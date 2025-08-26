La nueva aplicación Modo oscuro de Fitbit se parece más a Garmin Connect. Te explicamos cómo activarla.

La semana pasada, la aplicación Fitbit se rediseñó con el modo oscuro.

Esta función tan solicitada ha tardado mucho en llegar, ya que muchas aplicaciones de la competencia llevan años utilizando este diseño.

A continuación te explicamos cómo activar y desactivar el modo oscuro en los ajustes.

La aplicación Fitbit está experimentando grandes cambios. Coincidiendo con el lanzamiento del Google Pixel Watch 4 (puedes leer nuestras primeras impresiones en nuestra reseña práctica del Google Pixel Watch 4), incorporará un entrenador de salud personal con IA en Estados Unidos y, por lo que sabemos, también cambios en la interfaz de usuario.

Sin embargo, antes de que esos cambios entren en vigor, Google ya ha renovado significativamente la aplicación Fitbit con el lanzamiento del modo oscuro.

Desde su creación, la aplicación Fitbit siempre ha tenido un fondo blanco roto brillante, independientemente de si el resto del teléfono está en modo oscuro o no.

Se ha resistido al cambio a pesar de que sus competidores por el título de mejor aplicación de fitness, como Apple Health y Garmin Connect, han optado por fondos oscuros para facilitar la lectura de gráficos complejos y la planificación de entrenamientos.

(Image credit: Garmin/Shutterstock)

En mi opinión, es una locura que, a pesar de la popularidad de los Fitbits, la aplicación complementaria haya tardado tanto en incorporar el modo oscuro. Se trata de una simple inversión que mejora considerablemente la experiencia de uso de la aplicación para la mayoría de las personas.

Sin embargo, si fuera completamente cínico, diría que quizá ha tardado tanto porque Google simplemente no sabía qué hacer con Fitbit.

He escrito mucho sobre el descuido de Google hacia la marca, mientras incorporaba las mejores características de hardware a su serie Pixel Watch, pero parece que, tras el rediseño de la aplicación el año pasado, el modo oscuro y la fuerte inversión de este año en el entrenador de salud con IA, Google finalmente ve una forma de que Fitbit exista dentro del complejo ecosistema de Google en el futuro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Cuando abrí mi aplicación Fitbit esta mañana, el modo oscuro ya estaba activado. Sin embargo, en caso de que el tuyo no haya cambiado automáticamente o estés buscando un ajuste manual, aquí te explicamos cómo activar y desactivar el modo oscuro.

(Image credit: Future)