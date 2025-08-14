Garmin Venu 4: todo lo que sabemos hasta ahora sobre el esperado smartwatch premium

Aquí en TechRadar hemos visto infinidad de dispositivos wearables a lo largo de los años, y si nos preguntas por los mejores relojes Garmin del mercado ahora mismo, el Garmin Venu 3 estaría, sin duda, en la lista. Es un dispositivo impresionante por muchos motivos, pero hay un modelo aún mejor en camino: su sucesor, el Garmin Venu 4.

Garmin no ha dicho nada oficialmente sobre este smartwatch todavía, pero han surgido algunas filtraciones y rumores que apuntan a que está en camino. El Venu 3 se lanzó en agosto de 2023, así que es un momento muy oportuno para que Garmin presente a su sucesor.

En junio de 2025 vimos el lanzamiento del Garmin Venu X1, una sorpresa inesperada, pero este competidor del Apple Watch Ultra 2 no parece ser el verdadero sucesor del Venu 3, a pesar de su nombre. Sigue leyendo para descubrir todo lo que creemos saber hasta ahora sobre lo que traerá el Garmin Venu 4.

Garmin Venu 4: fecha de lanzamiento y precio

Esperamos el lanzamiento en 2025

Probablemente tenga un precio de gama media

Las filtraciones y rumores que hemos visto sobre el Venu 4 no han mencionado específicamente una fecha de lanzamiento ni un precio, pero podemos hacer algunas conjeturas fundamentadas en ambos casos, basándonos en lo que Garmin ha hecho en el pasado.

Garmin lanzó el Venu 3 en agosto de 2023, mientras que el Garmin Venu 2 se presentó en abril de 2021 (y en enero de 2022 apareció también el Garmin Venu 2 Plus, que añadía un micrófono). Con dos años de diferencia entre lanzamientos anteriores, apostar por 2025 y el mes de agosto sería una suposición razonable para el Venu 4.

En cuanto al precio, lo único que tenemos como referencia es lo que vimos con el Venu 3: este reloj salió a la venta en España por 499,99€, situándose en un punto intermedio dentro de la gama de Garmin. Es probable que el Venu 4 siga el mismo planteamiento, quedando en una franja entre los modelos Fenix de gama alta y los Forerunner más económicos.

Garmin Venu 4: filtraciones y rumores

Ha habido indicios de que el Venu 4 está en camino

Podría haber mejoras en la pantalla y en la construcción

No es que hayamos estado precisamente inundados de filtraciones y rumores sobre el Garmin Venu 4, así que esta parte de nuestro avance será algo breve. Lo que sí podemos contar es que ha aparecido una mención al reloj Venu 4 en la web de Garmin Japón, concretamente en la descripción de la aplicación de golf de Garmin.

Esto nos confirma prácticamente que el Garmin Venu 4 está en camino, que se podrá usar para mejorar tu juego de golf y… poco más. De hecho, Garmin ya ha eliminado la mención al Venu 4 de la documentación de la app de golf, así que interpreta eso como quieras. Está claro que su existencia debía ser un secreto.

Aunque no se trate exactamente de una filtración, un informe de Garmin Rumors señala que, de todos los relojes inteligentes de gama alta de Garmin, el Venu es el que más tiempo lleva esperando una renovación. El Garmin Fenix 8 se presentó en agosto de 2024, lo que refuerza la idea de que agosto de 2025 podría ser el momento ideal para lanzar el Venu 4.

También podemos extraer algunas pistas del recién presentado Garmin Venu X1, que muestra cómo está cambiando Garmin como empresa. Este modelo cuenta con la pantalla más grande vista hasta ahora en un reloj Garmin, y sigue la reciente tendencia de la marca de sacrificar autonomía de batería en favor de la calidad de la pantalla, algo que quizá adelante posibles evoluciones de la serie Venu.

Garmin Venu 4: lo que queremos ver

Por mucho que nos guste el Venu 3, no es un reloj perfecto, y dos años son mucho tiempo en el mundo de la tecnología. Con esto en mente, aquí tienes 5 mejoras que esperamos ver cuando el Garmin Venu 4 llegue finalmente al mercado.

1. Un diseño mejorado

El Venu X1 ya nos ha mostrado de lo que es capaz Garmin en cuanto a mejoras de diseño: es notablemente fino y ligero, y eso es algo que esperamos ver en el Venu 4, quizá con mejoras en el estilo del bisel y en la durabilidad general.

Hemos visto el uso de titanio en relojes como el Venu X1 y el Forerunner 970, ambos lanzados en 2025, y es muy posible que el Venu 4 siga esa tendencia. Teniendo en cuenta los dos años de diferencia, también esperamos una mejora respecto a la pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas y 454 x 454 píxeles del Venu 3.

2. Sensores mejorados

Siempre buscamos sensores nuevos y mejorados en smartwatches y pulseras de actividad, ya sea para lograr una mayor precisión en las mediciones o para incorporar categorías de medición totalmente nuevas, y el Venu 4 podría cumplir con creces en este aspecto.

Los últimos relojes Garmin lanzados siguen utilizando el sensor Elevate v5 que lleva el Venu 3, así que se podría decir que ya toca una mejora en este apartado, aunque el Venu 3 siga siendo uno de los mejores modelos del mercado en cuanto a información sobre salud y forma física.

3. Más funciones de software

Cuando probamos el Garmin Venu 3, nos pareció que al reloj le faltaban algunas de las métricas más detalladas y funciones avanzadas que sí están disponibles en otros modelos de Garmin, por lo que la compañía podría incorporarlas en el Venu 4 si así lo quisiera.

Funciones como Suggested Workouts y Training Readiness no están presentes en el Venu 3, pero podrían trasladarse al Venu 4 desde otros relojes, aumentando su atractivo. Sería una forma sencilla para Garmin de incrementar el valor del Venu 4.

4. Mapas en el dispositivo

Una de las decepciones del Garmin Venu 3 es que no cuenta con funciones integradas de mapas o navegación de rutas, lo que lo sitúa por detrás de otros modelos de la gama Garmin, sin duda de manera deliberada para que cada serie mantenga su distinción.

Aunque podría generar cierta superposición con los relojes Garmin más avanzados, la inclusión de mapas integrados sería una adición bienvenida y útil. Cabe destacar que algunos relojes Garmin recibieron recientemente compatibilidad con Google Maps, lo que es una buena señal.

5. Un modelo con conexión de datos

En los últimos años, Garmin ha abandonado en gran medida la idea de relojes que puedan conectarse a internet de forma independiente, sin necesidad de un teléfono vinculado, seguramente calculando que el sacrificio en batería y el aumento del precio no compensan para la mayoría de los usuarios.

Sin embargo, hay muchos argumentos a favor de una versión con conectividad celular que permita enviar mensajes, hacer llamadas y actualizarse sin depender de ningún otro dispositivo. Esto ayudaría a que el Venu 4 se diferenciara dentro del catálogo de Garmin y le permitiría competir mejor con los mejores Apple Watch.