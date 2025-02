7 funciones de Alexa Plus realmente útiles que podrían convertirlo en mi asistente de IA preferido

Por fin está aquí: Alexa Plus tiene nombre, un calendario de lanzamiento inminente y un precio de 19,99 dólares (precio en España por confirmar) o gratis como parte de la suscripción a Amazon Prime). No tenemos información sobre un lanzamiento internacional, pero tener un servicio Alexa Plus tangible es suficiente buena noticia por hoy.

Hubo pocas sorpresas en la demostración; hemos sabido desde 2023 lo que Amazon idealmente quería que su asistente de voz mejorada pareciera, y en general, eso es lo que se entregó, aunque más tarde de lo esperado inicialmente.

Hay muchas cosas que no se trataron en profundidad en el evento de presentación. Afortunadamente, Amazon ha publicado un blog con todas las características y funcionalidades clave de Alexa Plus, que describe algunos ajustes más específicos y de calidad de vida que podrían hacer que el servicio de suscripción merezca aún más la pena.

Muchas de las herramientas de IA recién anunciadas están a la par con otros asistentes de IA; sin embargo, Alexa tiene una pluma importante en su gorra. Mientras que la mayoría de sus competidores se centran en el teléfono o el portátil como interfaz principal, Alexa se centra en el hogar. Como alguien que intenta usar menos su teléfono, no más, esto coloca a Alexa como mi favorita personal como asistente de IA.

Utilizo Alexa a diario para ayudarme a gestionar mi hogar, y déjame decirte que algunas de las nuevas funciones son imprescindibles. Estas son las funciones que más me entusiasman.

1. Sugerencias multimedia personalizadas

La personalización fue uno de los temas clave del día, con varias demostraciones de cómo Alexa Plus podrá adaptar los medios a las necesidades personales.

En el blog de Amazon se destacan algunas de ellas. Para mí, el cambio más interesante es el de las noticias diarias. Amazon dice que Alexa Plus puede ofrecerte resúmenes de noticias personalizados en función de tus intereses, de modo que si eliges tecnología, por ejemplo, podrías recibir los titulares diarios de TechRadar mientras te preparas por la mañana.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Por otra parte, Alexa está mejorando su personalización con sugerencias musicales, elaborando recomendaciones basadas en tu estado de ánimo, entorno e información contextual que conoce sobre tus preferencias.

Esto va más allá del control por voz. Para ti, los widgets pueden configurarse para seguir temas específicos en tiempo real, ya sean entradas recién sacadas a la venta para ver a tus artistas favoritos o alertas de ofertas para un producto por el que suspiras.

2. Funciones de búsqueda mejoradas

En general, el procesamiento del lenguaje natural mejora la capacidad de Alexa Plus para encontrar exactamente lo que buscas.

¿Quieres escuchar un podcast, pero en concreto uno que dure menos de 20 minutos? Alexa Plus puede ayudarte. ¿Intentas encontrar una canción concreta, pero no recuerdas más que algunos detalles y la letra? Alexa Plus te traerá las canciones.

Claro, eso es genial, pero ¿sabes qué es aún más genial? Podrás pedirle a Alexa Plus que busque escenas específicas en los medios y las reproduzca, lo que significa que nunca volverás a echar mano del botón de avance rápido cuando llegue el momento de volver a ver la secuencia de acción de tu película favorita.

3. Seguimiento de temas

Ya he aludido a ello en este artículo, pero Alexa será capaz de rastrear y notificarte noticias sobre temas específicos. Ya sea un partido deportivo en directo o un artista que te guste y que sea propenso a lanzar álbumes y conciertos de forma sigilosa.

Esta función se nutre de lo que Amazon denomina Expertos, una colección de fuentes de confianza -entre ellas TechRadar- de las que recopila información para mantenerte informado. Disculpa de antemano si eso significa que tienes que oírme más de lo que te gustaría.

4. Control doméstico inteligente más fluido

En general, Alexa Plus ofrece algunas mejoras conversacionales fantásticas, pero en ningún lugar será esto más crucial que en el hogar inteligente del mañana.

Amazon habló mucho sobre cómo el nuevo servicio de suscripción significa «No más Alexa-habla», lo que básicamente significa no más repetidamente tratando de pedir Alexa en algo que usted sabe que puede hacer - o simplemente crees que debería ser capaz de hacer - para averiguar la forma exacta correcta de pedirlo.

