He transformado mis fotos -y mi forma de ver el mundo- gracias a las herramientas de Apple Intelligence Photo de la versión beta para desarrolladores de iOS 27, y un poder así conlleva una gran responsabilidad

Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre la apuesta de Apple por la IA en la beta para desarrolladores de iOS 27, pero he estado probando las nuevas funciones, incluidas las herramientas de edición de imágenes de Apple Intelligence en Fotos: concretamente, «Reencuadre espacial» y «Ampliar».

Ya me he divertido un poco con ambas y me impresionó de inmediato su potencia bruta. Para modificar generativamente tus imágenes, Apple utiliza un potente modelo de difusión basado en la nube y de computación privada, creado, en parte, con Google. No se parece a ninguna IA que Apple haya presentado antes y, como he escrito, le plantea a Apple muchas preguntas sobre si sigue valorando la veracidad de la imagen por encima de la estética.

Sin embargo, no estoy aquí para criticar estas herramientas. Después de todo, se trata de la versión beta para desarrolladores, y es probable que algunas herramientas y funciones cambien bastante antes de que lleguen completamente listas, como esperamos, al iPhone 18 en septiembre.

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Aun así, esta actualización de la plataforma marca el inicio del viaje de Apple como miembro de pleno derecho del mundo de la IA, totalmente capaz de estar a la altura de OpenAI y su socio Google. Siri puede hablar y prestar atención, Image Playground puede generar imágenes de la nada, y Fotos puede modificar y ampliar fotos con un simple gesto.

Después de haber probado Spatial Reframing y Extend, sigo algo sorprendido de hasta dónde está llevando Apple su estrategia de alteración de imágenes con IA. Spatial Reframing, por ejemplo, te permite girar los sujetos de las fotos para ver elementos que la cámara nunca vio ni capturó.

Mirar más allá del horizonte

Sin embargo, me he divertido más con Extend, no necesariamente porque planee rellenar la información faltante en mis fotografías, sino por la forma en que las herramientas de generación de imágenes de Apple intentan adivinar aquello que nunca fue capturado originalmente.

Lo interesante de una herramienta como Extend es que, si utilizas tus propias fotos, ya sabes qué quedó fuera del encuadre. Tal vez elegiste esa composición de manera intencional, pero como señaló Apple durante su presentación, puede resultar complicado encuadrar una foto tomada en modo retrato dentro de un formato horizontal. A veces simplemente necesitas ese espacio adicional.

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Por ahora, el enfoque de Apple parece ser algo así como: "deja que las suposiciones te guíen". La herramienta no sabe realmente qué falta, pero Apple Intelligence utiliza su capacidad de análisis para interpretar el resto de la imagen y completar los espacios vacíos.

Para comprobar qué tan bien funciona esta versión inicial, tomé varias fotografías de objetos y lugares, realizando tanto una toma cerrada como una más amplia. En otras palabras, fotografié la escena completa y después recorté la imagen para quedarme con una sección más pequeña. El objetivo era descubrir qué tan cerca podía estar la herramienta Extend de Fotos al reconstruir lo que faltaba.

Considerando la información con la que contaba, Extend hizo un trabajo bastante bueno, aunque algunos resultados terminaron siendo involuntariamente cómicos.

Otra cosa que aprendí es que la herramienta Extend, en la versión actual de la beta para desarrolladores de iOS 27, no extiende partes del cuerpo. Tomé una fotografía de mi mano y recorté algunos dedos, pero sin importar lo que intentara, la aplicación se negó a ampliar el encuadre para completar el resto de la mano. En realidad, eso son buenas noticias; me preocupaba terminar con una mano de seis dedos.

También estoy descubriendo que Extend parece preferir el orden. Da la impresión de ser casi alérgica al desorden, por lo que las áreas que genera suelen ser limpias, organizadas y con la menor cantidad posible de elementos.

A continuación se muestran algunos ejemplos de fotografías tomadas con un encuadre amplio junto a versiones más cerradas, en las que permití que Apple Intelligence Extend hiciera su trabajo. Si no hubieras visto las imágenes originales, probablemente nunca notarías que partes importantes de las fotografías fueron generadas mediante inteligencia artificial.

