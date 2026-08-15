El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha publicado su manifiesto sobre el futuro de la IA, titulado "El futuro es para todos", en el que describe las dos trayectorias que, en su opinión, podría tomar esta tecnología.

Por un lado, Zuckerberg presenta un panorama en el que la IA está centralizada en manos de grandes instituciones y gobiernos, exclusivamente para su propio beneficio. Por otro lado, presenta un panorama en el que Meta (una gran institución) guía a la humanidad hacia una nueva era dorada de abundancia y potencial ilimitados.

A costa de mi cordura, he leído el documento completo y he analizado los puntos clave de sus propuestas, así como lo que podrían significar para ti.

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Meta es la única que puede evitar que la IA se centralice

Para empezar, te advierto que hay algo fundamental que falta en el manifiesto de Zuckerberg sobre la IA: contenido.

Los párrafos introductorios son las mismas palabras vacías que repiten una y otra vez los líderes de las grandes empresas tecnológicas y los gurús de la IA de todo el mundo: «El número de cosas valiosas que la superinteligencia puede inventar para ayudarte a alcanzar tus metas es ilimitado», etcétera, etcétera.

A continuación, el manifiesto pasa a cuestionar las estructuras de poder y la «centralización» que amenazan el desarrollo y la distribución futuros de la superinteligencia, argumentando que la mejor manera de mantener el equilibrio de la superinteligencia a favor de las personas es ponerla en manos de todos.

Pero hay una contradicción evidente. El manifiesto de Zuckerberg posiciona a Estados Unidos, a sus aliados y, en algunos casos, a Meta, como quienes deben determinar cómo se puede utilizar la IA. Parece una nueva versión del «policía global» para la era de la IA, especialmente cuando Zuckerberg elogia los esfuerzos de Estados Unidos por limitar las capacidades de IA de sus rivales geopolíticos.

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Al mismo tiempo, posiciona su manifiesto, y a Meta, como los principios rectores sobre cómo se debe utilizar, impulsar y entrenar la tecnología: «Si nuestras creencias y principios [los de Meta] marcan el camino, entonces el equilibrio de poder favorecerá a las personas y un futuro mejor para todos», escribe. ¿Quiénes son exactamente estas «personas», señor Zuckerberg?

"Meta es la empresa que se dedica principalmente a desarrollar una superinteligencia personal para todos. La mayoría de los demás laboratorios se centran en desarrollar IA para empresas, gobiernos u otras instituciones, por lo que, si esos laboratorios toman la delantera, el equilibrio de poder favorecerá a las instituciones más grandes en detrimento de los individuos".

El mensaje es claro: solo Meta tiene las claves para la salvación de la humanidad.

Estadísticas poco confiables y promesas de empleo

"Las estadísticas recientes sugieren que es más probable que el crecimiento de las capacidades de las personas pueda igualar o superar a la automatización; en ese caso, las personas adquirirán la capacidad de hacer muchas cosas nuevas antes de que cambien sus trabajos actuales. Esto conduciría a un equilibrio saludable y, potencialmente, incluso a un crecimiento del empleo".

Las estadísticas que cita Zuckerberg no están referenciadas. Tampoco aclara si ese "equilibrio saludable" incluye a los nuevos participantes en el mercado laboral o si solo tendrá en cuenta a aquellos cuyos empleos sean reemplazados.

Además, sostiene que los trabajadores tendrán acceso a una "superinteligencia personal que amplíe sus capacidades" para usarla "como herramienta de invención" y producir "cosas nuevas increíblemente valiosas". Más palabras vacías para tranquilizar a quienes aún no han sido reemplazados.

