Soy un experto de Garmin: estas son las 5 cosas que cambio en cada reloj Garmin en cuanto lo estreno

Es como la mañana de Navidad: has echado un vistazo a nuestra lista de los mejores relojes Garmin, has elegido uno para ti y ahora quieres ponértelo en la muñeca y salir a correr por primera vez. Pues bien, no tan rápido: hay algunas cosas que debes hacer para sacar el máximo partido a tu reloj Garmin, sobre todo si es la primera vez que lo utilizas.

Como redactora jefe de Fitness y wearables de TechRadar, llevo años analizando Garmins y conozco a la perfección estos excelentes relojes de fitness. Estas son las cinco cosas que hago cuando pruebo un Garmin nuevo, antes de utilizarlo en la carretera.

1. Entrenamientos favoritos

(Image credit: Mike Sawh)

Mis entrenamientos preferidos son sobre todo correr, pero de vez en cuando hago algo de levantamiento de pesas y boxeo, y de vez en cuando practico surf, senderismo y yoga. Para empezar en la sección Entrenamientos de la interfaz de Garmin, toca el botón Abajo (o desplázate hacia abajo, si tienes un Garmin Venu 3 o un reloj con pantalla táctil similar) hasta llegar a la función «Añadir» y podrás seleccionar nuevas actividades favoritas.

También puedes añadir entrenamientos personalizados que hayas creado tú mismo en Garmin Connect. Si, por ejemplo, te gusta hacer clases en la cinta de correr que también incluyan trabajo de fuerza, puedes crear un entrenamiento que incorpore ambas disciplinas para tenerlo listo con sólo pulsar un botón.

2. Controles de música con acceso rápido y alarma

(Image credit: Future)

Las Hot Keys (teclas de acceso rápido) son una función muy útil que te permite programar los botones del reloj Garmin como accesos directos para acceder directamente a determinadas complicaciones. Son personalizables, lo que te permite hacer tuyo el reloj. Para empezar, dirígete a Sistema > Teclas de acceso rápido en el menú radial.

Las dos primeras que siempre utilizo son Alarmas y Controles de música. Manteniendo pulsados los botones Inicio+Abajo o Inicio+Arriba, siempre puedo acceder a dos de las funciones que más utilizo, independientemente del reloj Garmin que esté usando en ese momento.

3. Widgets y accesos directos

(Image credit: Future)

Al igual que mis entrenamientos, me gusta personalizar mi lista de widgets y complicaciones en cada reloj Garmin.

Suelo deshacerme de los widgets Altímetro y Barómetro, ya que no practico mucho el alpinismo, pero conservo la Brújula. Añado Estado de entrenamiento, Última carrera y, ocasionalmente, Calendario de carreras, si tengo un evento próximamente y dispongo de un reloj que pueda soportarlo. Para ello, desplázate hasta el final de la lista de miradas y pulsa Editar.

4. Introduce tus recorridos habituales

(Image credit: Future / Matt Evans)

Me gusta generar recorridos para mantenerme en el buen camino con algunas de mis rutas de running locales favoritas utilizando la herramienta Crear recorridos de Garmin Connect. Para rutas largas, me permite dejar de centrarme en a dónde voy y centrarme más en la carrera en sí.

Puedes consultar nuestra guía de cómo crear un recorrido en Garmin Connect para obtener más información al respecto, incluido cómo exportar el recorrido a tu reloj. Yo cargo algunos de mis favoritos de inmediato, así que tengo todas mis rutas habituales listas para salir.

5. Visita la tienda ConnectIQ

(Image credit: Future)

La tienda ConnectIQ es donde se encuentran las aplicaciones de terceros de Garmin. Lo que descargues dependerá totalmente del uso que le des a tu reloj: Yo siempre opto por Surfline, que me muestra información esencial como la altura de las olas y la hora de la marea alta en mis lugares de surf favoritos.

Si te gusta el senderismo, puedes descargarte el widget Komoot, o quizás optar por algunas esferas de reloj personalizadas. Para acceder, ve a Inicio > Abajo > Conectar IQ Store.