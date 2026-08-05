Los mensajes de texto entre OpenAI y Apple revelan algo sobre Apple, pero probablemente no lo que estás pensando

Hemos llegado oficialmente a la fase de acusaciones mutuas en el sonado juicio entre Apple y OpenAI, en el que Apple alega que, con la ayuda de ex empleados de Apple, OpenAI está robando secretos comerciales de Apple.

Lo que alega la demanda, que resumí aquí, es bastante contundente: dos ex empleados de Apple —uno con 25 años de experiencia en la empresa y otro que trabajó durante una década como ingeniero eléctrico del iPhone— supuestamente conservaron acceso a los sistemas, pidieron a los candidatos de OpenAI que provenían de Apple que compartieran información exclusiva de Apple y, según afirma Apple, les dijeron a sus socios que compartir la información de fabricación exclusiva de Apple estaba bien para el gigante tecnológico de Cupertino.

OpenAI negó rápidamente las acusaciones y, en poco tiempo, nos enteramos de que las afirmaciones de Apple de que se había puesto en contacto con Lui Chang respecto a los cargos eran incorrectas, ya que el abogado de Apple había confundido el nombre de Lui Chang con el del propio abogado de OpenAI, Che Chang.

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Esta semana, sin embargo, OpenAI ofreció una respuesta más contundente, al publicar una cadena de mensajes de texto entre Lui Chang y un empleado actual de Apple no identificado, así como el intercambio de correos electrónicos en el que se revela que Apple había estado hablando con el Chang equivocado.

«Apple es una de las mejores empresas de todos los tiempos y se ha ganado una reputación por su obsesión por los detalles más pequeños. Lamentablemente, esta demanda descuidada, agresiva y extrañamente personal no está a la altura de esa reputación», escribió OpenAI en el blog de la empresa el lunes.

Un grito de auxilio

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