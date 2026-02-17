¿Apple Intelligence ha muerto? Un abrumador 96% de nuestros lectores dice que no lo usa, y Tim Cook debería estar preocupado
Es hora de tomarse en serio la IA Siri
Como empresa valorada en un billón de dólares y con una de las marcas más reconocidas del mundo, no creo que Apple tenga mucho de qué preocuparse. Pero cuando vi los resultados de una encuesta reciente que realicé, en la que les preguntaba a ustedes, queridos lectores, si utilizan Apple Intelligence, los resultados me hicieron soltar un "uf".
Esto se debe a que un considerable 96% de los encuestados seleccionó la opción "No, no es para mí", dejando solo un 4% que seleccionó "Sí, es bastante buena" como respuesta.
Dado que todo el mundo parece estar utilizando la IA o hablando de ella, ya sea de forma positiva o negativa, esperaba que al menos un buen porcentaje más de personas utilizara Apple Intelligence. Pero parece que Apple no está satisfaciendo las expectativas de la gente en lo que respecta a la IA.
Ahora bien, como he mencionado antes, no puedo decir que me haya impresionado lo que ofrece Apple Intelligence. Pero, a diferencia de nuestro editor de teléfonos, Axel Metz, todavía no he desactivado activamente sus funciones en mi iPhone. Sin embargo, definitivamente he encontrado que las funciones de IA en Android son más efectivas y, aunque no soy realmente un usuario de ChatGPT, de vez en cuando coqueteo con Google Gemini.
Sin embargo, nunca he llegado a utilizar Apple Intelligence con entusiasmo. Mantengo los resúmenes de notificaciones activados solo por el simple hecho de hacerlo, a pesar de que no son precisamente los más precisos. En ocasiones, el resumen malinterpreta un grupo de notificaciones y muestra unas pocas palabras que me provocan una sensación de temor o pánico hasta que abro correctamente un mensaje o un correo electrónico y descubro que todo está bien.
Pero solo soy un hombre cansado que quizá esté un poco aburrido de los teléfonos; aquellos de ustedes que utilizan más activamente las últimas funciones del software de los teléfonos inteligentes quizá exijan mucho más a las herramientas de IA. Y me parece que Apple sigue perjudicando a los usuarios de iPhone.
"Apple no es capaz de definir su estrategia de IA ni aunque su vida dependiera de ello", dijo un comentarista con el nombre de usuario "laughfactory". "Me encantan los productos de Apple, pero están MUY equivocados en lo que respecta a la IA".
Yo diría que el comentarista tiene razón, y con un porcentaje tan alto de personas que no ven con buenos ojos Apple Intelligence, también diría que Apple tiene motivos para sentirse un poco avergonzada, aunque es poco probable que este fracaso le suponga un perjuicio económico significativo.
Y dado que hay una tendencia hacia los «teléfonos con IA» y otras tecnologías realmente inteligentes, creo que Tim Cook y su equipo de Cupertino deberían estar un poco preocupados por la posibilidad de que Apple se quede atrás en el mundo de la IA.
Hay esperanza en el horizonte con la noticia de que Apple recurrirá a Google Gemini para mejorar la inteligencia de Siri y Apple Intelligence, pero eso aún no ha sucedido. Y ahora que hay rumores de que iOS 27 podría retrasarse, Siri podría convertirse pronto en una de las mayores vergüenzas de Apple.
