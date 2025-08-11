Las últimas filtraciones sobre el Google Pixel Watch 4 podrían ofrecernos un buen vistazo de los sensores y el sistema de carga mejorados

Se ha filtrado más información sobre el Pixel Watch 4

Podemos ver nuevos sensores y contactos de carga

El wearable debería salir al mercado el 20 de agosto

Es casi seguro que el Pixel Watch 4 se presentará junto con la serie Pixel 10 y los Pixel Buds 2a el miércoles 20 de agosto, aunque Google solo ha confirmado la fecha, no lo que se lanzará, y una nueva filtración nos da más información sobre el wearable.

Las imágenes publicadas en Reddit (a través de 9to5Google) muestran lo que parecen ser diapositivas oficiales de marketing del Pixel Watch 4, en las que se detallan características como la mejora de la durabilidad, la duración de la batería y la precisión del seguimiento de la actividad, gracias a un «sensor hub de tercera generación».

Esto supondría una mejora con respecto a los sensores que vimos en el Google Pixel Watch 3 y debería traducirse en una mayor precisión en lecturas como la frecuencia cardíaca, aunque no lo sabremos con certeza hasta que tengamos la oportunidad de probarlo.

También volvemos a ver el sistema de carga lateral bastante inusual que apareció en una filtración anterior, con los contactos de carga situados en el lateral de la carcasa del reloj: parece que así es como se podrá cargar el Pixel Watch 4.

«Avances tecnológicos»

Pixel Watch 3 (Image credit: Google)

Como era de esperar, estos materiales de marketing contienen muchas expresiones positivas. Al parecer, el reloj aporta «importantes avances tecnológicos» con respecto a su predecesor, junto con un «diseño de alta calidad».

La duración de la batería alcanza las 30 horas entre cargas, lo que supone un aumento del 25 % con respecto al modelo actual. La mejora de la duración de la batería ya se había mencionado en filtraciones anteriores, por lo que tenemos esperanzas en ese aspecto concreto.

También se mencionan los dos tamaños previstos para el reloj, 41 mm y 42 mm, así como la integración de Gemini y el GPS de «doble frecuencia», lo que sugiere que el wearable será más preciso y rápido a la hora de informar de su ubicación.

Junto con el resto de la información filtrada que también ha surgido en los últimos días, parece que el Pixel Watch 4 podría ser una perspectiva atractiva, cuando finalmente se confirme, y tal vez merezca un lugar en nuestra lista de los mejores relojes inteligentes.