Cómo utilizar ChatGPT para preparar una entrevista de trabajo

Conseguir una entrevista de trabajo puede ser emocionante si has pasado mucho tiempo enviando currículos, cartas de presentación y rellenando formularios, pero esa emoción suele ir acompañada de inquietud, ya que ahora tienes que transmitir por qué eres el adecuado para un puesto a una persona real, ya sea en persona o a través de una videollamada. Pero los días de buscar manualmente las preguntas más comunes de las entrevistas, de practicar incómodamente delante de espejos y de obligar a amigos y familiares a practicar pueden haber terminado, gracias a ChatGPT.

He utilizado ChatGPT para todo, desde ideas para cenas y entretener a los niños, hasta la reorganización de mi tiempo y muchas otras tareas. Así que, ¿por qué no ver lo que puede hacer por la preparación de tu entrevista de trabajo?

Aquí tienes algunas de las mejores formas de utilizar ChatGPT para ayudarte a dar en el clavo en esa entrevista de trabajo.

Investigación

Una de las primeras cosas que querrás hacer es investigar sobre la empresa para la que te vas a entrevistar. Sí, ya sabes lo suficiente como para solicitar el trabajo, pero siempre es buena idea tener más información. Aunque eso suele significar llenar fichas con artículos y entrevistas sobre una empresa, ChatGPT puede agilizarlo todo resumiendo los datos con tanto detalle como quieras. Puede reunir los valores clave de la empresa, noticias recientes y el panorama competitivo de su sector en pepitas digeribles.

Por ejemplo, puedes preguntar a ChatGPT: «Hazme un resumen conciso de la misión de Patagonia y de sus iniciativas recientes en materia de sostenibilidad», o «Resume los últimos acontecimientos en Airbnb relevantes para un puesto de estratega de contenidos».

Plantear preguntas

A continuación, piensa a qué preguntas podrías enfrentarte. Piensa en tu sector y tu función. Por supuesto, puedes recurrir a búsquedas en Internet y anotar preguntas similares, pero cuanto más específico seas, mejor te prepararás. Si se lo permites, ChatGPT se centra muy bien en preguntas hiperespecíficas.

Por ejemplo, puedes preguntarle: «Dime qué preguntas suelen hacerse en las entrevistas para puestos de diseño de CMS en empresas tecnológicas emergentes» o «¿Qué tipo de preguntas estratégicas pueden surgir en una entrevista para un jefe de producto en Amazon?

En lugar de consejos genéricos, ChatGPT proporciona listas detalladas y matizadas de preguntas e incluso puede pedirte más detalles a medida que elabora listas para practicar que son relevantes para los escenarios del mundo real a los que podrías enfrentarte.

Entrevistas simuladas

Con todo esto, puedes empezar un aspecto importante de la preparación para una entrevista de trabajo con ChatGPT haciendo simulacros de entrevistas. Normalmente, rogarías a un amigo o mentor que se apiadara de ti y pasara media hora fingiendo ser tu futuro jefe. ¿Cuál es el problema? Los amigos pueden ser demasiado indulgentes contigo (poco útil) o pasarse de duros (también poco útil, pero emocionalmente doloroso).

ChatGPT encontró un cómodo punto intermedio, con preguntas realistas que no me hicieron sentir que había echado a perder toda mi carrera antes de empezar. Si quieres probarlo, utiliza una pregunta específica para una empresa, como «Imagina que me estás entrevistando para un puesto directivo de programación en Spotify», o dirígete al tipo de preguntas que podrías esperar, como «Hazme un simulacro de entrevista conductual centrada en la gestión de compañeros difíciles».

Perfeccionar y mejorar

El simulacro de entrevista no significa que el trabajo esté hecho. Una cosa es responder a las preguntas con seguridad y otra es hacerlo de forma concisa y persuasiva. Tradicionalmente, refinar tus respuestas significa garabatear notas y potencialmente convertirte en un robot de tono plano en lo que dices. ChatGPT te ofrece una nueva forma de mejorar tus respuestas sin perder tu voz. Piensa en los puntos en los que tus respuestas necesitan ayuda y pide ayuda a ChatGPT.

Por ejemplo, podrías incitar a la IA con una respuesta poco convincente como: «Mi mayor debilidad es el perfeccionismo», y luego preguntarle: “¿Cómo puedo responder a esto de forma que suene genuino y menos cliché?”. O podrías pedirle: «Haz que mi respuesta sobre cómo resolver un conflicto de equipo suene menos defensiva y más colaborativa».

Entrevista IA

ChatGPT puede ser una gran ayuda en la preparación de entrevistas de trabajo, pero hay algunas advertencias que vale la pena mencionar. Aunque es impresionante, no puede replicar la intuición humana ni la inteligencia emocional. A veces, sus sugerencias pueden desviarse hacia un territorio excesivamente robótico, por lo que sería mejor pensar en sus consejos como un punto de partida y no como una verdad absoluta.

Aun así, cuando hay tanto en juego en una conversación, cuanto más investigues, te prepares y practiques, mejor. Puede que ChatGPT no te garantice el trabajo de tus sueños, pero al menos puede ayudarte a sentirte seguro y preparado para convencer al entrevistador de que eres la persona que han estado buscando todo este tiempo.