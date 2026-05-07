Es posible que Apple esté a punto de permitirte sustituir su IA por ChatGPT, Gemini y Claude, lo que podría cambiar el iPhone para siempre

Apple Intelligence podría permitirte elegir qué modelos de IA impulsan sus funciones

Los iPhone que utilicen Apple Intelligence estarán abiertos a sistemas de terceros, como Google y Anthropic, en lugar de depender de un único sistema predeterminado

Esto supondrá el fin del papel exclusivo de OpenAI en Apple Intelligence

Según un informe de Bloomberg News, Apple te ofrecerá la posibilidad de elegir entre varios modelos de IA para impulsar las funciones de Apple Intelligence que se están implementando en sus dispositivos, en lugar de limitarse a un único modelo predeterminado.

Permitir a los usuarios seleccionar entre múltiples modelos de terceros supone un cambio significativo con respecto a la estrategia habitual de Apple de ofrecer experiencias estrictamente controladas. Esto se asemeja más al funcionamiento de Android y otros sistemas operativos que a las opciones de la Apple Store, que suelen estar muy protegidas.

Las opciones se llaman Extensiones y llegarán a iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 este otoño. Las Extensiones ofrecerán una selección de modelos de IA para la redacción, la generación de imágenes e incluso las conversaciones de voz. En lugar de que un solo asistente responda a todas las solicitudes, el sistema podría dirigir las consultas a diferentes proveedores según las preferencias del usuario. Esto forma parte de los planes más amplios de Apple para renovar las funciones de IA, incluyendo un conjunto de nuevas herramientas para Fotos y un rediseño completo de Siri.

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La plataforma por encima del producto

Según se informa, Apple ya ha probado integraciones con sistemas de Google y Anthropic. Esas alianzas se sumarían a los modelos propios de Apple, que seguirán ejecutando funciones integradas en el dispositivo.

Ninguna empresa lidera todos los aspectos de la IA, tal como reconoce tácitamente el plan. Permitir que modelos externos se integren en su ecosistema significa que Apple puede ofrecer herramientas de IA más avanzadas sin necesidad de desarrollarlas todas por sí misma, algo que a la empresa le ha costado hacer al ritmo de sus nuevos socios.

Esto le permite a Apple mantenerse al día con los rápidos avances en toda la industria, al tiempo que mantiene el control sobre cómo se presentan esas herramientas. Y para esas empresas, el ecosistema de Apple ofrece una escala difícil de igualar en otros lugares. Incluso una integración limitada podría atraer a una gran audiencia hacia modelos alternativos, acelerando la competencia dentro del sector.

Las opciones adicionales de los modelos de IA probablemente atraerán a quienes buscan cierta flexibilidad en sus opciones de IA. Por otro lado, a algunas personas les gusta Apple porque la empresa promueve la idea de que todas sus funciones han sido seleccionadas para que automáticamente obtengas la mejor opción. Esto elimina la simplicidad optimizada de los sistemas operativos de Apple, que es un gran atractivo para algunos clientes.

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ChatGPT ha sido destronado

Cabe destacar que el plan de Apple implica que OpenAI, cuyo sistema ChatGPT es actualmente la principal opción externa de IA para los dispositivos de Apple, perderá su posición de exclusividad. Esa exclusividad ha sido muy valiosa para OpenAI, pero la nueva estrategia significa que ChatGPT será simplemente una opción más entre muchas.

Por supuesto, la menor control de Apple implica que los usuarios no podrán dar por sentado que todo lo que generen las herramientas de IA haya sido aprobado por la empresa. Apple tendrá que dejar claro que no es responsable del contenido generado por modelos de IA de terceros, incluso cuando dirija a los usuarios hacia aplicaciones de IA compatibles dentro de la App Store.

Muchas empresas siguen el ejemplo de las decisiones de diseño de Apple. Esta decisión sugiere que, en la fase actual de la IA, el control puede ser menos importante que el acceso. Al convertir sus dispositivos en un espacio donde pueden coexistir diferentes modelos, Apple apuesta a que la flexibilidad será más valiosa que la exclusividad.

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