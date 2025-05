ChatGPT puede escribir como tú: así puedes conseguir que la IA se adapte a tu estilo y tono

Si alguna vez has pedido a ChatGPT que te ayude a escribir, editar o corregir algo, como un correo electrónico, una entrada de blog o la introducción de un boletín, te habrás dado cuenta de que a veces el tono es un poco... raro. Puede que sea demasiado entusiasta, demasiado formal o que simplemente no seas tú. Es normal. ChatGPT puede ser inteligente, pero no lee la mente (al menos, todavía no). No sabe instintivamente cómo escribes o cómo cambia tu tono dependiendo de en qué estés trabajando.

La buena noticia es que puedes guiar a ChatGPT para que suene un poco más como tú, sin necesidad de codificación ni conocimientos técnicos, sólo con indicaciones inteligentes y haciendo uso de algunas sencillas funciones integradas para preferencias a largo plazo.

Por supuesto, hay métodos avanzados (y mucha gente que puede hablar de esto durante horas). Pero esta es una guía para principiantes, diseñada para ayudarte a dar forma a las respuestas de ChatGPT para que reflejen tu tono y tu voz con mayor precisión. El objetivo es hacer que ChatGPT se sienta menos como un becario corporativo y más como un compañero creativo que realmente te entiende.

Empieza por definir tu tono

Antes de enseñar a ChatGPT a escribir como tú, tienes que entender qué significa eso. Puede parecer obvio, pero la mayoría de la gente no ha definido claramente su voz, sobre todo si escribir forma parte de su trabajo.

¿Eres divertido, directo, cálido, poético? ¿Utiliza frases cortas y contundentes o largas y sinuosas llenas de metáforas? ¿Dice palabrotas? ¿Utiliza emoji? ¿Escribes como hablas?

Escoge algunos ejemplos de tu propia escritura: introducciones de boletines, entradas de blog, pies de foto de Instagram, incluso mensajes de Slack. Léelos en voz alta. ¿Qué patrones observas? Busca el ritmo, la elección de palabras y el estado de ánimo. Esa es tu voz, y es lo que vas a enseñar a ChatGPT.

La mayoría de nosotros no tenemos un único estilo de escritura. Puedes adaptar el tono de ChatGPT en función de la tarea o establecer un estilo básico general y modificarlo a partir de ahí. Escribir «como tú» puede ser diferente según el proyecto, la plataforma o el día. La cuestión es empezar con cierta claridad.

Muestra a ChatGPT tus escritos

Una vez que hayas identificado cómo escribes, es hora de mostrar ChatGPT. No hace falta que subas nada extravagante, simplemente inicia un chat y di algo como: "Aquí tienes tres ejemplos de mi forma de escribir. Por favor, analiza mi tono, la estructura de las frases y la elección de palabras. Me gustaría que escribieras así en adelante".

A continuación, pega tus ejemplos. Puedes continuar con: «¿Puedes describir mi estilo de escritura en varios puntos?».

Aunque no utilices esos puntos directamente, este paso garantiza que ChatGPT y tú estáis de acuerdo. Quieres que entienda tu tono de voz antes de intentar replicarlo, especialmente si tu estilo varía según la plataforma.

Cuanto más representativas sean las muestras, mejor. Incluye una mezcla de correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, artículos... lo que mejor refleje tu forma de escribir.

Utiliza mensajes sencillos para dar forma al tono de ChatGPT

Una vez que ChatGPT haya visto cómo escribes y hayáis llegado a un acuerdo sobre cuál es tu voz, puedes empezar a pedirle que escriba más como tú. El truco está en ser claro y específico.

En lugar de decir: "Escribe esto en mi estilo", prueba con algo como: «Vuelve a escribir este párrafo utilizando mi tono: amable y experto, como el ejemplo de redacción que aparece a continuación». O: "Evite sonar corporativo. Utiliza un lenguaje coloquial, contracciones y frases de longitud variada".

Puede que necesites varias rondas para hacerlo bien. Como cualquier colaboración, con el tiempo debería ser más fluida. Y si una sugerencia funciona realmente bien, guárdala y podrás reutilizarla en futuros chats.

Aprovecha al máximo la memoria y las instrucciones personalizadas

Ve a Configuración > Personalización > Instrucciones personalizadas para indicar a ChatGPT cómo quieres que escriba (Image credit: Future)

Puedes dar a ChatGPT detalles básicos sobre ti y especificar qué rasgos quieres que utilice en sus respuestas, incluido tu tono de voz preferido.

Para ello, ve a Configuración > Personalización > Instrucciones personalizadas y rellena tus preferencias. Puedes escribir algo como "Prefiero frases cortas y conversacionales con un tono cálido y curioso. Utilizo el inglés americano, me gusta el humor seco y evito la jerga corporativa. A veces uso emojis".

Una vez que hayas guardado tus instrucciones personalizadas, ChatGPT las utilizará automáticamente cada vez que responda, a menos que le pidas que haga algo diferente.

También puede almacenar en su memoria información importante sobre tu tono y tus preferencias. Tanto los usuarios gratuitos como los de pago tienen ahora acceso a «memorias guardadas», pero los de pago disponen de una función de memoria más persistente y completa. Las memorias guardadas de los usuarios gratuitos son más limitadas y no incluyen referencias al historial de chat.

Para usar la memoria, activa la función en tus ajustes. Puedes pedirle a ChatGPT cosas como: «Por favor, recuerda que siempre me gusta escribir en tono formal», y debería confirmarte con «memoria guardada actualizada».

Puedes revisar, actualizar o eliminar lo que ChatGPT recuerda en cualquier momento. Ve a: Configuración > Personalización > Memoria > Administrar memorias.

Si eres un usuario de pago, espera que ChatGPT recuerde más sobre ti y tu estilo a través de los chats. Si eres un usuario gratuito, puede que tengas que recordarle a ChatGPT tus preferencias más a menudo.

ChatGPT mostrará una pequeña etiqueta como ésta, diciendo "Memoria guardada actualizada", cuando haya guardado algo en su memoria sobre ti. (Image credit: Future)

Prueba, ajusta y dale feedback

Escribir es un proceso, incluso con IA. Si algo no suena bien, dilo, como: "Usa menos palabras de relleno. Hazlo más contundente".

Incluso puedes preguntarle por qué ChatGPT ha tomado determinadas decisiones. Debería ser capaz de darte una idea de cómo ha interpretado tu estilo y ayudarte a aclarar cualquier cosa. Con el tiempo, esta interacción debería resultar más fácil.

Recuerda: ChatGPT no tiene que escribirlo todo por ti

ChatGPT no es una imitación perfecta. Y, de todas formas, la forma de escribir y de pensar es mucho más que unas cuantas instrucciones. Pero con unos cuantos ejemplos, instrucciones claras y algo de paciencia, puedes guiar a ChatGPT para que se convierta en un poderoso compañero de escritura.

Dicho esto, no tienes por qué utilizarlo para todo.

Algunas personas quieren que su asistente de inteligencia artificial se adapte exactamente a su voz. Otros lo utilizan como compañero de intercambio de ideas para redactar borradores rápidamente, y luego se encargan ellos mismos de la mayor parte de la escritura y la edición.

No hay una forma «correcta» de utilizarlo. El mejor enfoque es el que funcione para ti.

De hecho, la mayoría de las personas que conozco que sacan el máximo partido de ChatGPT no esperan que escriba a la perfección. Lo utilizan para ahorrar tiempo, organizar pensamientos y desatascarse. Luego aportan sus propias habilidades de escritura y su personalidad al borrador final.