(Image credit: Shutterstock)

La IA necesita regulación, pero no tus datos, tu salud ni el medio ambiente

Zuckerberg también elige selectivamente dónde deben aplicarse las regulaciones sobre IA y datos. Escribe que «los laboratorios estadounidenses tienen que cumplir con muchas restricciones adicionales sobre los datos de entrenamiento», y que esto está perjudicando la hegemonía de EE. UU. en la industria de la IA. Luego afirma que «las políticas deben reducir esta fricción adicional», lo que en esencia equivale a pedir que se eliminen estas restricciones.

Actualmente, los datos disponibles públicamente pueden usarse para el entrenamiento de la IA, pero son los datos privados los que realmente permitirán aprovechar todo el potencial de la superinteligencia, o al menos eso es lo que Zuckerberg quiere que creas.

Pero no te preocupes. Meta se asegurará de mantener a salvo todos tus datos personales y privados una vez que la superinteligencia sea una realidad.

«Crearemos un modo totalmente privado en el que ni siquiera Meta podrá ver tu información ni otorgar acceso a ella», promete Zuckerberg. Además, se ofrecerá «gratis» o «al precio más accesible posible». Yo apuesto por lo segundo.

Zuckerberg también se queja de que las políticas y regulaciones gubernamentales están haciendo que Estados Unidos se quede rezagado en el desarrollo, la capacidad y la implementación de la IA. Exhorta a EE. UU. a "acelerar la capacidad de construir infraestructura —ya sea de energía, centros de datos o silicio—", a pesar de que existe una creciente oposición nacional en EE. UU. a la nueva infraestructura de IA.

Lo siento, Sr. Zuckerberg, pero ¿no dijo usted antes que "la gente también controla y equilibra el poder de las instituciones, incluidas las empresas y los gobiernos"?

¡Ay, qué tragedia!

En general, el manifiesto se lee como una súplica desesperada, encabezada por promesas que ofrecen felicidad ilimitada para todos, mientras oculta las verdaderas intenciones de Meta detrás de la confusa redacción de un multimillonario desconectado de la realidad.

La perspectiva de Zuckerberg es enfermizamente optimista, escrita con lentes color de rosa, pero teñidos por la riqueza, los privilegios y el poder. Elogia esta indefinida “superinteligencia” como si fuera una deidad apática, en la que solo Zuckerberg y Meta tienen el conocimiento necesario para garantizar que se utilice para hacer el bien.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos no quiere infraestructura de IA por razones muy válidas. Sí está reemplazando empleos, sí está afectando a las comunidades y sí está dañando los ecosistemas.

¿De qué sirve prometer superinteligencia a miles de millones de personas en todo el mundo cuando existen problemas mucho más básicos y beneficiosos que resolver?

Puedes utilizar la IA para buscar tus síntomas y obtener un diagnóstico generado por IA (potencialmente producto de una alucinación), pero no puedes pagar la atención médica. Puedes usar la IA para aprender todo sobre las razones por las que están aumentando los precios de la energía, pero esa factura no deja de subir. Puedes usar la IA para conocer las causas de las pérdidas de cosechas y saber dónde se encuentra actualmente la línea de pobreza, pero sigues sin poder pagar la comida.

Zuckerberg parece creer que los agentes de IA son una necesidad y no un lujo. Que, de alguna manera, harán avanzar la inteligencia humana al mismo ritmo que la superinteligencia.

Podría haber utilizado un agente de IA para escribir este artículo.

Podría haber confiado ciegamente en que la IA habría cubierto todos los puntos importantes y añadido el contexto necesario. Pero, si lo hubiera hecho, no estaría ahora lleno de nuevas preguntas, nuevos conocimientos y nuevos temas por investigar.

Claro, la IA habría sugerido otras preguntas o perspectivas que explorar, pero no serían mías ni serían humanas.

Nuestra existencia se define por la búsqueda constante de nuevas preguntas y teorías, no por tener todas las respuestas de inmediato en una lista ordenada de viñetas, excesivamente educada.

Pero si la superinteligencia puede ofrecer una mejor respuesta sobre lo que significa ser humano, me trago mis palabras.

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