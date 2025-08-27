Un científico de datos descubrió que el Apple Watch Ultra 2 es más preciso que Garmin, Samsung e incluso Whoop

Los mejores dispositivos de seguimiento de actividad física compiten por ganarse nuestro cariño y nuestro dinero, pero no es habitual verlos enfrentarse entre sí en lo que es, en esencia, un entorno de laboratorio.

Rob ter Horst, científico de datos de la Universidad de Viena y creador de YouTube, ha analizado la próxima actualización watchOS 26 de Apple a través de la beta pública, ejecutándola en un Apple Watch Ultra 2. Ha comparado el Ultra 2 con una serie de datos históricos de frecuencia cardíaca que ha recopilado de dispositivos de seguimiento de actividad física de la competencia, como el Whoop MG y varios relojes Garmin, y los ha comparado con su referencia de oro, la banda torácica Polar H10, para determinar su precisión.

Y, en un giro sorprendente, es el reloj resistente de gama alta de Apple el que se sitúa en cabeza, superando a casi todos los demás dispositivos modernos de seguimiento de actividad física en cuanto a precisión de la frecuencia cardíaca.

El seguimiento de la salud del Apple Watch Ultra 2 domina la competencia en cuanto a precisión

Para la prueba, ter Horst utilizó un Polar H10 para registrar los datos de frecuencia cardíaca durante un entrenamiento de carrera en interiores, utilizándolo como medida de control con fines comparativos.

A pesar de algunas pequeñas desviaciones, el sensor de frecuencia cardíaca del Apple Watch Ultra 2 funcionó muy bien en comparación con el dispositivo de control. Quizás lo más sorprendente es que fue más preciso que el Whoop MG, un dispositivo literalmente denominado «de grado médico», que se desvió alrededor de un 6 % del H10.

El Samsung Galaxy Watch 7 se desvió solo un 3 %, mientras que el Garmin Forerunner 570 y el Fenix 7 se desviaron un 7 % y un 9 %, respectivamente.

En cuanto a otros entrenamientos, el Apple Watch Ultra 2 coincide casi por completo con el Polar H10 tanto en ciclismo como en carreras al aire libre, mientras que rivales como el Whoop MG se desviaron un 15 %. Eso es más que los datos del Garmin Forerunner 570, que se desviaron un 12 %.

Y no se trata solo de la frecuencia cardíaca. Según las pruebas de ter Horst, el Apple Watch Ultra 2 tiene una precisión de alrededor del 73 % en el seguimiento del sueño REM y profundo, y del 86,5 % en el seguimiento del sueño ligero, en comparación con un Hypnodyne ZMax como dispositivo de control.

Esto lo sitúa por delante incluso del anillo Oura Gen 4, mientras que los datos de los dispositivos de Samsung, Whoop y Garmin también se quedan cortos en este aspecto.

¿Hacia dónde se dirige el Apple Watch Ultra a partir de ahora?

Desde hace tiempo circulan rumores sobre una versión mejorada del Ultra 3 en el próximo gran lanzamiento de dispositivos de Apple, que tendrá lugar en poco más de una semana en el momento de escribir este artículo, con sugerencias de que ofrecerá una pantalla mejorada y conectividad 5G.

Según se informa, también añadirá la detección de hipertensión arterial, lo que se sumará a su conjunto de funciones de salud y fitness.

Sin embargo, uno de los mayores problemas del Apple Watch (Ultra o cualquier otro) sigue siendo la duración de la batería. Esperamos que Apple encuentre la manera de que los sensores incluidos sean más eficientes desde el punto de vista energético, sobre todo porque sus rivales, mucho más baratos, superan al gigante tecnológico en cuanto a la duración de la batería, que puede funcionar durante semanas con una sola carga.

