción, teniendo en cuenta lo impopular que ha resultado ser este chatbot, dado que no se puede eliminar.

¿Por qué exactamente ChatGPT y Copilot abandonan WhatsApp? Todo se debe a un cambio en los términos de servicio de WhatsApp Business Solution, que entrará en vigor el 15 de enero de 2026.

Cuando eso ocurra, las empresas de IA tendrán prohibido utilizar la API de WhatsApp para sus propios chatbots, lo que significa que ChatGPT, Copilot y otros tendrán que retirar sus productos de la aplicación (aunque ambos chatbots permanecerán en WhatsApp hasta esa fecha).

Curiosamente, los términos no prohíben los chatbots utilizados para el servicio de atención al cliente o el soporte técnico, solo aquellos en los que el chatbot en sí mismo es el producto, que es exactamente lo que se obtiene con ChatGPT y otros.

¿Un paso atrás?

(Image credit: OpenAI)

Cuando se anunciaron los cambios por primera vez en octubre, un vocero de Meta declaró a TechCrunch que "el objetivo de la API de WhatsApp Business es ayudar a las empresas a ofrecer atención al cliente y enviar actualizaciones relevantes".

Sin embargo, una consecuencia de esto es que pronto te verás obligado a utilizar Meta AI si quieres hablar con un chatbot de IA dentro de WhatsApp. Y puede que esa no sea una opción muy popular, teniendo en cuenta la mala acogida que ha tenido Meta AI desde que se añadió por primera vez a WhatsApp.

Basta con echar un vistazo rápido a Reddit para encontrar innumerables hilos que critican Meta AI y la califican como «la cosa más inútil y estúpida que he usado nunca». Cuando se convierta en el único chatbot de IA que se pueda utilizar dentro de WhatsApp, esas quejas solo se intensificarán.

Aunque tanto ChatGPT como Copilot han anunciado que abandonarán WhatsApp cuando la prohibición entre en vigor en enero, otros proveedores, como Perplexity, han guardado silencio.

Sin embargo, a menos que Meta cambie de opinión, también tendrán que eliminar sus propios servicios en 2026. Y con tanto que ganar con la prohibición de la competencia, no creemos que Meta se desvíe de este rumbo en un futuro próximo, a menos que se vea obligada a ello.