El control de dispositivos es uno de los problemas más importantes que tengo con Alexa estándar, ya que el asistente decide periódicamente que ya no le gusta el nombre que le he dado a mis dispositivos. Del mismo modo, es frustrante que hasta ahora no funcionaran órdenes sencillas como «Mover Netflix al Fire TV» al cambiar de habitación; parece que todos esos problemas han pasado a la historia.

5. Mejoras en Rutinas

En una línea similar, Amazon ha anunciado algunas características muy, muy necesarias para Alexa Plus cuando se trata de automatizaciones. Rutinas de Alexa son una gran posición de partida para los principiantes y aquellos con dispositivos mínimos, pero se basan en gran medida de la interfaz del teléfono y ofrecen poca personalización o programación condicional.

Ahora, Amazon dice que Alexa Plus no sólo te permitirá crear nuevas rutinas por voz, sino que las publicaciones del blog sugieren que podrás incorporar lógica condicional. Por ejemplo, si te vas de vacaciones durante una semana y necesitas que las luces se enciendan a intervalos variables para que parezca que estás en casa, puedes decírselo a Alexa Plus y lo hará. Incluso puedes pedirle que te recomiende atuendos diarios en función del tiempo, algo que yo utilizaré casi todos los días para dejar de sudar por llevar estúpidamente un abrigo grueso cuando en realidad hace un calor moderado.

También se pueden personalizar para un usuario concreto, gracias a Vision ID y a la tecnología de reconocimiento de voz.

(Image credit: Future)

6. Gestión del hogar

Gracias a una letanía de integraciones de servicios de terceros, Alexa Plus parece en condiciones de enfrentarse a algunos de los mejores asistentes de inteligencia artificial ofreciendo funciones de agente.

Ya sea reservando un restaurante, pidiendo un taxi para un familiar o concertando una cita para reparaciones domésticas, estas interacciones manos libres podrían liberar horas de tiempo dedicado a la administración de la vida.

Esto es especialmente cierto para la función de compra de comestibles, que es compatible con Amazon Fresh y otros servicios de entrega de comestibles. Esta función no estará lista en el momento del lanzamiento, pero lo estará en algún momento en el futuro. Podrás hacer listas de todo tipo, desde recetas completas hasta situaciones como «Tenemos dos invitados el viernes, y uno es vegetariano», tras lo cual Alexa rellenará una cesta de la compra con tu minorista preferido.

7. Análisis de imágenes

No es algo que yo hubiera pedido, pero estoy deseando ver cómo funciona Alexa Plus; las cámaras integradas en tus dispositivos Echo Show son ahora mucho más útiles gracias a su capacidad de análisis de imágenes.

Si, por ejemplo, una planta de tu casa se está marchitando y no sabes por qué, puedes pedirle a Alexa Plus que identifique la planta, la investigue y te dé sugerencias para cuidarla. Muy ingenioso.

Alexa Plus incluye muchas más funciones que lo convierten en una propuesta interesante, aunque su cuota de suscripción mensual de 19,99 dólares (insistimos: aún no se saben los precios para España) parece desproporcionada.

También hay algunas funciones que inexplicablemente se han lanzado como exclusivas de Alexa Plus, cuando no veo ninguna razón para que no estén en el nivel estándar gratuito. Por ejemplo, la posibilidad de enviar avisos a dispositivos específicos no parece algo que requiera IA y es algo que la gente lleva mucho tiempo pidiendo. Lo mismo ocurre con el traslado de archivos multimedia de una habitación a otra. Debería funcionar sin más.

Aunque estoy seguro de que Amazon quiere recuperar parte de sus pérdidas de 25.000 millones de dólares en el sector de la domótica, llenar de funciones un plan de suscripción no es la forma de conseguir que los usuarios de toda la vida se suscriban de nuevo, y estas pequeñas mejoras en la calidad de vida tampoco sirven para añadir mucho valor a este servicio de suscripción tan curiosamente posicionado.

Un mensaje mejor sería que «Alexa es mejor para todos, pero si quieres la versión que realmente puede hacer tu vida mejor, entonces está Alexa Plus».