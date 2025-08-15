¿Cansado de las suscripciones a Fitbit y Garmin? Aquí tienes los 3 mejores dispositivos que he probado sin pagos ni suscripciones

Cualquiera que esté interesado en adquirir un monitor de actividad física probablemente pueda decirte lo difícil que es elegir uno en este momento. Elegir uno de los mejores monitores de actividad física o relojes inteligentes implica investigar mucho: por ejemplo, ¿qué dispositivos son compatibles con tu teléfono? De entre esos dispositivos, ¿cuáles son los más adecuados para realizar un seguimiento de tus ejercicios favoritos? ¿Cómo evitar pagar de más y por qué hay que pagar una suscripción después de comprar un reloj?

Muchas personas compran un monitor de actividad física o un reloj sin darse cuenta de que solo están comprando un acceso parcial a sus datos. Aunque la mayoría de los monitores de actividad física incluyen una serie de funciones gratuitas, a menudo se puede acceder a análisis más completos o a nuevas herramientas mediante una de esas suscripciones mensuales.

No me malinterpretes: Fitbit Premium es una aplicación de primera categoría, y le dimos 4,5 estrellas en nuestra reseña oficial. Del mismo modo, Whoop, un monitor de actividad física que solo está disponible como parte de una suscripción premium continua, es extremadamente completo (y, para muchas personas, vale la pena el alto precio que se paga de forma perpetua). Oura, uno de los mejores anillos inteligentes, tiene un programa de membresía que te permite sacar el máximo partido a sus funciones, incluido un servicio de asesoramiento basado en inteligencia artificial. Sin embargo, Garmin presentó su nuevo nivel premium Garmin Connect Plus, y eso ciertamente no fue bien recibido por sus usuarios.

Almacenar datos es caro, especialmente en la era de la inteligencia artificial, y puedo entender por qué las empresas de tecnología inteligente desean una fuente de ingresos adicional. Sin embargo, hay muchos usuarios que no quieren que se les vuelva a vender el acceso a sus propios datos, y en su lugar desean un dispositivo que funcione tal y como se anuncia en el momento de la compra.

Por eso, a continuación, recomiendo tres dispositivos de seguimiento de actividad física que me gustan mucho y que he utilizado personalmente, sin necesidad de suscripción. Tanto si buscas una opción barata, de gama media o premium, con cualquiera de estos dispositivos solo tendrás que pagar una vez para disfrutar de una experiencia de seguimiento de primera categoría.

1. Samsung Galaxy Fit 3

(Image credit: Lauren Scott)

El Samsung Galaxy Fit 3, con un precio de 49€ es, con diferencia, el monitor de actividad física más barato de nuestra lista y una impresionante alternativa a Fitbit: es más barato, incluye un montón de funciones y Samsung Health no requiere suscripción. Fitbit, por su parte, tiene una aplicación gratuita, pero solo se pueden desbloquear todas las funciones con un pago mensual o anual.

En nuestras pruebas, nos llamó la atención su sorprendente calidad-precio, con una pantalla preciosa, estadísticas claras e información motivadora para ayudarte a mejorar tu salud diaria. Cabe señalar que no tiene GPS, por lo que puede que no sea la mejor opción para corredores dedicados.

También cabe destacar que la ausencia de suscripción de Samsung Health se aplica a todos los mejores relojes Samsung y al Samsung Galaxy Ring, por lo que si estás buscando un smartwatch o un anillo inteligente, ¡también tienes opciones sin suscripción!

2. Coros Pace 3

(Image credit: Future / Matt Evans)

Mientras que su competidor más cercano, Polar, ha lanzado recientemente un programa de fitness por suscripción, Coros sigue defendiendo el lema «paga una vez y listo».

Hay muchos dispositivos Coros excelentes disponibles, desde relojes de aventura muy robustos como el Vertix 2 hasta monitores de frecuencia cardíaca que se colocan en el brazo, pero mi favorito es el Coros Pace 3, que nombramos nuestro mejor reloj para correr barato y que ha mantenido su fortaleza en esta categoría durante casi dos años.

Ofrece una excelente relación calidad-precio como monitor de actividad física de bajo consumo, con un peso extremadamente ligero, métricas completas de carrera y recuperación, y una impresionante duración de la batería de 24 días. No es realmente un reloj inteligente para el estilo de vida, pero como monitor de actividad física para corredores, es también muy difícil de superar en términos de relación calidad-precio, con una etiqueta de 249€.

3. Apple Watch Ultra 2

(Image credit: Future)

Lo mejor de lo mejor: uno de los mejores relojes inteligentes de los últimos tiempos y nuestra primera opción como mejor Apple Watch en general. Aunque Apple ofrece una suscripción a Apple Fitness+, esta es únicamente para acceder a su biblioteca de contenidos de entrenamiento en tu teléfono o televisor inteligente: cuando se trata de analizar tus datos o crear nuevas funciones en el reloj, Apple ha mantenido sus aplicaciones de salud y fitness completamente libres de suscripción.

Por supuesto, eso también se aplica a los relojes más asequibles Apple Watch SE 2 y Apple Watch Series 10, que junto con el Ultra conforman la actual gama de wearables de Apple.

Sin embargo, siguiendo con la temática de barato a medio a premium, si quieres lo mejor, necesitas el Watch Ultra 2. Aunque la batería no sea nada del otro mundo, su gran cantidad de funciones, su sistema operativo fácil de usar, la posibilidad de añadir el reloj a tu plan de datos y su gran variedad de aplicaciones e integraciones de fitness de terceros lo convierten en una opción premium obvia.