El Google Pixel Watch 4 ya está aquí: estas son las 4 nuevas funciones que más me emocionan

Google finalmente ha presentado su nuevo Google Pixel Watch 4 junto con su última gama de teléfonos y auriculares, y sin duda parece el mejor Pixel Watch hasta la fecha, quizás el mejor reloj Android de 2025 hasta ahora.

Con dos tamaños, rediseños tanto de hardware como de software y un sinfín de nuevas funciones, puede que finalmente me convenza para dar el salto. Normalmente suelo llevar uno de los mejores relojes Garmin en la muñeca, pero algunas de las funciones que incorporará la línea Pixel Watch en esta ocasión me parecen realmente interesantes.

En concreto, la número 4 de mi lista es algo que llevaba mucho tiempo deseando en la mayoría de los relojes inteligentes, y es una función que ni siquiera Apple, Samsung o Garmin han conseguido implementar. Espero que estén tomando nota, porque tiene todos los ingredientes para revolucionar el sector.

Sin más preámbulos, aquí están las cuatro nuevas funciones del Pixel Watch 4 que más ganas tengo de probar cuando el reloj salga finalmente a la venta en octubre. Vamos a ello.

1. La pantalla abovedada

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

El Pixel Watch 4 tiene una nueva pantalla abovedada. La clásica forma de lágrima negra siempre ha dado a la gama Pixel Watch un aspecto único, pero ahora la pantalla circular se expande en tres dimensiones para crear una forma totalmente abovedada, lo que supone el fin (¿o debería decir «cúpula»?) del antiguo formato plano.

Y no solo el cristal: toda la pantalla que hay debajo del cristal también es abombada, lo que significa que debería ser mucho más fácil echar un vistazo rápido a la muñeca, ya que se podrá ver desde el lateral.

Además, ofrece una gran superficie, con un bisel un 16 % más pequeño y un 10 % más de pantalla en total. El software de experiencia de usuario, rediseñado para adaptarse al nuevo lenguaje visual Material 3 Expressive del teléfono Pixel, se ha modificado para aprovechar al máximo el aumento de la superficie circular.

Aunque mi colega Jake Krol ha probado el reloj y señala que la cúpula hace que el reloj sobresalga considerablemente de la muñeca, se trata de un diseño único que estoy deseando ver más.

2. Batería mejorada

Por fin se está resolviendo el mayor problema del Pixel Watch: la duración de la batería. Los relojes Android e incluso los mejores Apple Watches se enfrentan a grandes exigencias en cuanto a la batería debido a sus pantallas brillantes y a la potencia de procesamiento necesaria para ejecutar un sistema operativo en miniatura similar al de un teléfono en la muñeca.

Anteriormente, el Google Pixel Watch 3 se quedaba en 24 horas con la función Always-on Display activada, pero, según se informa, el Pixel Watch 4 ofrece seis horas adicionales, lo que suma un total de 30 horas con esa función activada.

Sin ella, se puede esperar que dure un par de días completos, suponiendo que la función Raise to Wake sea lo suficientemente sensible y receptiva como para no resultar molesta.

3. La base de carga

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Este es un rediseño realmente divertido y que tiene mucho sentido: convertir tu Pixel Watch en un despertador inteligente con esta remodelación completa de su base de carga magnética. Por razones que explicaré más adelante, el Google Pixel Watch 4 ha sido rediseñado para cargarse por el lateral, en lugar de por la parte trasera.

Solo tienes que colocar el Pixel Watch 4 de lado en la base de carga y la pantalla se reorientará. Con la corona en la parte superior, parece un pequeño despertador antiguo y parece perfectamente preparado para funcionar como reloj de mesita de noche.

Sin embargo, no tendrás que cargarlo toda la noche: según se informa, pasa de una batería completamente agotada al 50 % de su capacidad en tan solo 15 minutos, lo que te proporciona un poco de energía rápida para tu próxima carrera o sesión de gimnasio si te estás quedando sin batería.

4. Piezas de repuesto

Excelentes noticias para quienes esperan una industria de smartwatches más sostenible, y una iniciativa que debería inspirar una filosofía de diseño similar por parte de Apple y Garmin, ambas empresas que presumen de credenciales ecológicas, como la producción neutra en carbono y el uso ético de los materiales.

El Pixel Watch 4 está diseñado para poder desmontarse y sustituir su batería o pantalla, en lugar de ser una unidad sellada que los usuarios tienen que tirar si se rompe. Es una noticia increíble, que debería prolongar el ciclo de vida de tu reloj y reducir los residuos electrónicos.

Google ofrecerá piezas de repuesto para el Pixel Watch 4 durante dos años después de que finalice su ciclo de vida, por lo que, incluso cuando Google deje de fabricar el reloj dentro de unos años, podrás seguir adquiriendo piezas de repuesto. Cualquier intento de reducir el impacto medioambiental de la tecnología de consumo y mejorar el ciclo de vida de un producto merece nuestro reconocimiento.