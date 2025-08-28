El nuevo asistente de escritura con IA de WhatsApp podría ayudarte a evitar otro desastre en una conversación incómoda

Meta ha añadido una nueva función de ayuda para escribir basada en inteligencia artificial a WhatsApp.

La herramienta puede reformular tu texto o corregirlo en busca de errores.

Es opcional, por lo que tendrás que habilitarla antes de poder utilizarla.

Hoy en día, parece que todas las aplicaciones incorporan inteligencia artificial (IA) de alguna manera, y WhatsApp está lanzando una nueva función de IA que podría ayudar a mejorar tus mensajes y permitirte decir exactamente lo que quieres decir.

Meta anunció la nueva función Writing Help en una entrada de blog. Utiliza IA para sugerir diferentes formas de redactar una frase borrador, con opciones para simplemente corregir o reformular el texto, o para darle un toque más profesional, humorístico o alentador.

Meta afirma que este asistente de IA se basa en su tecnología de procesamiento privado. Se trata de un servicio en la nube que cifra tus solicitudes, lo que significa que ni Meta ni WhatsApp pueden leerlas. Meta afirma que solo utiliza datos «que son útiles para procesar la solicitud del usuario». Una vez que se ha respondido a tu consulta, esta ya no se almacena en los servidores de Meta. Sin embargo, Meta no aclara si tus mensajes se utilizan para entrenar su IA.

Cómo utilizar la ayuda para escribir

La función aún no está disponible en todas partes, ya que Meta afirma que la está implementando primero en EE. UU. y «otros países», y que «a lo largo de este año» se irá ampliando a más territorios. Además, es opcional, por lo que primero hay que activarla. Para ello, abre WhatsApp, pulsa Ajustes > Chats > Procesamiento privado y, a continuación, activa la función Procesamiento privado. Si no ves esta opción, significa que aún no está disponible en tu región.

Para utilizar la Ayuda para escribir, primero debes abrir un hilo y redactar un mensaje en su cuadro de texto. Una vez hecho esto, verás que el icono de la pegatina de la barra de chat se transforma en un lápiz. Tócalo y, a continuación, elige una opción o estilo de escritura en la parte inferior de la aplicación. Si has elegido reformular tu texto, verás una serie de opciones diferentes: toca una para que sustituya tu borrador original.

Ten en cuenta que no tienes por qué limitarte a lo que te sugiere WhatsApp, ya que puedes editar el nuevo texto y realizar más modificaciones antes de enviarlo.

Si decides habilitar el procesamiento privado y, con él, la ayuda para escribir, puede que te resulte útil para transmitir el significado de lo que quieres decir cuando no se te ocurren las palabras adecuadas. Esto podría ayudarte a evitar conversaciones incómodas en las que tu significado se malinterpreta o se entiende mal.