Para la mayoría de estas imágenes, tomé primero una fotografía alejándome lo suficiente para capturar una mayor parte de la escena y luego hice una segunda toma más cerrada. Apliqué Extend a esta última imagen y después comparé las suposiciones de Apple Intelligence con la realidad. La fotografía original sin extender puede verse en el centro.

Ampliando el marco y distorsionando la realidad

Esta es la única imagen en la que tomé una sola foto y la amplié con las últimas herramientas de Fotos de Apple Intelligence. Se trata de una versión beta para desarrolladores, así que no voy a hacer muchas críticas, pero es posible que a algunos no les guste el rediseño del Empire State Building.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Mi oficina

A la izquierda, pueden ver mi oficina en casa tal y como está. La orquídea es una planta que he cuidado durante años (incluso la replanté por completo hace casi 18 meses). Lo bueno de Extend es que intenta respetar la realidad original, pero cuanta más información le pides que añada, más descabelladas se vuelven sus fantasías.

Me encanta, por ejemplo, que mi armario ahora tenga tres puertas, y he estado mirando fijamente la puerta de vidrio de la derecha durante horas. ¿Qué es eso? ¿Por qué la agregó Extend? No importa; aún es muy pronto, y estas habilidades generativas son impresionantes.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Follaje

Creo que Extend ya tiene un buen dominio de cómo funcionan las plantas y los árboles, y aquí demuestra ese conocimiento. El árbol ampliado se ve bastante realista. En cuanto al cielo, ahora tiene un aspecto bastante dramático, casi beatífico. Mi cobertizo ha sufrido un rediseño un tanto extraño.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Una guitarra en la pared

El trabajo con la guitarra deja entrever un poco la inclinación de Extend por la pulcritud y el orden. La sugerencia de una pantalla de lámpara se transforma en un tubo perfectamente redondo y de colores vivos y, a juzgar por los dos soportes visibles, puede que ya no sea una pantalla de lámpara.

Las persianas también se han limpiado un poco. En cuanto a mi guitarra, se ve básicamente igual. En otras palabras, Extend parece estar, incluso en su versión Dev Beta, asegurándose de que el sujeto original de la imagen permanezca —aunque se amplíe un poco— prácticamente intacto.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Estantería de oficina

Algo tan abarrotado como la estantería de mi oficina puede suponer un reto para cualquier sistema generativo: tantos objetos, tantas opciones.

Tomé una foto (a la izquierda) de la estantería real; pueden ver la segunda foto, más cercana, en el centro, y luego la imagen ampliada a la derecha.

Tiene sentido que, en la foto ampliada, Extend haya optado por el orden en lugar de mi desorden, pero lo mejor es la transformación de la USS Enterprise en una especie de avión de pasajeros. Creo que también se reescribieron los títulos de un par de libros.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Muebles de jardín

Extend hizo un buen trabajo ordenando mi patio trasero. Me di cuenta de que, cuando Extend detecta un objeto con forma de cubo (en este caso, mi fogón), simplemente lo convierte en una caja sin rasgos distintivos, en lugar de esforzarse demasiado por adivinar qué es.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Avión de pasajeros

Me impresionó la eficacia con la que Extend completó el avión. Fíjate, sin embargo, en cómo, una vez más, da por sentado que hay orden donde, en realidad, hay caos.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ahí lo tienen: unos divertidos primeros experimentos con las herramientas de generación de imágenes más nuevas y potentes de Apple Intelligence. El hecho de que funcione tan bien en la fase de desarrollo es especialmente alentador, ya que a Apple aún le quedan meses para perfeccionarlo.

En última instancia, no creo que la gente lleve Extend tan lejos como yo lo he hecho. Es posible que solo lo usen para recentrar un sujeto, añadiendo solo unos centímetros a un lado u otro, o para extender un fondo sólido o incluso un cielo al atardecer, esfuerzos que no restarán valor ni alterarán el sujeto.

¿Cómo crees que usarás estas nuevas herramientas de Apple Intelligence Photo? Cuéntamelo en los comentarios a continuación.

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